Ce înseamnă dacă găsești o monedă sau un obiect blocat în mânerul portierei. De ce nu trebuie să tragi imediat concluzii
O monedă prinsă în mânerul portierei este suficientă pentru a pune pe gânduri orice șofer. Pe internet circulă de ani întregi avertismente potrivit cărora hoții ar folosi monede sau alte obiecte mici pentru a împiedica închiderea unei portiere și pentru a reveni ulterior la mașină. Povestea este însă mult mai puțin spectaculoasă decât pare: nu există dovezi solide că aceasta ar fi o metodă răspândită de furt, iar specialiștii au pus sub semnul întrebării chiar modul în care presupusul truc ar trebui să funcționeze.
De unde vine povestea monedei din mâner
Avertismentul circulă cel puțin din 2015-2016. Scenariul este simplu: o persoană ar introduce o monedă între mânerul unei portiere și caroserie, de regulă în partea pasagerului. Atunci când proprietarul revine, folosește mașina și o încuie din nou, moneda ar împiedica presupus portiera respectivă să se blocheze.
Proprietarul ar pleca fără să observe problema, iar cineva ar putea reveni și deschide portiera rămasă neasigurată.
Problema este că verificările efectuate pe diferite automobile nu au demonstrat că o simplă monedă poate dezactiva în acest mod închiderea centralizată. Specialiști din domeniul auto consultați de-a lungul timpului au descris scenariul ca fiind foarte puțin plauzibil pentru majoritatea mașinilor.
De ce o monedă nu „păcălește” automat mașina
Sistemul de închidere al unei mașini moderne nu funcționează pur și simplu în funcție de poziția exterioară a mânerului. Vehiculele pot avea senzori și mecanisme electronice care monitorizează starea portierelor.
Testele relatate în verificările acestui mit au arătat că introducerea unei monede în zona mânerului nu a fost suficientă pentru ca sistemul să considere portiera deschisă sau pentru a împiedica închiderea centralizată.
Asta nu înseamnă însă că un șofer ar trebui să ignore complet un obiect străin găsit la mașină.
Ce faci dacă găsești ceva în mâner
Să presupunem că îți lași mașina într-o parcare a unui centru comercial și, când te întorci, observi o monedă prinsă în mânerul portierei din dreapta.
Primul lucru este să nu presupui automat că cineva încearcă să îți fure mașina. Moneda poate fi rezultatul unei farse, poate fi pusă acolo de un copil sau de altă persoană ori poate exista o explicație banală.
Poți fotografia obiectul înainte să îl îndepărtezi dacă situația ți se pare suspectă. După ce îl scoți, verifică mânerul și zona din jur pentru eventuale zgârieturi, urme de forțare sau alte modificări.
Încuie apoi mașina și verifică dacă toate portierele sunt într-adevăr blocate. Acesta este, de fapt, un obicei util indiferent dacă ai găsit sau nu o monedă.
Alte obiecte merită aceeași atenție
Aceeași regulă se aplică dacă găsești o bucată de plastic, hârtie, sârmă sau alt obiect introdus intenționat în mâner ori în apropierea portierei.
Un singur obiect nu demonstrează existența unei tentative de furt. Dacă însă observi și alte semne – încuietoare deteriorată, zgârieturi proaspete, portieră care nu se mai închide normal sau obiecte care apar în mod repetat – situația merită verificată mai atent.
Dacă sistemul de închidere nu funcționează corect, nu lăsa bunuri de valoare în autoturism și verifică problema la un service.
Atenție la avertismentele virale
Povestea monedei din mâner este și un exemplu bun despre modul în care apar avertismentele virale. Un scenariu plauzibil la prima vedere este distribuit de mii de ori până când ajunge să fie prezentat drept o metodă de furt confirmată.
Verificările publicate de-a lungul timpului nu au identificat însă dovezi credibile că introducerea unei monede în mâner ar reprezenta o metodă răspândită prin care hoții dezactivează închiderea centralizată.
Prin urmare, o monedă sau un obiect necunoscut găsit pe mașină merită atenție, dar nu panică. Cea mai simplă măsură este și cea mai eficientă: îndepărtezi obiectul, verifici mașina și te asiguri că fiecare portieră s-a încuiat înainte să pleci.