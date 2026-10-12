Ce înseamnă dacă găsești o monedă sau un obiect blocat în mânerul portierei. De ce nu trebuie să tragi imediat concluzii

Proprietarul ar pleca fără să observe problema, iar cineva ar putea reveni și deschide portiera rămasă neasigurată.

Problema este că verificările efectuate pe diferite automobile nu au demonstrat că o simplă monedă poate dezactiva în acest mod închiderea centralizată. Specialiști din domeniul auto consultați de-a lungul timpului au descris scenariul ca fiind foarte puțin plauzibil pentru majoritatea mașinilor.

De ce o monedă nu „păcălește” automat mașina

Sistemul de închidere al unei mașini moderne nu funcționează pur și simplu în funcție de poziția exterioară a mânerului. Vehiculele pot avea senzori și mecanisme electronice care monitorizează starea portierelor.

Testele relatate în verificările acestui mit au arătat că introducerea unei monede în zona mânerului nu a fost suficientă pentru ca sistemul să considere portiera deschisă sau pentru a împiedica închiderea centralizată.

Asta nu înseamnă însă că un șofer ar trebui să ignore complet un obiect străin găsit la mașină.

Ce faci dacă găsești ceva în mâner

Să presupunem că îți lași mașina într-o parcare a unui centru comercial și, când te întorci, observi o monedă prinsă în mânerul portierei din dreapta.

Primul lucru este să nu presupui automat că cineva încearcă să îți fure mașina. Moneda poate fi rezultatul unei farse, poate fi pusă acolo de un copil sau de altă persoană ori poate exista o explicație banală.