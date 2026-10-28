Sindicaliștii Metrorex amenință cu greva. Salariile și condițiile din subteran, în centrul nemulțumirilor

„Avem a patra ședință a Comisiei de Negociere a noului contract colectiv. Eu încă sper că până la data de 1 noiembrie vor fi înţelepți, măcar să înceapă negociarea, că momentan spun că n-au mandat”, a afirmat liderul sindical.

Artimon susține că, dacă situația nu se schimbă, sindicatul va urma procedurile pentru declanșarea conflictului de muncă. Printre formele de protest menționate de acesta se află greva de avertisment și greva generală.

Termenul de 1 noiembrie privește solicitarea sindicatului pentru începerea negocierilor. El nu reprezintă, în declarația prezentată, o dată stabilită pentru intrarea în grevă și nici un anunț că metroul nu va mai circula din acea zi.

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Angajații cer aproximativ 450 de lei net în plus

Componenta salarială a revendicărilor vizează o creștere de aproximativ 450 de lei net. Marian Artimon a prezentat solicitarea ca pe o indexare și a susținut că aceasta ar rezulta din aplicarea prevederilor privind salariul minim.

„Am cerut și noi ca toată lumea indexarea. Există o lege a salariului minim. Există o directivă europeană a salariului minim”, a declarat președintele USLM.

Liderul sindical a acuzat compania că nu aplică obligațiile pe care el le invocă și a spus că explicațiile primite au vizat lipsa bugetului, apoi insuficiența fondurilor.

„Legea obligă să crească salariul undeva la vreo 450 de lei net”, a afirmat Artimon.

Condițiile din subteran se află printre revendicări

Sindicaliștii solicită și îmbunătățirea mediului de lucru. Artimon a vorbit despre ventilație, iluminat artificial, umiditate și pulberi, probleme pe care le leagă de activitatea desfășurată în subteran.

„Noi am cerut foarte clar să îmbunătățesc condițiile de muncă pentru că e obligatoriu și e obligația angajatorului”, a declarat acesta.

Liderul USLM a insistat asupra necesității unui aer corespunzător în spațiile în care lucrează angajații. În privința pulberilor, Artimon susține că nivelul ar depăși de aproximativ opt ori limita admisă.