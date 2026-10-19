BYD lansează un camion electric de aproximativ 800 CP, cu baterie de 600 kWh. Poate transporta zeci de tone și se încarcă în 30 de minute
Electrificarea transportului rutier de marfă începe să depășească etapa proiectelor demonstrative, iar constructorii chinezi accelerează investițiile în camioane capabile să transporte încărcături importante. BYD, cunoscut în Europa în special pentru automobilele electrice, a prezentat un nou exemplu al ambițiilor sale industriale: capul tractor electric Q3, echipat cu o baterie de 600 kWh și un sistem de propulsie de aproximativ 800 CP.
Modelul a devenit și un simbol pentru dezvoltarea diviziei de vehicule comerciale BYD. Pe 9 octombrie 2026, exemplarul Q3 produs la fabrica din Huai’an, provincia Jiangsu, a marcat atingerea pragului de 150.000 de vehicule comerciale electrificate fabricate de companie. Pentru industria transporturilor din România, unde costul motorinei influențează direct profitabilitatea operatorilor, asemenea tehnologii pot deveni relevante în următorii ani.
O baterie de 600 kWh și o putere impresionantă pentru transportul greu
BYD Q3 utilizează un sistem electric cu două motoare, care dezvoltă o putere combinată de aproximativ 600 kW. Valoarea corespunde unei puteri de peste 800 CP, considerabil mai mare decât cea întâlnită la numeroase camioane diesel convenționale.
Puterea ridicată nu înseamnă însă că vehiculul a fost proiectat pentru performanțe sportive. În cazul transportului greu, cuplul disponibil imediat și capacitatea de a menține viteza sub sarcină sunt mult mai importante decât accelerația până la 100 km/h.
Camionul este echipat cu acumulatori litiu-fier-fosfat, LFP, derivați din tehnologia Blade dezvoltată de BYD. Capacitatea totală de aproximativ 600 kWh permite o autonomie declarată de aproximativ 325 de kilometri.
Constructorul indică posibilitatea operării la o masă totală a ansamblului de aproximativ 49 de tone, valoare care reflectă capacitățile tehnice prezentate pentru configurația respectivă. Limitele legale de masă și exploatare diferă însă între piețe, astfel că datele nu trebuie interpretate ca o autorizare automată pentru transportul unei asemenea mase pe drumurile europene.
Sistemul de alimentare acceptă încărcarea rapidă în curent continuu prin două conexiuni simultane. BYD susține că bateria poate fi încărcată de la 20% la 80% în aproximativ 30 de minute, în condiții compatibile.
Pentru o baterie de 600 kWh, această operațiune presupune adăugarea a aproximativ 360 kWh de energie într-o jumătate de oră, echivalentul unei puteri medii de încărcare de circa 720 kW, fără a include pierderile. Este o cerință semnificativă pentru infrastructura electrică. Electrek
BYD a produs 150.000 de vehicule comerciale electrificate și accelerează dezvoltarea camioanelor
Pragul de 150.000 de unități reprezintă rezultatul unei strategii dezvoltate de BYD de-a lungul a aproximativ 18 ani. Compania și-a început extinderea în segmentul comercial prin autobuze electrice, ulterior dezvoltând vehicule pentru distribuție, transport urban și logistică.
În primele nouă luni ale anului 2026, BYD a vândut 53.032 de camioane și alte vehicule comerciale din categoria raportată, în creștere cu 28,46% față de perioada similară din 2025.
Numai în septembrie, vânzările au ajuns la 6.848 de unități, reprezentând o creștere anuală de peste 113%. Evoluția sugerează că transportul comercial electrificat începe să devină o componentă importantă a activității constructorului.
Pentru companiile de transport din România, un camion precum Q3 ridică întrebări legate de costul total de exploatare. Energia electrică poate fi mai ieftină decât motorina pentru aceeași activitate, însă economia depinde de prețurile contractuale, consumul real, infrastructura disponibilă și kilometrajul anual.
Autonomia de aproximativ 325 de kilometri poate fi suficientă pentru anumite rute regionale, transport industrial sau operațiuni între depozite. În schimb, pentru transportul internațional pe distanțe foarte lungi, planificarea încărcării devine esențială.
Un transportator care operează între București și Constanța ar putea analiza un asemenea vehicul diferit față de o companie care efectuează curse România-Germania. Diferența dintre cele două scenarii este dată de disponibilitatea încărcării la destinație și de organizarea programului șoferilor.
Un alt element important este infrastructura necesară alimentării. Stațiile convenționale de 150 sau 300 kW nu pot valorifica integral capacitățile declarate ale sistemului cu două conexiuni, iar încărcarea unui acumulator atât de mare poate deveni o operațiune de durată.
BYD nu a comunicat încă un preț european pentru camionul Q3 și nici un calendar de comercializare în România. De asemenea, omologarea europeană și adaptarea pentru normele locale vor influența eventualele posibilități de utilizare.
Prin această lansare, constructorul chinez transmite un mesaj important: electrificarea transportului greu nu mai este limitată la autobuze și vehicule urbane de distribuție. Competiția se extinde către camioanele de mare capacitate, un segment în care producătorii europeni au o experiență industrială considerabilă.