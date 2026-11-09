Cât câștigă un polițist în 2026. Salariul unui agent debutant și veniturile unui ofițer cu experiență

Venitul nu este format dintr-o singură sumă fixă. Polițiștii beneficiază de un salariu de funcție, stabilit în raport cu atribuțiile postului, la care se adaugă salariul gradului profesional, gradațiile corespunzătoare vechimii și alte drepturi prevăzute de lege.

De exemplu, Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual arăta, în iunie 2026, că salariul de funcție al unui polițist debutant era de 4.075 de lei brut. Acesta nu trebuie confundat cu venitul brut total sau cu suma netă primită în cont.

Pe măsură ce polițistul acumulează experiență și avansează profesional, remunerația poate crește.

Cât câștigă un ofițer de poliție cu experiență

Ofițerii au, în general, venituri mai mari, în special atunci când ocupă posturi cu responsabilități suplimentare sau funcții de conducere. Potrivit datelor salariale ale Inspectoratului de Poliție Județean Olt, pentru august 2026, veniturile nete ale ofițerilor fără funcții de conducere au fost cuprinse între 4.833 și 11.647 de lei.

În cazul ofițerilor cu funcții de conducere, sumele au variat între 8.145 și 15.413 lei net lunar.

Aceste valori reprezintă limitele veniturilor achitate într-o anumită lună, nu salarii garantate pentru fiecare grad. Sumele maxime pot include și diferențe salariale plătite retroactiv.

Tabel. Ce salarii au polițiștii în 2026

Categoria profesională Venit net lunar în 2026 Agent fără funcție de conducere 4.203–8.967 lei Agent cu funcție de conducere 5.244–9.296 lei Ofițer fără funcție de conducere 4.833–11.647 lei Ofițer cu funcție de conducere 8.145–15.413 lei Sursa: IPJ Olt, august 2026. Sumele sunt nete și pot include sporuri și plăți aferente unor perioade anterioare.

Cât primesc polițiștii pentru turele de noapte

Munca de noapte este remunerată suplimentar, deoarece presupune desfășurarea activității într-un interval în care majoritatea angajaților se odihnesc.