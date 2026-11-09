Captivitatea într-un ecosistem AI: cât costă să schimbi furnizorul după ce automatizezi întreaga companie?

Cum se strânge dependența în jurul unei automatizări care funcționează

Prima legătură apare în date. Documentele pot rămâne în depozitul firmei, dar versiunea pe care o folosește asistentul este adesea prelucrată: textul din PDF-uri a fost extras, împărțit în fragmente, completat cu etichete și indexat pentru căutare. Dacă schimbi modelul care transformă acele fragmente în reprezentări numerice, de regulă trebuie să reconstruiești indexul compatibil cu noua căutare. Iar dacă platforma nu exportă metadatele sau relația dintre fragment și pagina originală, poți pierde și posibilitatea de a arăta din ce document provine un răspuns.

Apoi vin fluxurile. Cineva a stabilit ca o factură sub o anumită sumă să urmeze un traseu, ca o abatere de la comandă să ajungă la alt coleg și ca un furnizor nou să treacă printr-o verificare în plus. Multe dintre aceste reguli au fost ajustate după incidente mărunte, pe care oamenii le-au rezolvat atunci și le-au uitat după aceea. Dacă logica trăiește numai în configurația vizuală a furnizorului, schimbarea înseamnă reconstrucția unor decizii de lucru pe care echipa nici măcar nu le mai consideră software.

Mai există dependența de comportamentul modelului. Două servicii pot accepta aceeași întrebare și pot returna un răspuns în același format, dar pot lua decizii diferite când lipsește un câmp, când un e-mail conține o excepție sau când două anexe se contrazic. Compatibilitatea dintre interfețe face mai ușoară rescrierea legăturii dintre aplicații. Nu dovedește că rezultatul are aceeași calitate. Pentru o companie care lucrează în română, diferența poate ieși la iveală în denumiri comerciale asemănătoare, adrese, diacritice, abrevieri contabile ori documente scanate greu lizibile.

Ultima legătură este cu oamenii. După ce o echipă se obișnuiește cu un asistent, își schimbă rutina: citește mai puține e-mailuri integral, verifică altfel o comandă și așteaptă ca anumite cazuri să apară automat într-o listă. În ziua migrării, chiar dacă toate integrările trec testele, cineva trebuie să le arate colegilor unde se văd cazurile rămase în așteptare, cum se corectează o eroare și ce se întâmplă cu aprobările începute în vechiul sistem. Acea muncă intră în costul proiectului, chiar dacă nu apare pe factura furnizorului.

Cât poate costa schimbarea când o pui într-un buget real

Imaginează-ți o firmă care plătește 6.000 de euro pe lună pentru platforma AI și primește o ofertă de 4.000 de euro pentru un serviciu comparabil. Economia pe hârtie este de 2.000 de euro lunar. Pentru mutare, firma estimează 400 de ore de lucru la un cost intern de 60 de euro pe oră, adică 24.000 de euro. Mai pune 8.000 de euro pentru două luni cu ambele platforme active, peste bugetul deja alocat serviciului vechi, și 6.000 de euro pentru reconstruirea indexului, testare și instruire, distinct de orele deja bugetate. Costul total orientativ ajunge la 38.000 de euro. Dacă economiile se confirmă, sunt necesare 19 luni de funcționare la noul tarif pentru a recupera suma, după tranziție.

Este un exemplu ipotetic, dar arată de ce merită să compari costul pe operațiune rezolvată, nu doar prețul pe lună. Dacă noul sistem cere verificare manuală la mai multe facturi, o parte din economie se mută în costurile de personal. Dacă rezolvă mai bine cazurile dificile și cere mai puține reluări, câștigul poate depăși diferența dintre abonamente. Un răspuns generat repede, dar greșit, consumă timpul celui care îl corectează și, uneori, timpul clientului care trebuie să mai sune o dată.

În calcul intră și calendarul. O migrare în săptămâna închiderii de lună, când contabilitatea are nevoie să proceseze documente fără întrerupere, poate costa mai mult decât aceeași mutare într-o perioadă liniștită. Când testezi două sisteme în paralel, stabilește care dintre ele are voie să modifice datele. Ambele pot analiza aceeași comandă pentru comparație, însă numai unul ar trebui să o transmită. Altfel, testul care trebuia să reducă riscul poate produce comenzi sau notificări duplicate.