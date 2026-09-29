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ECONOMIE

Când trebuie să ai banii în cont pentru rata la bancă. Ce se întâmplă dacă scadența pică sâmbătă sau duminică

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Când trebuie să ai banii în cont pentru rata la bancă. Ce se întâmplă dacă scadența pică sâmbătă sau duminică
De ce nu este bine să transferi banii pentru rată în ultima clipă (Foto: Profimedia)

Când ai un credit, pare simplu: dacă rata este scadentă pe data de 15, pui banii în cont pe 15 și obligația este rezolvată. În practică, lucrurile pot fi puțin mai complicate, mai ales dacă transferi banii din altă bancă, faci operațiunea seara sau data scadenței cade într-un weekend. Diferența importantă este între momentul în care ai inițiat transferul și momentul în care suma este efectiv disponibilă pentru plata ratei.

Cuprins
  1. Ce înseamnă, de fapt, data scadenței
  2. Ai trimis banii pe 15, dar au ajuns pe 16
  3. Ce se întâmplă dacă scadența cade în weekend
  4. De ce plata în ultima clipă poate costa
  5. Cea mai simplă regulă pentru a evita problemele

Ce înseamnă, de fapt, data scadenței

Scadența este data la care suma prevăzută în contractul de credit devine datorată. ING, de exemplu, definește data scadenței drept data la care sunt datorate sumele stabilite conform contractului. BCR precizează că ratele sunt luate automat din contul curent la data scadentă.

Așadar, dacă ai scadența pe 15 și banca retrage automat rata din cont, varianta cea mai sigură este ca suma necesară să fie deja disponibilă în acel cont înainte ca banca să încerce debitarea.

Nu trebuie confundată această situație cu momentul în care inițiezi un transfer dintr-un alt cont.

Ai trimis banii pe 15, dar au ajuns pe 16

Să presupunem că ai salariul la Banca A, iar creditul la Banca B. Rata de 2.500 de lei este scadentă pe 15. Pe 15, seara, îți amintești de rată și transferi 2.500 de lei către contul de la Banca B. Faptul că aplicația îți confirmă inițierea plății nu înseamnă neapărat că banca la care ai creditul are deja banii disponibili.

În funcție de tipul transferului, ora la care este făcut și regulile celor două bănci, suma poate fi procesată ulterior. Băncile au ore-limită pentru anumite operațiuni, după care acestea pot fi procesate în următoarea zi lucrătoare. De exemplu, chiar și în cazul operațiunilor pentru plata ratelor, BCR publică ore-limită diferite care influențează momentul rambursării.

Tocmai de aceea, dacă alimentezi contul ratei prin transfer de la altă bancă, este prudent să nu aștepți ultimele ore ale zilei de scadență.

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Ce se întâmplă dacă scadența cade în weekend

Aici nu există o regulă pe care să o presupui identică pentru orice credit. Trebuie verificat contractul și regulile băncii.

Există contracte în care, dacă scadența cade într-o zi nelucrătoare, aceasta este mutată în următoarea zi lucrătoare. De exemplu, condițiile publicate de BCR pentru anumite produse prevăd această regulă, cu o excepție pentru ultima scadență a creditului. Banca precizează și în informațiile sale pentru clienții cu popriri că, dacă rata este scadentă într-o zi nelucrătoare, suma necesară rambursării trebuie încasată în următoarea zi lucrătoare.

Prin urmare, dacă data de 15 cade duminică, nu trebuie presupus automat nici că trebuie să plătești vineri, nici că poți plăti luni. Verifică regula prevăzută pentru creditul tău.

De ce plata în ultima clipă poate costa

Dacă suma nu este disponibilă atunci când rata trebuie achitată, poate apărea o restanță și pot începe să curgă dobânzi penalizatoare conform contractului. BCR arată, de exemplu, că dobânda penalizatoare se aplică începând cu prima zi de restanță.

O întârziere de o zi nu înseamnă însă automat că ajungi la Biroul de Credit. Raportarea datelor negative este o problemă distinctă și presupune întârzieri mai mari și condițiile prevăzute de legislație și de contract. BCR menționează raportarea la Biroul de Credit pentru întârzieri mai mari de 30 de zile, după notificarea prealabilă.

Cea mai simplă regulă pentru a evita problemele

Dacă rata se retrage automat dintr-un cont, cea mai sigură soluție este să ai întreaga sumă disponibilă cel târziu înainte de data scadenței, mai ales atunci când banii vin de la altă bancă.

De exemplu, pentru o rată scadentă pe 15, alimentarea contului pe 13 sau 14 elimină mare parte din riscul creat de ore-limită, weekenduri sau întârzieri de procesare.

Iar dacă scadența cade într-o zi nelucrătoare, verifică prevederea exactă din contract sau din aplicația băncii. În relația cu banca, diferența importantă nu este doar între „am trimis banii” și „nu i-am trimis”, ci între momentul în care ai inițiat transferul și momentul în care banii au devenit efectiv disponibili pentru achitarea ratei.

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