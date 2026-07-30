Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Calendarul complet și zilele cu dezlegare la pește

Astfel, potrivit Patriarhiei, postul începe pe 31 iulie 2026 și se încheie pe 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala bisericească stabilește această modificare pentru ca durata postului să rămână de 14 zile.

Cum se ține Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Sfintei Marii este considerat unul dintre cele mai aspre posturi de peste an, având o rânduială apropiată de cea a Postului Mare. În această perioadă, credincioșii renunță la alimentele de origine animală, precum carnea, ouăle și produsele lactate.

Totodată, postul nu se rezumă doar la alimentație. Biserica îl recomandă ca pe un timp dedicat rugăciunii, spovedaniei, împăcării cu cei din jur și evitării exceselor. În biserici sunt oficiate și rugăciuni speciale închinate Maicii Domnului, între care se numără și Paraclisul Maicii Domnului.

Care sunt regulile de post pentru fiecare zi

Rânduiala tradițională stabilește reguli diferite în funcție de ziua săptămânii, iar acestea sunt respectate pe întreaga perioadă a postului.

Lunea, miercurea și vinerea sunt considerate zile de post mai aspru, când, potrivit tradiției monahale, se consumă mâncare uscată sau fără untdelemn. Marțea și joia sunt permise legumele fierte, de regulă fără untdelemn.

În schimb, sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin. Biserica precizează însă că rânduiala postului poate fi adaptată în funcție de vârstă, starea de sănătate sau situația fiecărei persoane, cu binecuvântarea duhovnicului.

Persoanele bolnave, copiii, vârstnicii sau cei care desfășoară activități fizice intense pot urma un regim diferit, potrivit recomandărilor Basilica.ro.