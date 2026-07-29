Cât ne costă fiecare zi de grevă din Sănătate. Ce înseamnă pentru pacienți și cât pierd unitățile medical

Raportat la tarifele medii decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, valoarea acestor servicii ajunge la aproximativ 5,2 milioane de lei pentru o singură zi. Din această sumă, consultațiile reprezintă aproximativ 675.000 de lei, operațiile aproape 1,2 milioane de lei, internările aproximativ 1,8 milioane de lei, iar investigațiile și tratamentele încă 1,575 milioane de lei.

Dacă serviciile vor fi reprogramate, ele vor putea fi decontate ulterior. În caz contrar, spitalele riscă să piardă aceste venituri.

Costul cel mai mare este timpul pierdut de pacienți

Dincolo de bani, adevărata problemă este timpul necesar pentru recuperarea activității amânate. Spitalele nu pot dubla peste noapte numărul consultațiilor sau al operațiilor, deoarece personalul, sălile de operație și echipamentele rămân aceleași. Chiar dacă activitatea va reveni imediat la normal, recuperarea unei singure zile de grevă poate dura mult.

Estimările arată că, dacă spitalele reușesc să lucreze cu doar 10% peste capacitatea obișnuită, recuperarea unei zile de protest ar necesita aproximativ 10 zile lucrătoare. Un efort suplimentar de 15% ar reduce perioada la circa șapte zile, iar într-un scenariu ideal, cu o creștere de 20% a activității, recuperarea s-ar putea face în aproximativ cinci zile.

Ce înseamnă acest lucru pentru români

Pentru pacienți, aceste întârzieri se traduc prin liste de așteptare și mai lungi. O consultație care era programată peste aproximativ o lună poate ajunge să fie efectuată abia peste aproape 50 de zile, iar o intervenție chirurgicală planificată peste două luni ar putea fi amânată cu încă două sau trei săptămâni, în funcție de gradul de încărcare al fiecărui spital.

Iar cifrele prezentate reprezintă doar o estimare bazată pe activitatea spitalelor din județul Iași. La nivel național, unde greva este prezentă în peste 500 de unități sanitare din aproape toate județele țării, impactul este considerabil mai mare.

Până la încheierea conflictului de muncă, fiecare zi de grevă înseamnă nu doar milioane de lei reprezentând servicii medicale amânate, ci și un timp de așteptare mai mare pentru pacienți, care vor resimți efectele protestului mult după reluarea activității normale din spitale.