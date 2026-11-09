BYD a lansat o limuzină electrică de 5,6 metri cu peste 1.000 km autonomie și 39 de difuzoare. Cum arată rivalul Rolls-Royce

Portiere spectaculoase, inspirație culturală și un interior construit pentru pasageri

Dimensiunile reprezintă primul argument al noului model. Yangwang Altior măsoară 5.600 mm în lungime, 2.030 mm în lățime și 1.590 mm în înălțime, cu un ampatament de 3.500 mm. Proporțiile sale impunătoare sunt completate de o parte frontală inspirată din obiectele ceremoniale ale culturii chineze, alături de o grilă decorativă concepută să amintească de bijuteriile de mare valoare.

Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici este configurația portierelor de tip coach doors, cele din spate deschizându-se în sens opus celor din față. Acestea permit o deschidere de până la 90 de grade în spate și 80 de grade în față, pentru un acces generos în habitaclu. Dincolo de efectul vizual, soluția urmărește să transforme urcarea în automobil într-un gest aproape ceremonial.

Interiorul duce această filozofie mai departe printr-un sistem audio Dynaudio Platinum Evidence cu 39 de difuzoare, dintre care unele elemente se ridică și se rotesc la pornirea automobilului. Pasagerii din spate beneficiază de un ecran motorizat de 21,4 inchi, funcții de masaj, suporturi pentru picioare și un sistem care poate coordona simultan poziția scaunelor, iluminarea, sunetul și parfumarea habitaclului.

Nu lipsesc frigiderele pentru pasageri și detaliile personalizabile, inclusiv o ediție specială inspirată din peisajele și simbolurile tradiționale chinezești. BYD încearcă astfel să ofere o identitate proprie, nu doar să reproducă atmosfera automobilelor europene de lux.

Patru motoare și autonomie de peste 1.000 km, dar fără o baterie solid-state confirmată

Din perspectivă tehnică, Altior folosește platforma e⁴ cu patru motoare controlate independent, capabile să ajusteze distribuția cuplului la fiecare roată de peste 100 de ori pe secundă. Configurația permite manevre deosebite, inclusiv întoarcerea aproape pe loc și menținerea unui nivel ridicat de stabilitate în situații dificile.

Suspensia activă DiSus completează sistemul de propulsie, adaptând comportamentul caroseriei la condițiile drumului. Mașina dispune și de funcții avansate de asistență la condus, inclusiv navigație asistată pe autostrăzi și în mediul urban, dar acestea nu trebuie confundate cu autonomia completă fără supravegherea șoferului.

Autonomia declarată depășește 1.000 de kilometri în ciclul chinezesc CLTC, datorită bateriei Blade de generația a doua. Este o valoare remarcabilă, dar nu echivalează cu o autonomie de peste 1.000 de kilometri certificată în ciclul european WLTP. Totodată, speculațiile anterioare privind utilizarea unei baterii solid-state nu s-au confirmat la prezentarea oficială.