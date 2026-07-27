Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au
În ultimii ani, mai multe incidente din trafic au readus în atenția publică o problemă despre care se vorbește prea puțin: există afecțiuni medicale care pot duce la suspendarea sau chiar pierderea dreptului de a conduce. Deși mulți români cred că doar consumul de alcool, drogurile sau încălcarea regulilor de circulație pot lăsa un șofer fără permis, legislația prevede și situații în care starea de sănătate poate face imposibilă menținerea acestui drept.
- Ce spune legea despre bolile care îți pot interzice să mai conduci
- Diabetul poate deveni un risc la volan în anumite situații
- Epilepsia și alte afecțiuni neurologice
- Problemele de vedere și apneea în somn
- Tulburările psihice severe și obligațiile șoferilor
- De ce sunt importante controalele medicale periodice
Ce spune legea despre bolile care îți pot interzice să mai conduci
În România, condițiile medicale pentru obținerea și menținerea permisului de conducere sunt reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010, actualizat în conformitate cu directivele europene privind aptitudinile fizice și psihice necesare conducerii autovehiculelor.
Totodată, Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că persoanele care nu mai îndeplinesc condițiile medicale necesare pot fi declarate inapte pentru conducere.
În astfel de situații, autoritățile pot dispune suspendarea dreptului de a conduce până la reevaluarea medicală sau chiar anularea acestuia dacă afecțiunea este considerată incompatibilă cu șofatul.
Diabetul poate deveni un risc la volan în anumite situații
Diabetul zaharat nu înseamnă automat pierderea permisului de conducere. Problemele apar însă atunci când boala provoacă episoade severe de hipoglicemie, adică scăderea accentuată a glicemiei, care poate determina amețeli, confuzie, diminuarea reflexelor sau chiar pierderea cunoștinței.
Medicii recomandă ca persoanele care urmează tratament cu insulină să își monitorizeze atent glicemia înainte de a porni la drum, mai ales dacă urmează să conducă pe distanțe lungi sau în condiții de trafic solicitante.
Epilepsia și alte afecțiuni neurologice
Una dintre cele mai cunoscute afecțiuni care pot restricționa dreptul de a conduce este epilepsia. Persoanele care suferă crize epileptice trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte pentru a putea obține sau reînnoi permisul de conducere.
În multe cazuri, este necesară o perioadă fără crize, confirmată de medicul neurolog, înainte ca persoana să fie declarată aptă pentru șofat. Motivul este evident: o criză survenită în timpul deplasării poate pune în pericol atât conducătorul auto, cât și ceilalți participanți la trafic.
Nu doar afecțiunile neurologice sunt luate în calcul de legislație. Anumite boli cardiovasculare pot reprezenta un risc major dacă pot provoca pierderea bruscă a cunoștinței sau afectarea capacității de reacție.
Printre acestea se numără insuficiența cardiacă severă, tulburările grave de ritm cardiac, angina instabilă și alte afecțiuni care pot determina episoade de sincopă. În asemenea situații, medicul specialist poate recomanda întreruperea conducerii până la stabilizarea stării de sănătate.
Problemele de vedere și apneea în somn
Vederea este unul dintre cele mai importante criterii medicale pentru șofat, motiv pentru care este verificată periodic la obținerea sau reînnoirea permisului.
Afecțiuni precum cataracta avansată, glaucomul sever, reducerea importantă a câmpului vizual sau alte boli oftalmologice pot determina declararea unei persoane ca inaptă pentru conducere. În alte cazuri, permisul poate fi menținut doar cu obligativitatea purtării ochelarilor sau lentilelor de contact.
Pe lista afecțiunilor care pot influența dreptul de a conduce se află și sindromul de apnee obstructivă în somn. Persoanele afectate pot suferi de somnolență excesivă în timpul zilei și pot adormi involuntar la volan, motiv pentru care, în lipsa unui tratament eficient, permisul poate fi suspendat temporar.
Tulburările psihice severe și obligațiile șoferilor
Legislația are în vedere și anumite tulburări psihice severe, precum psihozele, schizofrenia necontrolată sau alte afecțiuni care afectează capacitatea de a lua decizii și de a reacționa corespunzător în trafic.
Dacă un șofer ascunde o afecțiune incompatibilă cu șofatul și aceasta contribuie la producerea unui accident, consecințele pot fi importante atât din punct de vedere administrativ, cât și civil sau penal. În plus, autoritățile pot dispune suspendarea sau anularea permisului de conducere.
În cazul șoferilor profesioniști, precum cei care conduc camioane, autobuze sau efectuează transport de persoane, controalele medicale sunt mai stricte, tocmai din cauza responsabilității sporite pe care o presupune această activitate.
De ce sunt importante controalele medicale periodice
Specialiștii subliniază că majoritatea persoanelor diagnosticate cu diabet, boli cardiovasculare sau alte afecțiuni cronice pot conduce în siguranță atunci când urmează tratamentul recomandat și își monitorizează corespunzător starea de sănătate.
Riscurile apar atunci când boala este neglijată, tratamentul nu este respectat sau simptomele care pot afecta capacitatea de a conduce sunt ignorate. Din acest motiv, evaluările medicale periodice nu reprezintă simple formalități administrative, ci măsuri esențiale pentru protejarea tuturor participanților la trafic și pentru prevenirea unor evenimente care pot avea consecințe grave.