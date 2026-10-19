BYD lansează un camion electric de aproximativ 800 CP, cu baterie de 600 kWh. Poate transporta zeci de tone și se încarcă în 30 de minute

O baterie de 600 kWh și o putere impresionantă pentru transportul greu

BYD Q3 utilizează un sistem electric cu două motoare, care dezvoltă o putere combinată de aproximativ 600 kW. Valoarea corespunde unei puteri de peste 800 CP, considerabil mai mare decât cea întâlnită la numeroase camioane diesel convenționale.

Puterea ridicată nu înseamnă însă că vehiculul a fost proiectat pentru performanțe sportive. În cazul transportului greu, cuplul disponibil imediat și capacitatea de a menține viteza sub sarcină sunt mult mai importante decât accelerația până la 100 km/h.

Camionul este echipat cu acumulatori litiu-fier-fosfat, LFP, derivați din tehnologia Blade dezvoltată de BYD. Capacitatea totală de aproximativ 600 kWh permite o autonomie declarată de aproximativ 325 de kilometri.

Constructorul indică posibilitatea operării la o masă totală a ansamblului de aproximativ 49 de tone, valoare care reflectă capacitățile tehnice prezentate pentru configurația respectivă. Limitele legale de masă și exploatare diferă însă între piețe, astfel că datele nu trebuie interpretate ca o autorizare automată pentru transportul unei asemenea mase pe drumurile europene.

Sistemul de alimentare acceptă încărcarea rapidă în curent continuu prin două conexiuni simultane. BYD susține că bateria poate fi încărcată de la 20% la 80% în aproximativ 30 de minute, în condiții compatibile.

Pentru o baterie de 600 kWh, această operațiune presupune adăugarea a aproximativ 360 kWh de energie într-o jumătate de oră, echivalentul unei puteri medii de încărcare de circa 720 kW, fără a include pierderile. Este o cerință semnificativă pentru infrastructura electrică. Electrek

BYD a produs 150.000 de vehicule comerciale electrificate și accelerează dezvoltarea camioanelor

Pragul de 150.000 de unități reprezintă rezultatul unei strategii dezvoltate de BYD de-a lungul a aproximativ 18 ani. Compania și-a început extinderea în segmentul comercial prin autobuze electrice, ulterior dezvoltând vehicule pentru distribuție, transport urban și logistică.