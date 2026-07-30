Cât a plătit un turist pe o porție de piure în Eforie Nord. Nota de plată a stârnit reacții

Clientul a trimis și o fotografie prin platforma Fii Observator, alături de un mesaj în care și-a exprimat surprinderea față de prețurile întâlnite.

„Am fost în Eforie Nord la restaurant Acapulco la împinge tava și m-am crucit când am văzut ce scoruri au. Îmi pare rău că nu am putut fotografia nota finală, dar a fost 190 de lei. O ciorbă, două porții de cartofi, o porție de piure și două șnițele”, a transmis acesta, potrivit Observator News.

Nota finală a fost de 190 de lei

Din mesajul turistului reiese că valoarea totală a bonului fiscal a fost de 190 de lei.

Potrivit acestuia, suma a fost achitată pentru o comandă care a inclus o ciorbă, două porții de cartofi, o porție de piure și două șnițele. Turistul precizează că nu a reușit să fotografieze nota de plată completă, însă a dorit să semnaleze costul preparatelor consumate.

Experiența a atras atenția tocmai prin prețul afișat pentru garnituri, în condițiile în care o porție de piure a depășit 25 de lei.

Prețurile din stațiuni continuă să atragă atenția turiștilor

Experiențele legate de costurile meselor servite pe litoral ajung frecvent în atenția publicului, iar de această dată în centrul discuției s-a aflat nota de plată primită de un turist în Eforie Nord.

În cazul prezentat, acesta susține că a achitat aproape 29 de lei pentru un șnițel de pui, peste 25 de lei pentru o porție de piure, iar întreaga comandă a ajuns la 190 de lei. Mesajul transmis și fotografia trimisă au fost suficiente pentru a genera reacții în rândul celor interesați de prețurile practicate în stațiunile de la Marea Neagră.