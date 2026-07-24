BMW recheamă în service peste 318.000 de mașini din cauza unui risc de incendiu. Sunt vizate mai multe modele apreciate

Demarorul se poate defecta prematur și, în cazuri rare, poate provoca un incendiu

Potrivit BMW, unul dintre componentele interne ale demarorului se poate uza mai repede decât ar trebui. În prima fază, șoferii se pot confrunta cu imposibilitatea pornirii motorului.

În situații mai grave, defectul poate provoca supraîncălzirea demarorului în timpul încercării de pornire a mașinii, existând posibilitatea izbucnirii unui incendiu.

Compania precizează însă că, până în prezent, nu are cunoștință de accidente sau persoane rănite provocate de această problemă.

Ce modele BMW sunt afectate de rechemare

Cea mai mare parte a vehiculelor incluse în campanie este reprezentată de BMW X3, fiind afectate aproximativ 210.748 de unități fabricate între 2021 și 2024.

Lista completă include și următoarele modele:

BMW X3 (2021-2024)

BMW X4 (2021-2025)

BMW Seria 3 (2023-2024)

BMW Seria 4 Cabriolet (2023-2024)

BMW Seria 4 Gran Coupe (2023-2024)

BMW Seria 5 (2021-2023)

BMW Seria 2 Coupe (2022-2025)

BMW Z4 (2022-2026)

Campania de rechemare nu vizează doar modelele BMW. Din cauza colaborării dintre BMW și Toyota la dezvoltarea roadsterelor Z4 și Supra, sunt afectate și 270 de exemplare Toyota Supra, fabricate în anii 2023 și 2024.

Reparațiile vor fi gratuite pentru proprietari

BMW va înlocui gratuit demarorul cu o versiune care utilizează un design modificat, eliminând astfel riscul identificat. Dealerii au fost deja informați despre campania de service, iar proprietarii vehiculelor afectate vor începe să primească notificările oficiale în luna august. După primirea înștiințării, aceștia vor putea programa gratuit intervenția într-un service autorizat BMW.