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Când vor avea românii următoarea minivacanță în 2026. Singura perioadă cu patru zile libere consecutive rămasă până la finalul anului

Când vor avea românii următoarea minivacanță în 2026. Singura perioadă cu patru zile libere consecutive rămasă până la finalul anului
Românii care așteaptă următoarea minivacanță vor mai avea de așteptat
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Românii care așteaptă următoarea minivacanță vor mai avea de așteptat câteva luni. Deși pe 15 august este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, ziua liberă legală nu aduce un weekend prelungit în 2026, deoarece cade într-o zi de sâmbătă.

Astfel, următoarea perioadă cu mai multe zile libere consecutive este programată abia la sfârșitul lunii noiembrie și va fi, totodată, ultima minivacanță din acest an.

Când începe următoarea minivacanță

Ultimul weekend prelungit din 2026 va avea loc în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie și va însuma patru zile consecutive de repaus pentru angajații care lucrează după programul obișnuit.

Minivacanța este formată din:

  • 28 noiembrie (sâmbătă);
  • 29 noiembrie (duminică);
  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;
  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României.

Astfel, românii vor beneficia de patru zile libere fără să fie nevoiți să își ia concediu de odihnă.

Ce se întâmplă de Crăciun

La finalul anului, sărbătorile de iarnă vor aduce încă un weekend prelungit, însă mai scurt. În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă trei zile libere consecutive împreună cu weekendul.

În schimb, a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, este sâmbătă, astfel că nu prelungește perioada de repaus pentru majoritatea angajaților.

Zilele libere legale rămase în 2026

Până la sfârșitul anului, românii mai au în calendar următoarele sărbători legale:

  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei;
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României;
  • 25 decembrie – prima zi de Crăciun;
  • 26 decembrie – a doua zi de Crăciun.

Cine nu beneficiază de zilele libere

Codul muncii prevede că zilele de sărbătoare legală sunt nelucrătoare pentru majoritatea salariaților. Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea, transporturile, alimentația publică sau alte servicii esențiale.

Angajații care lucrează în aceste sectoare în zilele de sărbătoare legală au dreptul la timp liber compensatoriu sau la sporurile prevăzute de legislația în vigoare.

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