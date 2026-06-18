Cine plătește reparația acoperișului într-un bloc? Situația care a stârnit controverse printre români
O întrebare postată pe Reddit a stârnit zeci de comentarii și a readus în atenție una dintre cele mai frecvente dispute din blocurile de locuințe: cine trebuie să plătească reparația acoperișului și ce se întâmplă atunci când podul este folosit exclusiv de câțiva proprietari. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât sumele cerute pot ajunge la câteva mii de euro, iar mulți locatari consideră că nu ar trebui să suporte costuri pentru un spațiu pe care nu îl folosesc.
Situația care a aprins discuțiile
Totul a pornit de la mesajul unui proprietar care locuiește la etajul 1 și care s-a trezit că trebuie să contribuie la refacerea acoperișului blocului.
„Salutare! Vecinii de la ultimul etaj au luat hotărârea să facă acoperișul blocului. Ei cer ca toate cheltuielile să se împartă în mod egal, dar, cu toate acestea, ei au avut lacăt pe pod ca să îl poată utiliza doar ei. Știu că de obicei se pune procentual, fiecare având o cotă-parte, dar au zis că ei vor în mod egal.
Sunt minim 1.000 de euro pe care îi cer pentru reparații și nu mi se pare normal să se împartă în mod egal din moment ce eu nu îl voi utiliza. Stau la etajul 1, deci clar nu voi folosi podul vreodată”, a scris acesta.
Întrebarea sa a generat rapid numeroase reacții din partea utilizatorilor.
Acoperișul este parte comună a blocului
Mulți dintre cei care au comentat au atras atenția că există o diferență importantă între pod și acoperiș.
„Trăiești într-un condominiu. Poți verifica legea. Nu e ca și cum vrei sau nu, ești obligat prin asociația de proprietari să contribui la reparațiile de orice fel ale blocului”, a explicat un utilizator.
Un alt comentariu a sintetizat foarte bine situația:
„Da, sunt două probleme aici, de fapt. OP este obligat să pună bani pentru reparația acoperișului, deși aici cred că este în funcție de mărimea apartamentului, nu toți aceeași sumă. Vecinii de la ultimul etaj n-ar trebui să folosească spațiul comun doar pentru ei.”
Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, acoperișul este considerat parte comună a clădirii. Prin urmare, cheltuielile pentru întreținerea și repararea acestuia sunt suportate de toți proprietarii.
Cum se împart, de fapt, costurile
Mulți proprietari cred că astfel de lucrări trebuie împărțite în mod egal între toate apartamentele, însă legea spune altceva. În majoritatea situațiilor, cheltuielile pentru părțile comune ale clădirii se repartizează în funcție de cota-parte indiviză de proprietate, adică în funcție de suprafața utilă și de ponderea fiecărui apartament în întregul imobil.
Un utilizator a explicat simplu:
„Conform legilor în vigoare se împart cheltuielile de reparație la toți locatarii, deoarece acoperișul protejează întreaga structură a clădirii. Se face cotă-parte în funcție de suprafața apartamentelor.”
Astfel, dacă asociația decide efectuarea lucrărilor și acestea sunt aprobate conform procedurilor legale, proprietarii nu pot refuza plata doar pentru că locuiesc la etaje inferioare.
Podul, folosit exclusiv de câțiva vecini
Aici lucrurile devin mai complicate. Mai mulți participanți la discuție au atras atenția că, dacă podul este spațiu comun, accesul nu poate fi limitat arbitrar doar la câțiva locatari.
„Este chiar un moment perfect să aduci în discuție accesul tuturor proprietarilor la pod. Păi uite, acum vreți să plătim toți, după ce se reface vom avea acces toți. Win-win”, a comentat cineva.
Un alt utilizator a invocat chiar prevederile Codului Civil:
„Cheltuielile legate de părțile comune folosite exclusiv de către unii dintre coproprietari cad în sarcina acestora din urmă. Nu e nevoie să aibă vreun titlu, simplul fapt al posesiei este suficient. Prin urmare, dacă vecinii de la ultimul etaj au blocat accesul în pod și îl folosesc doar ei, chiar și fără acordul asociației, cheltuielile cu spațiul respectiv sunt în sarcina lor. Vezi art. 654 Cod Civil.”
Ce trebuie să știe proprietarii
În practică, reparația acoperișului și folosirea podului sunt două aspecte diferite. Acoperișul este parte comună și, de regulă, costurile reparației sunt suportate de toți proprietarii în funcție de cota-parte indiviză.
În schimb, dacă podul este ocupat și folosit exclusiv de anumite persoane, ceilalți proprietari pot solicita clarificarea situației în cadrul asociației și restabilirea accesului la spațiul comun.
De aceea, înainte de a accepta sau refuza o astfel de cheltuială, este important ca proprietarii să verifice hotărârile asociației, actele de proprietate și modul în care este reglementată utilizarea podului în documentele blocului.