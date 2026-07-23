Bethesda anunță viitorul „Fallout”, dar angajații concediați ar primi doar minimul legal: scandal la studioul din Montreal

Situația contrastează puternic cu mesajul transmis fanilor. Bethesda tocmai confirmase că „Fallout 5” se află în preproducție. Studioul lucrează și la versiuni modernizate pentru „Fallout 3” și „Fallout: New Vegas”. În plus, Obsidian dezvoltă un nou proiect plasat în același univers.

Angajații ar fi trebuit să rămână până în septembrie

Pe 6 iulie, zeci de angajați Bethesda din Statele Unite și Canada ar fi fost informați prin apel video că posturile lor vor fi eliminate. Conform sindicatului, oamenilor li s-a spus că vor rămâne angajați până în septembrie. În acest interval, compania urma să negocieze compensațiile cu reprezentanții salariaților.

Situația s-ar fi schimbat pe 17 iulie. Angajații canadieni ar fi primit prin e-mail scrisorile de încetare a contractelor. Printre persoanele afectate se află dezvoltatori care au lucrat la echipele „Fallout” și „The Elder Scrolls”.

Scrisorile ar fi prevăzut opt săptămâni de salariu în locul perioadei minime de preaviz. La această sumă s-ar adăuga zilele de concediu neplătite. Beneficiile oferite prin asigurarea medicală de grup ar fi fost oprite imediat.

OneBGS susține că Bethesda nu a negociat acești termeni cu sindicatul. Organizația consideră că angajaților li s-a oferit „cel mai mic pachet legal posibil”. Acuzațiile trebuie însă analizate de autoritățile canadiene. O plângere nu înseamnă automat că încălcarea legii a fost deja demonstrată.

Veștile despre „Fallout” au venit în cea mai proastă zi

În aceeași zi, Bethesda a prezentat mai multe proiecte așteptate de fani. „Fallout 5” este oficial în preproducție. „The Elder Scrolls VI” rămâne însă prioritatea principală a studioului, astfel că următorul joc numerotat din seria postapocaliptică este încă departe de lansare.

Compania a confirmat și remasterizările „Fallout 3” și „Fallout: New Vegas”. Nu există încă date de lansare. Nici platformele nu au fost precizate. Obsidian Entertainment, studioul care a creat „New Vegas”, lucrează separat la un nou joc „Fallout”.