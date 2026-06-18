Ultima ora
La ce vârstă își cumpără românii prima locuință. Clasamentul surprinzător al Europei
de Diana Dumitrache
ACTUALITATE

Cine plătește reparația acoperișului într-un bloc? Situația care a stârnit controverse printre români

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Cine plătește reparația acoperișului într-un bloc? Situația care a stârnit controverse printre români
Cine plătește reparația acoperișului într-un bloc (Foto; Profimedia)

O întrebare postată pe Reddit a stârnit zeci de comentarii și a readus în atenție una dintre cele mai frecvente dispute din blocurile de locuințe: cine trebuie să plătească reparația acoperișului și ce se întâmplă atunci când podul este folosit exclusiv de câțiva proprietari. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât sumele cerute pot ajunge la câteva mii de euro, iar mulți locatari consideră că nu ar trebui să suporte costuri pentru un spațiu pe care nu îl folosesc.

Cuprins
  1. Situația care a aprins discuțiile
  2. Acoperișul este parte comună a blocului
  3. Cum se împart, de fapt, costurile
  4. Podul, folosit exclusiv de câțiva vecini
  5. Ce trebuie să știe proprietarii

Situația care a aprins discuțiile

Totul a pornit de la mesajul unui proprietar care locuiește la etajul 1 și care s-a trezit că trebuie să contribuie la refacerea acoperișului blocului.

„Salutare! Vecinii de la ultimul etaj au luat hotărârea să facă acoperișul blocului. Ei cer ca toate cheltuielile să se împartă în mod egal, dar, cu toate acestea, ei au avut lacăt pe pod ca să îl poată utiliza doar ei. Știu că de obicei se pune procentual, fiecare având o cotă-parte, dar au zis că ei vor în mod egal.

Sunt minim 1.000 de euro pe care îi cer pentru reparații și nu mi se pare normal să se împartă în mod egal din moment ce eu nu îl voi utiliza. Stau la etajul 1, deci clar nu voi folosi podul vreodată”, a scris acesta.

Întrebarea sa a generat rapid numeroase reacții din partea utilizatorilor.

Acoperișul este parte comună a blocului

Mulți dintre cei care au comentat au atras atenția că există o diferență importantă între pod și acoperiș.

„Trăiești într-un condominiu. Poți verifica legea. Nu e ca și cum vrei sau nu, ești obligat prin asociația de proprietari să contribui la reparațiile de orice fel ale blocului”, a explicat un utilizator.

Un alt comentariu a sintetizat foarte bine situația:

„Da, sunt două probleme aici, de fapt. OP este obligat să pună bani pentru reparația acoperișului, deși aici cred că este în funcție de mărimea apartamentului, nu toți aceeași sumă. Vecinii de la ultimul etaj n-ar trebui să folosească spațiul comun doar pentru ei.”

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, acoperișul este considerat parte comună a clădirii. Prin urmare, cheltuielile pentru întreținerea și repararea acestuia sunt suportate de toți proprietarii.

Cum se împart, de fapt, costurile

Mulți proprietari cred că astfel de lucrări trebuie împărțite în mod egal între toate apartamentele, însă legea spune altceva. În majoritatea situațiilor, cheltuielile pentru părțile comune ale clădirii se repartizează în funcție de cota-parte indiviză de proprietate, adică în funcție de suprafața utilă și de ponderea fiecărui apartament în întregul imobil.

Un utilizator a explicat simplu:

„Conform legilor în vigoare se împart cheltuielile de reparație la toți locatarii, deoarece acoperișul protejează întreaga structură a clădirii. Se face cotă-parte în funcție de suprafața apartamentelor.”

Astfel, dacă asociația decide efectuarea lucrărilor și acestea sunt aprobate conform procedurilor legale, proprietarii nu pot refuza plata doar pentru că locuiesc la etaje inferioare.

Podul, folosit exclusiv de câțiva vecini

Aici lucrurile devin mai complicate. Mai mulți participanți la discuție au atras atenția că, dacă podul este spațiu comun, accesul nu poate fi limitat arbitrar doar la câțiva locatari.

„Este chiar un moment perfect să aduci în discuție accesul tuturor proprietarilor la pod. Păi uite, acum vreți să plătim toți, după ce se reface vom avea acces toți. Win-win”, a comentat cineva.

Un alt utilizator a invocat chiar prevederile Codului Civil:

„Cheltuielile legate de părțile comune folosite exclusiv de către unii dintre coproprietari cad în sarcina acestora din urmă. Nu e nevoie să aibă vreun titlu, simplul fapt al posesiei este suficient. Prin urmare, dacă vecinii de la ultimul etaj au blocat accesul în pod și îl folosesc doar ei, chiar și fără acordul asociației, cheltuielile cu spațiul respectiv sunt în sarcina lor. Vezi art. 654 Cod Civil.”

Ce trebuie să știe proprietarii

În practică, reparația acoperișului și folosirea podului sunt două aspecte diferite. Acoperișul este parte comună și, de regulă, costurile reparației sunt suportate de toți proprietarii în funcție de cota-parte indiviză.

În schimb, dacă podul este ocupat și folosit exclusiv de anumite persoane, ceilalți proprietari pot solicita clarificarea situației în cadrul asociației și restabilirea accesului la spațiul comun.

De aceea, înainte de a accepta sau refuza o astfel de cheltuială, este important ca proprietarii să verifice hotărârile asociației, actele de proprietate și modul în care este reglementată utilizarea podului în documentele blocului.

Te trezești și toți oamenii au dispărut. Ce faci? Bokeh, filmul care transformă o idee simplă într-un coșmar existențial REVIEW
Revista presei
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Profit.ro
George Becali preia din nou toate acțiunile la FCSB
Romania TV
Este zi de doliu în România. Anunţul trist al dimineţii
Femeia.ro
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Adevarul
Scene revoltătoare într-o parcare din Sectorul 4: mai mulți adolescenți au fost filmați în timp ce vandalizează mașinile. Apelul primarului Daniel Băluță
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
De ce mâncăm junk food în camping? Cum poți mânca sănătos pe traseu fără să renunți la gust și energie
Bucuresti.ro
Cum se descurcau bucureștenii în primii ani de comunism: trucuri, pile și piețe negre