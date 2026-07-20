Capitala mică din Europa care a fost desemnată cea mai frumoasă. Parisul și Londra nu au mai impresionat. Oraşul primește de 10 ori mai puțini turiști
Parisul, Londra sau Madridul sunt de ani buni printre cele mai căutate destinații urbane din Europa, însă un nou studiu arată că numărul mare de turiști nu garantează și primul loc într-un clasament al frumuseții. Analizând milioane de recenzii publicate de vizitatori, cercetătorii au ajuns la concluzia că cea mai frumoasă capitală europeană este un oraș mult mai mic, care primește anual de peste zece ori mai puțini turiști decât marile metropole ale continentului. Rezultatele au fost publicate de Express și se bazează pe un studiu realizat de compania Luxury France Tours, relatează Express.
Peste trei milioane de recenzii au stat la baza clasamentului
Ierarhia a fost realizată după analizarea a peste trei milioane de recenzii publicate pe Tripadvisor pentru 46 de capitale europene. Cercetătorii au urmărit frecvența cu care turiștii au folosit cuvinte precum „frumos” sau „spectaculos” atunci când și-au descris experiențele.
În urma acestei analize, Luxemburg a ocupat prima poziție. Potrivit studiului, 18,15% dintre recenziile dedicate capitalei conțin astfel de aprecieri, procent care a plasat orașul înaintea unor destinații consacrate din Europa.
Deși atrage anual mai puțin de 1,5 milioane de turiști, capitala statului Luxemburg a reușit să impresioneze prin atmosfera sa, arhitectura și ușurința cu care poate fi explorată.
Autorii clasamentului arată că vizitatorii apreciază în mod special străzile curate, combinația dintre clădirile istorice și cele moderne, precum și faptul că orașul poate fi descoperit cu ușurință la pas.
Locurile care au transformat Luxemburg în liderul clasamentului
Centrul vechi al orașului, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, reprezintă unul dintre principalele motive pentru care turiștii apreciază această destinație. Capitala este construită pe stânci abrupte și este străbătută de văi adânci, iar aceste caracteristici oferă numeroase puncte de belvedere.
Printre cele mai cunoscute se află Chemin de la Corniche, promenadă cu o lungime de aproximativ 800 de metri, supranumită „cel mai frumos balcon al Europei”. De aici se deschid priveliști asupra văii râului Alzette și asupra centrului istoric al orașului.
Un alt obiectiv reprezentativ este Palatul Marelui Duce, reședința oficială a familiei conducătoare din Luxemburg. Clădirea poate fi vizitată în lunile de vară, iar cei care îi trec pragul descoperă încăperi decorate cu candelabre, elemente din fier forjat și ornamente aurite.
La fel de apreciate sunt și Cazematele Bock, o rețea de galerii subterane care însumează aproximativ 23 de kilometri. Acestea au început să fie construite în anul 1644, au avut un rol defensiv și au fost utilizate inclusiv ca adăposturi antiaeriene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Pe lista atracțiilor preferate de turiști se află și liftul panoramic Pfaffenthal. Ascensorul din sticlă poate fi folosit gratuit, urcă aproape 60 de metri și face legătura între centrul vechi și cartierul Pfaffenthal, oferind în același timp o panoramă asupra văii Alzette.
Cei care vizitează orașul aleg frecvent și cartierul Grund, cunoscut pentru casele din piatră acoperite cu iederă, străzile pavate și atmosfera romantică. Amplasat pe malul râului Alzette, cartierul este considerat unul dintre cele mai apreciate locuri pentru plimbări.
Cum arată topul celor mai frumoase capitale europene
Luxemburg ocupă prima poziție în clasamentul realizat de Luxury France Tours, însă podiumul este completat de alte două destinații europene apreciate pentru patrimoniul și peisajele lor.
Locul al doilea îi revine Bratislavei, remarcată pentru centrul istoric și arhitectura gotică și barocă. Pe poziția a treia se află Monaco, orașul-stat de pe Coasta de Azur, cunoscut pentru priveliștile asupra Mării Mediterane.
Primele cinci capitale din clasament sunt:
- Luxemburg (Luxemburg);
- Bratislava (Slovacia);
- Monaco;
- Valletta (Malta);
- Lisabona (Portugalia).