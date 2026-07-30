Ce salariu oferă Lidl pentru un post de vânzător. Cât ajunge să câștige un angajat

Este important de precizat că această sumă nu reprezintă doar salariul brut, ci include și tichetele de masă, bonusurile și sporurile acordate angajaților. Din acest motiv, valoarea afișată nu poate fi comparată direct cu salariile brute prezentate de alți retaileri care separă aceste beneficii.

Pe site-ul oficial al companiei sunt publicate și alte exemple. Pentru un post de personal de serviciu full-time în Otopeni, venitul mediu brut lunar afișat este de 7.600 de lei, în timp ce pentru un post de ajutor vânzător în București, pe perioadă determinată, este indicat un venit mediu brut de 6.600 de lei.

Lidl și Kaufland folosesc metode diferite de prezentare a salariilor

Cei care compară ofertele de angajare din retail trebuie să țină cont de modul în care fiecare companie prezintă remunerația.

În cazul Lidl, în anunțurile oficiale este afișat venitul mediu brut lunar, care include salariul brut împreună cu tichetele de masă, bonusurile și sporurile.

În schimb, Kaufland afișează salariul brut, iar bonurile de masă sunt menționate separat. Din acest motiv, sumele prezentate de cele două companii nu sunt echivalente și nu pot fi comparate fără a ține cont de elementele incluse în fiecare caz.

Ce salarii apar pentru alte posturi din retail

Pe lângă informațiile publicate de companii pe propriile site-uri, platformele de recrutare oferă și estimări salariale. Totuși, acestea trebuie analizate cu atenție, deoarece unele valori sunt marcate drept „Estimare” și nu reprezintă neapărat salarii comunicate oficial de angajatori.

Pentru Kaufland, de exemplu, pe platforma BestJobs apar estimări pentru lucrători comerciali din București, în zone precum Barbu Văcărescu sau Sisești, cu valori cuprinse între 890 și 985 de euro, echivalentul a aproximativ 4.656-5.153 de lei pe lună, calculate la cursul BNR de 5,2310 lei/euro.