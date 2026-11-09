Cât câștigă un polițist în 2026. Salariul unui agent debutant și veniturile unui ofițer cu experiență
Salariile polițiștilor din România diferă considerabil în funcție de gradul profesional, vechimea în muncă, responsabilitățile postului și sporurile acordate. În noiembrie 2026, un agent aflat la început de carieră poate câștiga aproximativ 4.000–4.500 de lei net lunar, în timp ce veniturile unui ofițer cu experiență pot depăși 10.000 de lei. Sumele primite efectiv depind și de numărul turelor de noapte, de activitatea desfășurată în weekend și de eventualele funcții de conducere.
Ce salariu are un agent de poliție debutant în 2026
Un agent de poliție aflat la început de carieră poate încasa aproximativ 4.000–4.500 de lei net lunar, potrivit estimărilor salariale publicate în septembrie 2026.
Venitul nu este format dintr-o singură sumă fixă. Polițiștii beneficiază de un salariu de funcție, stabilit în raport cu atribuțiile postului, la care se adaugă salariul gradului profesional, gradațiile corespunzătoare vechimii și alte drepturi prevăzute de lege.
De exemplu, Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual arăta, în iunie 2026, că salariul de funcție al unui polițist debutant era de 4.075 de lei brut. Acesta nu trebuie confundat cu venitul brut total sau cu suma netă primită în cont.
Pe măsură ce polițistul acumulează experiență și avansează profesional, remunerația poate crește.
Cât câștigă un ofițer de poliție cu experiență
Ofițerii au, în general, venituri mai mari, în special atunci când ocupă posturi cu responsabilități suplimentare sau funcții de conducere. Potrivit datelor salariale ale Inspectoratului de Poliție Județean Olt, pentru august 2026, veniturile nete ale ofițerilor fără funcții de conducere au fost cuprinse între 4.833 și 11.647 de lei.
În cazul ofițerilor cu funcții de conducere, sumele au variat între 8.145 și 15.413 lei net lunar.
Aceste valori reprezintă limitele veniturilor achitate într-o anumită lună, nu salarii garantate pentru fiecare grad. Sumele maxime pot include și diferențe salariale plătite retroactiv.
Tabel. Ce salarii au polițiștii în 2026
|Categoria profesională
|Venit net lunar în 2026
|Agent fără funcție de conducere
|4.203–8.967 lei
|Agent cu funcție de conducere
|5.244–9.296 lei
|Ofițer fără funcție de conducere
|4.833–11.647 lei
|Ofițer cu funcție de conducere
|8.145–15.413 lei
Cât primesc polițiștii pentru turele de noapte
Munca de noapte este remunerată suplimentar, deoarece presupune desfășurarea activității într-un interval în care majoritatea angajaților se odihnesc.
Conform Legii-cadru nr. 153/2017, pentru activitatea desfășurată între orele 22:00 și 06:00 se acordă un spor de 25% din salariul de funcție, corespunzător orelor lucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
De exemplu, pentru un salariu de funcție de 4.000 de lei brut și un program lunar de 160 de ore, sporul aferent a 40 de ore de noapte ar fi de aproximativ 250 de lei brut. Această sumă se adaugă celorlalte drepturi salariale, însă nu înseamnă că fiecare polițist primește automat sporul maxim în fiecare lună.
Cum este plătită munca în weekend și de sărbători
Polițiștii pot lucra sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală, deoarece activitățile de ordine publică trebuie asigurate permanent. Pentru 2026, legislația fiscal-bugetară menține reguli speciale de compensare a acestei activități, prin raportare la drepturile aplicabile în decembrie 2025.
Pentru orele eligibile lucrate în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se poate acorda o majorare de 75% din salariul de funcție, calculată proporțional cu timpul efectiv lucrat și potrivit condițiilor legale. Munca suplimentară care nu poate fi compensată prin timp liber poate beneficia, de asemenea, de drepturi financiare specifice.
Prin urmare, doi polițiști cu același grad și aceeași vechime pot primi venituri diferite într-o lună, în funcție de programul efectiv și de drepturile salariale aplicabile.
Ce alte beneficii pot primi polițiștii
Pe lângă salariu și sporuri, polițiștii pot beneficia de norma de hrană, compensație pentru chirie, drepturi de echipament și alte facilități, în condițiile stabilite de lege. Desigur, nu toate aceste beneficii sunt acordate automat și nici nu au aceeași valoare pentru fiecare angajat.
În concluzie, veniturile din Poliția Română pot crește semnificativ odată cu vechimea și promovarea, însă salariul efectiv depinde de mai mulți factori. Pentru a compara corect remunerațiile, trebuie făcută diferența dintre salariul de funcție, venitul brut total și suma netă încasată lunar.