Ce salariu oferă Lidl pentru un post de vânzător. Cât ajunge să câștige un angajat
Persoanele care își caută un loc de muncă în retail sunt interesate, înainte de toate, de salariu și de beneficiile oferite de angajator. În cazul Lidl, compania publică în anunțurile oficiale informații despre veniturile aferente unor posturi, însă acestea trebuie interpretate corect. Retailerul afișează venitul mediu brut lunar, care include nu doar salariul brut, ci și tichetele de masă, bonusurile și sporurile. Comparativ, alte lanțuri de supermarketuri folosesc un mod diferit de prezentare a remunerației, ceea ce face ca o comparație directă să necesite atenție.
- Ce venit este afișat pentru un post de vânzător la Lidl
- Lidl și Kaufland folosesc metode diferite de prezentare a salariilor
- Ce salarii apar pentru alte posturi din retail
- Funcțiile de coordonare sunt remunerate mai bine
- Ce informații sunt disponibile despre salariile de la Mega Image
- Salariul diferă în funcție de post și de modul în care este prezentat
Ce venit este afișat pentru un post de vânzător la Lidl
Printre posturile disponibile pe pagina oficială Lidl se regăsește și cel de vânzător full-time. Pentru un astfel de loc de muncă în Buzău, compania afișează un venit mediu brut lunar de 7.300 de lei.
Este important de precizat că această sumă nu reprezintă doar salariul brut, ci include și tichetele de masă, bonusurile și sporurile acordate angajaților. Din acest motiv, valoarea afișată nu poate fi comparată direct cu salariile brute prezentate de alți retaileri care separă aceste beneficii.
Pe site-ul oficial al companiei sunt publicate și alte exemple. Pentru un post de personal de serviciu full-time în Otopeni, venitul mediu brut lunar afișat este de 7.600 de lei, în timp ce pentru un post de ajutor vânzător în București, pe perioadă determinată, este indicat un venit mediu brut de 6.600 de lei.
Lidl și Kaufland folosesc metode diferite de prezentare a salariilor
Cei care compară ofertele de angajare din retail trebuie să țină cont de modul în care fiecare companie prezintă remunerația.
În cazul Lidl, în anunțurile oficiale este afișat venitul mediu brut lunar, care include salariul brut împreună cu tichetele de masă, bonusurile și sporurile.
În schimb, Kaufland afișează salariul brut, iar bonurile de masă sunt menționate separat. Din acest motiv, sumele prezentate de cele două companii nu sunt echivalente și nu pot fi comparate fără a ține cont de elementele incluse în fiecare caz.
Ce salarii apar pentru alte posturi din retail
Pe lângă informațiile publicate de companii pe propriile site-uri, platformele de recrutare oferă și estimări salariale. Totuși, acestea trebuie analizate cu atenție, deoarece unele valori sunt marcate drept „Estimare” și nu reprezintă neapărat salarii comunicate oficial de angajatori.
Pentru Kaufland, de exemplu, pe platforma BestJobs apar estimări pentru lucrători comerciali din București, în zone precum Barbu Văcărescu sau Sisești, cu valori cuprinse între 890 și 985 de euro, echivalentul a aproximativ 4.656-5.153 de lei pe lună, calculate la cursul BNR de 5,2310 lei/euro.
În alte locații din București și Ilfov, estimările diferă. Pentru un lucrător comercial în Pantelimon Biruinței este indicat un interval de 880-975 de euro, adică aproximativ 4.603-5.100 de lei lunar, în timp ce pentru Pipera-Voluntari estimarea este de 750-825 de euro, echivalentul a aproximativ 3.923-4.316 lei. Pentru Balotești, platforma indică un interval de 745-820 de euro, respectiv aproximativ 3.897-4.289 de lei pe lună.
Funcțiile de coordonare sunt remunerate mai bine
Diferențele salariale devin mai evidente în cazul pozițiilor de conducere sau coordonare.
Pe eJobs, un anunț pentru postul de șef de raion la Kaufland Satu Mare afișează un salariu de 7.400 de lei brut pe lună, la care se adaugă bonurile de masă.
Tot pe BestJobs sunt publicate estimări pentru alte funcții. Un șef de raion produse proaspete în Pipera-Voluntari apare cu un venit estimat între 1.130 și 1.250 de euro, adică aproximativ 5.911-6.539 de lei lunar.
Pentru funcția de adjunct manager magazin în Pantelimon Biruinței, estimarea este cuprinsă între 1.315 și 1.455 de euro, echivalentul a aproximativ 6.879-7.611 lei. De asemenea, pentru un post de trainee vânzări zona Sud-Est, vorbitor de limba germană, platforma indică un interval de 1.360-1.505 euro, adică aproximativ 7.114-7.873 de lei pe lună.
Ce informații sunt disponibile despre salariile de la Mega Image
În cazul Mega Image, site-ul oficial pune accent pe posturile disponibile și pe beneficiile oferite angajaților, fără a publica în mod detaliat salariile pentru fiecare funcție.
Pe BestJobs apare însă un anunț pentru un șef de magazin Shop&Go, cu un salariu cuprins între 4.500 și 5.000 de lei pe lună. Tot pe aceeași platformă sunt afișate estimări pentru alte funcții, precum agent operațional deschideri magazine, cu un interval între 955 și 1.055 de euro (aproximativ 4.996-5.519 lei) și Promo & Pricing Expert, unde estimarea este între 1.375 și 1.515 euro, adică aproximativ 7.193-7.925 de lei lunar.
Salariul diferă în funcție de post și de modul în care este prezentat
Datele disponibile arată că veniturile din retail pot varia semnificativ în funcție de funcție, programul de lucru și compania angajatoare.
În cazul Lidl, un post de vânzător full-time are afișat un venit mediu brut lunar de 7.300 de lei, însă această valoare include salariul brut, tichetele de masă, bonusurile și sporurile. Tocmai de aceea, atunci când sunt comparate ofertele din retail, este important să fie verificat dacă suma prezentată reprezintă salariul brut sau venitul total care include și beneficiile acordate angajaților.