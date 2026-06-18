Cine plătește reparația acoperișului într-un bloc? Situația care a stârnit controverse printre români

„Salutare! Vecinii de la ultimul etaj au luat hotărârea să facă acoperișul blocului. Ei cer ca toate cheltuielile să se împartă în mod egal, dar, cu toate acestea, ei au avut lacăt pe pod ca să îl poată utiliza doar ei. Știu că de obicei se pune procentual, fiecare având o cotă-parte, dar au zis că ei vor în mod egal. Sunt minim 1.000 de euro pe care îi cer pentru reparații și nu mi se pare normal să se împartă în mod egal din moment ce eu nu îl voi utiliza. Stau la etajul 1, deci clar nu voi folosi podul vreodată”, a scris acesta.

Întrebarea sa a generat rapid numeroase reacții din partea utilizatorilor.

Acoperișul este parte comună a blocului

Mulți dintre cei care au comentat au atras atenția că există o diferență importantă între pod și acoperiș.

„Trăiești într-un condominiu. Poți verifica legea. Nu e ca și cum vrei sau nu, ești obligat prin asociația de proprietari să contribui la reparațiile de orice fel ale blocului”, a explicat un utilizator.

Un alt comentariu a sintetizat foarte bine situația:

„Da, sunt două probleme aici, de fapt. OP este obligat să pună bani pentru reparația acoperișului, deși aici cred că este în funcție de mărimea apartamentului, nu toți aceeași sumă. Vecinii de la ultimul etaj n-ar trebui să folosească spațiul comun doar pentru ei.”

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, acoperișul este considerat parte comună a clădirii. Prin urmare, cheltuielile pentru întreținerea și repararea acestuia sunt suportate de toți proprietarii.

Cum se împart, de fapt, costurile

Mulți proprietari cred că astfel de lucrări trebuie împărțite în mod egal între toate apartamentele, însă legea spune altceva. În majoritatea situațiilor, cheltuielile pentru părțile comune ale clădirii se repartizează în funcție de cota-parte indiviză de proprietate, adică în funcție de suprafața utilă și de ponderea fiecărui apartament în întregul imobil.

Un utilizator a explicat simplu:

„Conform legilor în vigoare se împart cheltuielile de reparație la toți locatarii, deoarece acoperișul protejează întreaga structură a clădirii. Se face cotă-parte în funcție de suprafața apartamentelor.”

Astfel, dacă asociația decide efectuarea lucrărilor și acestea sunt aprobate conform procedurilor legale, proprietarii nu pot refuza plata doar pentru că locuiesc la etaje inferioare.