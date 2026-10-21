Ce se întâmplă dacă ai luat din greșeală o pastilă expirată. Medicii explică dacă poate deveni periculoasă
O durere de cap, o răceală sau o problemă digestivă ne poate trimite direct la dulapul cu medicamente, iar abia după ce am înghițit pastila observăm că termenul de valabilitate a trecut. Apare imediat întrebarea: medicamentul expirat devine toxic sau pur și simplu nu mai funcționează la fel de bine? Potrivit specialiștilor și recomandărilor autorităților medicale, o doză luată accidental nu înseamnă automat o intoxicație, însă medicamentele expirate nu ar trebui utilizate.
Ce înseamnă, de fapt, data de expirare
Data de expirare nu este aleasă arbitrar. Potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), ea reprezintă perioada în care medicamentul este demonstrat prin teste de stabilitate că își păstrează concentrația, calitatea și puritatea, cu condiția să fi fost depozitat conform instrucțiunilor producătorului.
După această dată, producătorul nu mai garantează că medicamentul va avea aceleași proprietăți.
Asta nu înseamnă că la miezul nopții în ziua expirării o tabletă bună devine brusc toxică. Degradarea este un proces care depinde de substanța activă, forma medicamentului, ambalaj și, foarte important, condițiile în care acesta a fost păstrat.
Pastilele expirate devin toxice?
Nu neapărat. Poison Control, serviciu specializat în toxicologie, explică faptul că medicamentele expirate nu sunt, în general, toxice doar pentru că le-a trecut termenul de valabilitate. Unul dintre principalele riscuri este pierderea potenței, ceea ce înseamnă că medicamentul poate să nu mai trateze corespunzător problema pentru care este administrat.
FDA avertizează însă că degradarea unor produse poate produce modificări ale compoziției și, în anumite situații, compuși care ar putea provoca efecte nedorite. Din acest motiv, recomandarea oficială este simplă: medicamentele expirate nu trebuie folosite.
Uneori, lipsa efectului poate fi adevăratul pericol
Un medicament mai slab decât ar trebui poate fi o problemă mult mai importantă decât pare. Astfel, FDA oferă exemplul antibioticelor: dacă un antibiotic nu mai are concentrația necesară, infecția poate să nu fie tratată corespunzător, ceea ce poate favoriza agravarea bolii și poate contribui la rezistența la antibiotice.
Riscul este cu atât mai important atunci când medicamentul este necesar pentru tratarea unei afecțiuni grave sau potențial amenințătoare de viață. În asemenea situații, nu este indicat să presupunem că „merge și expirat”.
Ce faci dacă ai luat accidental o pastilă expirată
Dacă o persoană sănătoasă a luat accidental o singură doză dintr-un medicament obișnuit și observă ulterior că era expirat, acest lucru nu înseamnă automat că va suferi o intoxicație. Totuși, situația trebuie evaluată în funcție de medicamentul respectiv, cantitatea administrată, cât timp a trecut de la expirare, modul în care a fost depozitat, vârsta persoanei și eventualele boli existente.
Dacă apar simptome neobișnuite sau a fost administrată o cantitate prea mare, este necesară solicitarea rapidă a sfatului unui medic, farmacist sau serviciu de urgență. Același lucru este prudent în cazul copiilor, al persoanelor vulnerabile sau al medicamentelor destinate unor boli grave.
Contează foarte mult unde ai ținut medicamentele
Un detaliu adesea ignorat este depozitarea. FDA avertizează că temperaturile extreme și umiditatea pot deteriora medicamentele chiar înainte de termenul de expirare.
De exemplu, dulapul din baie nu este neapărat locul ideal pentru păstrarea pastilelor, deoarece căldura și umiditatea pot accelera degradarea. Majoritatea medicamentelor trebuie ținute într-un loc uscat și răcoros, dacă prospectul nu impune alte condiții.
Există medicamente despre care testele controlate au demonstrat că își pot păstra stabilitatea dincolo de data inițială, iar autoritățile pot prelungi oficial termenul anumitor loturi. Acest lucru nu înseamnă însă că putem presupune acasă că orice medicament expirat este încă bun. Medicamentele păstrate de populație sunt expuse unor condiții foarte diferite și nu sunt testate individual.
Concluzia recomandărilor medicale este, așadar, simplă: o pastilă expirată nu devine automat toxică imediat după depășirea termenului, dar eficiența și siguranța ei nu mai sunt garantate. Din acest motiv, medicamentele expirate trebuie înlocuite și nu utilizate în mod intenționat.