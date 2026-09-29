Când trebuie să ai banii în cont pentru rata la bancă. Ce se întâmplă dacă scadența pică sâmbătă sau duminică

Așadar, dacă ai scadența pe 15 și banca retrage automat rata din cont, varianta cea mai sigură este ca suma necesară să fie deja disponibilă în acel cont înainte ca banca să încerce debitarea.

Nu trebuie confundată această situație cu momentul în care inițiezi un transfer dintr-un alt cont.

Ai trimis banii pe 15, dar au ajuns pe 16

Să presupunem că ai salariul la Banca A, iar creditul la Banca B. Rata de 2.500 de lei este scadentă pe 15. Pe 15, seara, îți amintești de rată și transferi 2.500 de lei către contul de la Banca B. Faptul că aplicația îți confirmă inițierea plății nu înseamnă neapărat că banca la care ai creditul are deja banii disponibili.

În funcție de tipul transferului, ora la care este făcut și regulile celor două bănci, suma poate fi procesată ulterior. Băncile au ore-limită pentru anumite operațiuni, după care acestea pot fi procesate în următoarea zi lucrătoare. De exemplu, chiar și în cazul operațiunilor pentru plata ratelor, BCR publică ore-limită diferite care influențează momentul rambursării.

Tocmai de aceea, dacă alimentezi contul ratei prin transfer de la altă bancă, este prudent să nu aștepți ultimele ore ale zilei de scadență.

Ce se întâmplă dacă scadența cade în weekend

Aici nu există o regulă pe care să o presupui identică pentru orice credit. Trebuie verificat contractul și regulile băncii.

Există contracte în care, dacă scadența cade într-o zi nelucrătoare, aceasta este mutată în următoarea zi lucrătoare. De exemplu, condițiile publicate de BCR pentru anumite produse prevăd această regulă, cu o excepție pentru ultima scadență a creditului. Banca precizează și în informațiile sale pentru clienții cu popriri că, dacă rata este scadentă într-o zi nelucrătoare, suma necesară rambursării trebuie încasată în următoarea zi lucrătoare.