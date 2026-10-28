Sindicaliștii Metrorex amenință cu greva. Salariile și condițiile din subteran, în centrul nemulțumirilor
Sindicaliștii de la Metrorex avertizează că vor declanșa un conflict de muncă dacă, până la 1 noiembrie, conducerea companiei nu începe negocierile pentru noul contract colectiv. Revendicările includ o majorare salarială de aproximativ 450 de lei net și îmbunătățirea condițiilor din subteran.
Sindicatul reclamă lipsa mandatului pentru negocieri
Marian Artimon, președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou, a declarat pentru Observator, Antena 1, că discuțiile privind noul contract colectiv nu avansează. Potrivit acestuia, reprezentanții administrației invocă lipsa unui mandat.
„Avem a patra ședință a Comisiei de Negociere a noului contract colectiv. Eu încă sper că până la data de 1 noiembrie vor fi înţelepți, măcar să înceapă negociarea, că momentan spun că n-au mandat”, a afirmat liderul sindical.
Artimon susține că, dacă situația nu se schimbă, sindicatul va urma procedurile pentru declanșarea conflictului de muncă. Printre formele de protest menționate de acesta se află greva de avertisment și greva generală.
Termenul de 1 noiembrie privește solicitarea sindicatului pentru începerea negocierilor. El nu reprezintă, în declarația prezentată, o dată stabilită pentru intrarea în grevă și nici un anunț că metroul nu va mai circula din acea zi.
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Angajații cer aproximativ 450 de lei net în plus
Componenta salarială a revendicărilor vizează o creștere de aproximativ 450 de lei net. Marian Artimon a prezentat solicitarea ca pe o indexare și a susținut că aceasta ar rezulta din aplicarea prevederilor privind salariul minim.
„Am cerut și noi ca toată lumea indexarea. Există o lege a salariului minim. Există o directivă europeană a salariului minim”, a declarat președintele USLM.
Liderul sindical a acuzat compania că nu aplică obligațiile pe care el le invocă și a spus că explicațiile primite au vizat lipsa bugetului, apoi insuficiența fondurilor.
„Legea obligă să crească salariul undeva la vreo 450 de lei net”, a afirmat Artimon.
Condițiile din subteran se află printre revendicări
Sindicaliștii solicită și îmbunătățirea mediului de lucru. Artimon a vorbit despre ventilație, iluminat artificial, umiditate și pulberi, probleme pe care le leagă de activitatea desfășurată în subteran.
„Noi am cerut foarte clar să îmbunătățesc condițiile de muncă pentru că e obligatoriu și e obligația angajatorului”, a declarat acesta.
Liderul USLM a insistat asupra necesității unui aer corespunzător în spațiile în care lucrează angajații. În privința pulberilor, Artimon susține că nivelul ar depăși de aproximativ opt ori limita admisă.
Revendicările prezentate nu se limitează, așadar, la venituri. Sindicatul cere ca negocierea noului contract colectiv să includă și măsuri privind condițiile în care personalul își desfășoară activitatea.
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Ce prevede legea dacă se ajunge la grevă
Declanșarea unei greve presupune respectarea procedurilor din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social. Avertismentul unui lider sindical nu echivalează, singur, cu începerea grevei, fiind necesară parcurgerea etapelor obligatorii pentru soluționarea conflictului colectiv.
Pentru transportul în comun există și o condiție privind continuitatea serviciului. Articolul 173 din Legea dialogului social permite greva cu asigurarea a cel puțin unei treimi din activitatea normală, repartizată pe întreaga durată a zilei, în condiții care să nu pună în pericol populația sau funcționarea instalațiilor.
Această obligație nu stabilește automat intervalele dintre trenuri ori programul care ar putea fi aplicat într-un eventual protest. Modalitatea concretă de asigurare a activității trebuie stabilită potrivit procedurilor legale.
Pentru călători, informația disponibilă în acest moment este avertismentul USLM privind escaladarea conflictului dacă negocierile nu încep până la termenul cerut. Declarațiile prezentate nu conțin un calendar al grevei de avertisment sau al grevei generale.