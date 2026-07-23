ChatGPT, acuzat că aproape a ucis un utilizator: AI-ul i-ar fi spus să stea liniștit când avea cheaguri în plămâni

Acuzațiile nu au fost încă demonstrate în instanță. OpenAI respinge ideea că ChatGPT ar trebui tratat drept medic și spune că produsul nu poate înlocui diagnosticul, tratamentul sau îngrijirea oferită de specialiști.

Încrederea în chatbot ar fi crescut pe măsură ce avertismentele dispăreau

Scott Winters a început să folosească ChatGPT în iunie 2024. La momentul respectiv, chatbotul funcționa cu modelul GPT-4o. Bărbatul solicita informații despre mai multe probleme cronice cu care fusese diagnosticat, inclusiv proliferarea bacteriană a intestinului subțire și prostatita cronică.

La început, răspunsurile includeau avertismente. ChatGPT îi recomanda să discute și cu un medic. Potrivit procesului, aceste măsuri de protecție ar fi devenit însă mai puțin vizibile pe măsură ce conversațiile continuau. Chatbotul ar fi început să ofere instrucțiuni concrete, inclusiv scheme legate de medicamente eliberate pe bază de rețetă.

Încrederea utilizatorului ar fi crescut treptat. Winters nu ar mai fi văzut AI-ul doar ca pe un instrument de informare. În schimb, ar fi început să-l considere o sursă personalizată de îndrumare medicală. Cazul readuce în discuție avertismentul că inteligența artificială nu este medicul tău, chiar dacă răspunsurile sale pot suna calme și convingătoare.

Problema nu ar fi fost doar o informație greșită. Procesul susține că chatbotul a creat impresia unei relații de încredere. Răspunsurile deveneau tot mai personale și mai adaptate felului în care Winters vorbea despre sănătate, credință și viața sa.

ChatGPT ar fi amestecat religia cu recomandările medicale

În aprilie 2025, OpenAI a extins funcția de memorie. Aceasta permitea ChatGPT să folosească informații din conversații anterioare pentru răspunsuri mai personalizate. În cazul lui Winters, procesul susține că AI-ul a început să integreze studiile biblice și credința sa în discuțiile despre simptome.

Bărbatul suferea de episoade tot mai frecvente de amețeală. Ajunsese să petreacă o mare parte din zi într-un fotoliu. În loc să-l îndrume ferm către un serviciu medical, chatbotul i-ar fi oferit un „plan de recuperare” și l-ar fi încurajat să rămână așezat.