Ultima ora
Tehnologia care ar putea schimba modul în care românii își încălzesc casele. 78% ar investi dacă ar primi sprijin financiar, arată un sondaj Ariston
AUTO

BMW recheamă în service peste 318.000 de mașini din cauza unui risc de incendiu. Sunt vizate mai multe modele apreciate

BMW recheamă în service peste 318.000 de mașini din cauza unui risc de incendiu. Sunt vizate mai multe modele apreciate
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
Google Urmărește pe Google

BMW a anunțat o campanie amplă de rechemare în service care vizează peste 318.000 de automobile din America de Nord, după ce a fost identificată o problemă la demarorul unor motoare cu patru cilindri. Defecțiunea poate împiedica pornirea motorului, iar în anumite situații există și un risc crescut de incendiu.

Constructorul german a transmis informațiile către National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), autoritatea americană responsabilă cu siguranța rutieră, precizând că problema a fost descoperită în urma unei investigații tehnice, scrie publicația The Truth About Cars.

Demarorul se poate defecta prematur și, în cazuri rare, poate provoca un incendiu

Potrivit BMW, unul dintre componentele interne ale demarorului se poate uza mai repede decât ar trebui. În prima fază, șoferii se pot confrunta cu imposibilitatea pornirii motorului.

În situații mai grave, defectul poate provoca supraîncălzirea demarorului în timpul încercării de pornire a mașinii, existând posibilitatea izbucnirii unui incendiu.

Compania precizează însă că, până în prezent, nu are cunoștință de accidente sau persoane rănite provocate de această problemă.

Ce modele BMW sunt afectate de rechemare

Cea mai mare parte a vehiculelor incluse în campanie este reprezentată de BMW X3, fiind afectate aproximativ 210.748 de unități fabricate între 2021 și 2024.

Lista completă include și următoarele modele:

Vezi și:
BMW pregătește un nou SUV electric accesibil, iar primele imagini au apărut deja. Viitorul iX1 preia designul spectaculos Neue Klasse
Șoferii cer autonomie de aproape 500 km, dar majoritatea conduc sub 120 km pe zi. Studiul BMW care explică teama de mașinile electrice
  • BMW X3 (2021-2024)
  • BMW X4 (2021-2025)
  • BMW Seria 3 (2023-2024)
  • BMW Seria 4 Cabriolet (2023-2024)
  • BMW Seria 4 Gran Coupe (2023-2024)
  • BMW Seria 5 (2021-2023)
  • BMW Seria 2 Coupe (2022-2025)
  • BMW Z4 (2022-2026)

Campania de rechemare nu vizează doar modelele BMW. Din cauza colaborării dintre BMW și Toyota la dezvoltarea roadsterelor Z4 și Supra, sunt afectate și 270 de exemplare Toyota Supra, fabricate în anii 2023 și 2024.

Reparațiile vor fi gratuite pentru proprietari

BMW va înlocui gratuit demarorul cu o versiune care utilizează un design modificat, eliminând astfel riscul identificat. Dealerii au fost deja informați despre campania de service, iar proprietarii vehiculelor afectate vor începe să primească notificările oficiale în luna august. După primirea înștiințării, aceștia vor putea programa gratuit intervenția într-un service autorizat BMW.

Dacă deții unul dintre modelele menționate și observi că motorul pornește greu sau refuză să pornească, este recomandat să verifici dacă automobilul tău face parte din această campanie de rechemare și să contactezi un dealer autorizat pentru informații suplimentare.

Lași mașina în parcarea supermarketului. Ce reguli trebuie să verifici și când poți contesta taxa de deblocare
Revista presei
Femeia.ro
Diana Buzoianu a dezvăluit ce a luat acasă după plecarea de la Ministerul Mediului. „Nu m-am putut despărți de ea”
Hit.ro
Cinci aplicații gratuite care te ajută să descoperi cărți noi și să ții evidența lecturilor. Unele îți recomandă ce să citești cu ajutorul AI
Romania TV
Cine este românul erou din Spania, a salvat 200 de pasageri din tragedia feroviară. A tăiat gardul de protecție, a alertat serviciile de urgență și i-a transportat pe răniți la spital cu propria mașină: Am crezut că a fost o bombă
Hope.ro
Beton mai rezistent cu ajutorul zațului de cafea. Cercetătorii au transformat un deșeu obișnuit într-un material pentru construcții
Adevarul
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Nu arunca semințele după ce scobești dovleacul! Cum le transformi într-o gustare crocantă, cu doar câteva ingrediente
Zooland.ro
Organizația de salvare a animalelor preferată de vedetele de la Hollywood, acuzată că vindea căței proveniți din fabrici de pui. Cum ar fi fost păcălite familiile