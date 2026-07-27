Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au

Totodată, Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că persoanele care nu mai îndeplinesc condițiile medicale necesare pot fi declarate inapte pentru conducere.

În astfel de situații, autoritățile pot dispune suspendarea dreptului de a conduce până la reevaluarea medicală sau chiar anularea acestuia dacă afecțiunea este considerată incompatibilă cu șofatul.

Diabetul poate deveni un risc la volan în anumite situații

Diabetul zaharat nu înseamnă automat pierderea permisului de conducere. Problemele apar însă atunci când boala provoacă episoade severe de hipoglicemie, adică scăderea accentuată a glicemiei, care poate determina amețeli, confuzie, diminuarea reflexelor sau chiar pierderea cunoștinței.

Medicii recomandă ca persoanele care urmează tratament cu insulină să își monitorizeze atent glicemia înainte de a porni la drum, mai ales dacă urmează să conducă pe distanțe lungi sau în condiții de trafic solicitante.

Epilepsia și alte afecțiuni neurologice

Una dintre cele mai cunoscute afecțiuni care pot restricționa dreptul de a conduce este epilepsia. Persoanele care suferă crize epileptice trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte pentru a putea obține sau reînnoi permisul de conducere.

În multe cazuri, este necesară o perioadă fără crize, confirmată de medicul neurolog, înainte ca persoana să fie declarată aptă pentru șofat. Motivul este evident: o criză survenită în timpul deplasării poate pune în pericol atât conducătorul auto, cât și ceilalți participanți la trafic.

Nu doar afecțiunile neurologice sunt luate în calcul de legislație. Anumite boli cardiovasculare pot reprezenta un risc major dacă pot provoca pierderea bruscă a cunoștinței sau afectarea capacității de reacție.