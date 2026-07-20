Capitala mică din Europa care a fost desemnată cea mai frumoasă. Parisul și Londra nu au mai impresionat. Oraşul primește de 10 ori mai puțini turiști

În urma acestei analize, Luxemburg a ocupat prima poziție. Potrivit studiului, 18,15% dintre recenziile dedicate capitalei conțin astfel de aprecieri, procent care a plasat orașul înaintea unor destinații consacrate din Europa.

Deși atrage anual mai puțin de 1,5 milioane de turiști, capitala statului Luxemburg a reușit să impresioneze prin atmosfera sa, arhitectura și ușurința cu care poate fi explorată.

Autorii clasamentului arată că vizitatorii apreciază în mod special străzile curate, combinația dintre clădirile istorice și cele moderne, precum și faptul că orașul poate fi descoperit cu ușurință la pas.

Locurile care au transformat Luxemburg în liderul clasamentului

Centrul vechi al orașului, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, reprezintă unul dintre principalele motive pentru care turiștii apreciază această destinație. Capitala este construită pe stânci abrupte și este străbătută de văi adânci, iar aceste caracteristici oferă numeroase puncte de belvedere.

Printre cele mai cunoscute se află Chemin de la Corniche, promenadă cu o lungime de aproximativ 800 de metri, supranumită „cel mai frumos balcon al Europei”. De aici se deschid priveliști asupra văii râului Alzette și asupra centrului istoric al orașului.

Un alt obiectiv reprezentativ este Palatul Marelui Duce, reședința oficială a familiei conducătoare din Luxemburg. Clădirea poate fi vizitată în lunile de vară, iar cei care îi trec pragul descoperă încăperi decorate cu candelabre, elemente din fier forjat și ornamente aurite.

La fel de apreciate sunt și Cazematele Bock, o rețea de galerii subterane care însumează aproximativ 23 de kilometri. Acestea au început să fie construite în anul 1644, au avut un rol defensiv și au fost utilizate inclusiv ca adăposturi antiaeriene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.