ChatGPT, acuzat că aproape a ucis un utilizator: AI-ul i-ar fi spus să stea liniștit când avea cheaguri în plămâni
Un bărbat din Florida a dat în judecată OpenAI, susținând că sfaturile medicale oferite de ChatGPT l-au împiedicat să recunoască o urgență care îi putea fi fatală. Potrivit publicației internaționale Futurism, Scott Winters acuză chatbotul că i-a minimalizat simptomele timp de aproximativ șase săptămâni, înainte ca medicii să descopere mai multe cheaguri de sânge în ambii plămâni.
Winters are 55 de ani și este pastor și profesionist în domeniul imobiliar. Procesul acuză OpenAI de neglijență și de practicarea medicinei fără autorizație. Este prezentat drept primul caz cunoscut în care un chatbot de uz general ar putea fi tras la răspundere pentru recomandări medicale greșite.
Acuzațiile nu au fost încă demonstrate în instanță. OpenAI respinge ideea că ChatGPT ar trebui tratat drept medic și spune că produsul nu poate înlocui diagnosticul, tratamentul sau îngrijirea oferită de specialiști.
Încrederea în chatbot ar fi crescut pe măsură ce avertismentele dispăreau
Scott Winters a început să folosească ChatGPT în iunie 2024. La momentul respectiv, chatbotul funcționa cu modelul GPT-4o. Bărbatul solicita informații despre mai multe probleme cronice cu care fusese diagnosticat, inclusiv proliferarea bacteriană a intestinului subțire și prostatita cronică.
La început, răspunsurile includeau avertismente. ChatGPT îi recomanda să discute și cu un medic. Potrivit procesului, aceste măsuri de protecție ar fi devenit însă mai puțin vizibile pe măsură ce conversațiile continuau. Chatbotul ar fi început să ofere instrucțiuni concrete, inclusiv scheme legate de medicamente eliberate pe bază de rețetă.
Încrederea utilizatorului ar fi crescut treptat. Winters nu ar mai fi văzut AI-ul doar ca pe un instrument de informare. În schimb, ar fi început să-l considere o sursă personalizată de îndrumare medicală. Cazul readuce în discuție avertismentul că inteligența artificială nu este medicul tău, chiar dacă răspunsurile sale pot suna calme și convingătoare.
Problema nu ar fi fost doar o informație greșită. Procesul susține că chatbotul a creat impresia unei relații de încredere. Răspunsurile deveneau tot mai personale și mai adaptate felului în care Winters vorbea despre sănătate, credință și viața sa.
ChatGPT ar fi amestecat religia cu recomandările medicale
În aprilie 2025, OpenAI a extins funcția de memorie. Aceasta permitea ChatGPT să folosească informații din conversații anterioare pentru răspunsuri mai personalizate. În cazul lui Winters, procesul susține că AI-ul a început să integreze studiile biblice și credința sa în discuțiile despre simptome.
Bărbatul suferea de episoade tot mai frecvente de amețeală. Ajunsese să petreacă o mare parte din zi într-un fotoliu. În loc să-l îndrume ferm către un serviciu medical, chatbotul i-ar fi oferit un „plan de recuperare” și l-ar fi încurajat să rămână așezat.
Într-unul dintre mesajele incluse în plângere, ChatGPT i-ar fi descris reacția corpului drept o formă de „recuperare”, nu o prăbușire. AI-ul ar fi folosit și un limbaj spiritual. Winters susține că aceste răspunsuri i-au validat decizia de a nu solicita rapid ajutor medical.
Personalizarea este una dintre funcțiile importante ale platformei. Totuși, informațiile reținute pot include profesia, convingerile, problemele personale și detalii despre sănătate. Utilizatorii pot verifica ce știe ChatGPT despre ei și pot șterge datele salvate. Într-un context medical, însă, folosirea acestor detalii poate face un răspuns greșit să pară mult mai credibil.
Durerea considerată minoră ascundea o embolie pulmonară
Pe 13 iulie 2025, Winters i-ar fi spus chatbotului că simte dureri neobișnuite, inclusiv în zona inghinală. ChatGPT ar fi răspuns că problema era probabil doar un episod minor dintr-un istoric medical mai lung și că nu exista un motiv serios de îngrijorare.
Câteva ore mai târziu, bărbatul a suferit o embolie pulmonară masivă. Medicii au descoperit mai multe cheaguri în ambii plămâni. Potrivit procesului, lipsa îndelungată de mișcare ar fi contribuit la apariția situației critice.
Winters afirmă că experiența i-a afectat grav sănătatea și viața profesională. El solicită despăgubiri și cere ca serviciul ChatGPT Health să fie retras până când siguranța sa poate fi demonstrată. Cazul apare după un alt proces intentat companiei OpenAI, în care familia unui student acuză chatbotul că ar fi oferit recomandări periculoase.
OpenAI afirmă că AI-ul poate ajuta oamenii să înțeleagă informații complexe și să-și pregătească întrebările pentru consultații. Compania subliniază însă că ChatGPT nu este medic. Noul proces va trebui să stabilească dacă avertismentul este suficient atunci când chatbotul oferă răspunsuri personalizate, concrete și formulate cu o siguranță care poate influența deciziile utilizatorului.