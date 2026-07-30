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Vacanțe și turism

Cât a plătit un turist pe o porție de piure în Eforie Nord. Nota de plată a stârnit reacții

Cât a plătit un turist pe o porție de piure în Eforie Nord. Nota de plată a stârnit reacții
Imagine reprezentativă de ilustrație
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Prețurile din stațiunile de la malul mării continuă să stârnească reacții în rândul turiștilor, iar o experiență trăită recent în Eforie Nord a devenit subiect de discuție după ce un client a povestit cât a plătit pentru o masă la un restaurant de tip „împinge tava”. Acesta susține că valoarea notei de plată l-a luat prin surprindere, în special după ce a văzut cât au costat preparate considerate obișnuite, precum piureul sau șnițelul de pui.

Cuprins
  1. O porție de piure a depășit 25 de lei
  2. Nota finală a fost de 190 de lei
  3. Prețurile din stațiuni continuă să atragă atenția turiștilor

O porție de piure a depășit 25 de lei

Potrivit informațiilor transmise de un turist, o simplă masă servită într-un restaurant din Eforie Nord s-a dovedit mult mai scumpă decât se aștepta. Acesta afirmă că o porție de piure a costat peste 25 de lei, iar pentru un șnițel de pui a achitat aproape 29 de lei.

Clientul a trimis și o fotografie prin platforma Fii Observator, alături de un mesaj în care și-a exprimat surprinderea față de prețurile întâlnite.

„Am fost în Eforie Nord la restaurant Acapulco la împinge tava și m-am crucit când am văzut ce scoruri au. Îmi pare rău că nu am putut fotografia nota finală, dar a fost 190 de lei. O ciorbă, două porții de cartofi, o porție de piure și două șnițele”, a transmis acesta, potrivit Observator News.

Nota finală a fost de 190 de lei

Din mesajul turistului reiese că valoarea totală a bonului fiscal a fost de 190 de lei.

Potrivit acestuia, suma a fost achitată pentru o comandă care a inclus o ciorbă, două porții de cartofi, o porție de piure și două șnițele. Turistul precizează că nu a reușit să fotografieze nota de plată completă, însă a dorit să semnaleze costul preparatelor consumate.

Experiența a atras atenția tocmai prin prețul afișat pentru garnituri, în condițiile în care o porție de piure a depășit 25 de lei.

Foto - Observator

Foto – Observator

Prețurile din stațiuni continuă să atragă atenția turiștilor

Experiențele legate de costurile meselor servite pe litoral ajung frecvent în atenția publicului, iar de această dată în centrul discuției s-a aflat nota de plată primită de un turist în Eforie Nord.

În cazul prezentat, acesta susține că a achitat aproape 29 de lei pentru un șnițel de pui, peste 25 de lei pentru o porție de piure, iar întreaga comandă a ajuns la 190 de lei. Mesajul transmis și fotografia trimisă au fost suficiente pentru a genera reacții în rândul celor interesați de prețurile practicate în stațiunile de la Marea Neagră.

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