Ce se întâmplă dacă ai luat din greșeală o pastilă expirată. Medicii explică dacă poate deveni periculoasă

După această dată, producătorul nu mai garantează că medicamentul va avea aceleași proprietăți.

Asta nu înseamnă că la miezul nopții în ziua expirării o tabletă bună devine brusc toxică. Degradarea este un proces care depinde de substanța activă, forma medicamentului, ambalaj și, foarte important, condițiile în care acesta a fost păstrat.

Pastilele expirate devin toxice?

Nu neapărat. Poison Control, serviciu specializat în toxicologie, explică faptul că medicamentele expirate nu sunt, în general, toxice doar pentru că le-a trecut termenul de valabilitate. Unul dintre principalele riscuri este pierderea potenței, ceea ce înseamnă că medicamentul poate să nu mai trateze corespunzător problema pentru care este administrat.

FDA avertizează însă că degradarea unor produse poate produce modificări ale compoziției și, în anumite situații, compuși care ar putea provoca efecte nedorite. Din acest motiv, recomandarea oficială este simplă: medicamentele expirate nu trebuie folosite.

Uneori, lipsa efectului poate fi adevăratul pericol

Un medicament mai slab decât ar trebui poate fi o problemă mult mai importantă decât pare. Astfel, FDA oferă exemplul antibioticelor: dacă un antibiotic nu mai are concentrația necesară, infecția poate să nu fie tratată corespunzător, ceea ce poate favoriza agravarea bolii și poate contribui la rezistența la antibiotice.

Riscul este cu atât mai important atunci când medicamentul este necesar pentru tratarea unei afecțiuni grave sau potențial amenințătoare de viață. În asemenea situații, nu este indicat să presupunem că „merge și expirat”.

Ce faci dacă ai luat accidental o pastilă expirată

Dacă o persoană sănătoasă a luat accidental o singură doză dintr-un medicament obișnuit și observă ulterior că era expirat, acest lucru nu înseamnă automat că va suferi o intoxicație. Totuși, situația trebuie evaluată în funcție de medicamentul respectiv, cantitatea administrată, cât timp a trecut de la expirare, modul în care a fost depozitat, vârsta persoanei și eventualele boli existente.