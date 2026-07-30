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Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Calendarul complet și zilele cu dezlegare la pește

Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Calendarul complet și zilele cu dezlegare la pește
Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 31 iulie în 2026
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut de mulți credincioși și sub numele de Postul Sfintei Marii, reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox. În 2026, începutul postului nu va fi pe 1 august, așa cum se întâmplă de regulă, ci cu o zi mai devreme, potrivit rânduielii bisericești. Pe parcursul celor două săptămâni de post, credincioșii sunt îndemnați să îmbine înfrânarea alimentară cu rugăciunea și participarea la slujbele religioase, până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august.

Cuprins
  1. De ce începe postul pe 31 iulie în anul 2026
  2. Cum se ține Postul Adormirii Maicii Domnului
  3. Care sunt regulile de post pentru fiecare zi
  4. Singura zi cu dezlegare la pește în postul din 2026
  5. Postul se încheie înaintea uneia dintre cele mai importante sărbători ortodoxe

De ce începe postul pe 31 iulie în anul 2026

În mod obișnuit, Postul Adormirii Maicii Domnului începe la 1 august. Totuși, în anul 2026, această dată cade într-o zi de sâmbătă, motiv pentru care perioada de post este devansată.

Astfel, potrivit Patriarhiei, postul începe pe 31 iulie 2026 și se încheie pe 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala bisericească stabilește această modificare pentru ca durata postului să rămână de 14 zile.

Cum se ține Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Sfintei Marii este considerat unul dintre cele mai aspre posturi de peste an, având o rânduială apropiată de cea a Postului Mare. În această perioadă, credincioșii renunță la alimentele de origine animală, precum carnea, ouăle și produsele lactate.

Totodată, postul nu se rezumă doar la alimentație. Biserica îl recomandă ca pe un timp dedicat rugăciunii, spovedaniei, împăcării cu cei din jur și evitării exceselor. În biserici sunt oficiate și rugăciuni speciale închinate Maicii Domnului, între care se numără și Paraclisul Maicii Domnului.

Care sunt regulile de post pentru fiecare zi

Rânduiala tradițională stabilește reguli diferite în funcție de ziua săptămânii, iar acestea sunt respectate pe întreaga perioadă a postului.

Lunea, miercurea și vinerea sunt considerate zile de post mai aspru, când, potrivit tradiției monahale, se consumă mâncare uscată sau fără untdelemn. Marțea și joia sunt permise legumele fierte, de regulă fără untdelemn.

În schimb, sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin. Biserica precizează însă că rânduiala postului poate fi adaptată în funcție de vârstă, starea de sănătate sau situația fiecărei persoane, cu binecuvântarea duhovnicului.

Persoanele bolnave, copiii, vârstnicii sau cei care desfășoară activități fizice intense pot urma un regim diferit, potrivit recomandărilor Basilica.ro.

Singura zi cu dezlegare la pește în postul din 2026

Spre deosebire de alte perioade de post din calendarul ortodox, Postul Adormirii Maicii Domnului are o singură zi în care este permis consumul de pește.

În anul 2026, această dezlegare este acordată pe 6 august, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Schimbarea la Față a Domnului. În această zi este permis consumul de pește, untdelemn și vin, indiferent de ziua săptămânii în care cade sărbătoarea.

În restul perioadei, credincioșii respectă rânduiala specifică fiecărei zile de post, cu diferențele dintre zilele de post aspru și cele în care există dezlegare la untdelemn și vin.

Postul se încheie înaintea uneia dintre cele mai importante sărbători ortodoxe

Perioada de post se încheie pe 14 august, cu o zi înainte de Adormirea Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul ortodox.

Sărbătoarea este celebrată anual pe 15 august și este cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Sfânta Maria Mare. Cu această ocazie, în numeroase biserici și mănăstiri din România sunt organizate slujbe speciale și pelerinaje.

Pentru credincioși, Postul Adormirii Maicii Domnului reprezintă mai mult decât o perioadă de restricții alimentare. El este considerat un timp al pregătirii sufletești, al rugăciunii și al înfrânării, înaintea uneia dintre cele mai iubite sărbători dedicate Maicii Domnului din calendarul ortodox.

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