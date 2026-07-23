Bethesda anunță viitorul „Fallout”, dar angajații concediați ar primi doar minimul legal: scandal la studioul din Montreal
Bethesda a prezentat planuri ambițioase pentru seria „Fallout”, însă în spatele anunțurilor se află un nou conflict de muncă. Angajații concediați de la Bethesda Montreal ar fi aflat în aceeași zi că vor primi cel mai mic pachet compensatoriu permis de lege. Informațiile au fost publicate de sursa internațională Rock Paper Shotgun.
Acuzațiile vin din partea OneBGS, sindicatul angajaților Bethesda Game Studios. Organizația susține că termenii comunicării inițiale nu au fost respectați. Sindicatul a depus o plângere legală și acuză compania de încălcarea legislației muncii din Canada.
Situația contrastează puternic cu mesajul transmis fanilor. Bethesda tocmai confirmase că „Fallout 5” se află în preproducție. Studioul lucrează și la versiuni modernizate pentru „Fallout 3” și „Fallout: New Vegas”. În plus, Obsidian dezvoltă un nou proiect plasat în același univers.
Angajații ar fi trebuit să rămână până în septembrie
Pe 6 iulie, zeci de angajați Bethesda din Statele Unite și Canada ar fi fost informați prin apel video că posturile lor vor fi eliminate. Conform sindicatului, oamenilor li s-a spus că vor rămâne angajați până în septembrie. În acest interval, compania urma să negocieze compensațiile cu reprezentanții salariaților.
Situația s-ar fi schimbat pe 17 iulie. Angajații canadieni ar fi primit prin e-mail scrisorile de încetare a contractelor. Printre persoanele afectate se află dezvoltatori care au lucrat la echipele „Fallout” și „The Elder Scrolls”.
Scrisorile ar fi prevăzut opt săptămâni de salariu în locul perioadei minime de preaviz. La această sumă s-ar adăuga zilele de concediu neplătite. Beneficiile oferite prin asigurarea medicală de grup ar fi fost oprite imediat.
OneBGS susține că Bethesda nu a negociat acești termeni cu sindicatul. Organizația consideră că angajaților li s-a oferit „cel mai mic pachet legal posibil”. Acuzațiile trebuie însă analizate de autoritățile canadiene. O plângere nu înseamnă automat că încălcarea legii a fost deja demonstrată.
Veștile despre „Fallout” au venit în cea mai proastă zi
În aceeași zi, Bethesda a prezentat mai multe proiecte așteptate de fani. „Fallout 5” este oficial în preproducție. „The Elder Scrolls VI” rămâne însă prioritatea principală a studioului, astfel că următorul joc numerotat din seria postapocaliptică este încă departe de lansare.
Compania a confirmat și remasterizările „Fallout 3” și „Fallout: New Vegas”. Nu există încă date de lansare. Nici platformele nu au fost precizate. Obsidian Entertainment, studioul care a creat „New Vegas”, lucrează separat la un nou joc „Fallout”.
Anunțurile confirmă că „Fallout” și „The Elder Scrolls” devin prioritare pentru Bethesda. Compania își concentrează resursele asupra francizelor cu un public mare și cu potențial comercial ridicat.
Pentru fani, vestea înseamnă mai multe jocuri. Pentru angajații disponibilizați, momentul a avut un efect diferit. Oamenii care au contribuit la construirea acestor universuri ar fi aflat că pierd salariul, beneficiile medicale și stabilitatea profesională exact când munca lor era folosită pentru a promova viitorul companiei.
Microsoft continuă seria restructurărilor din gaming
Concedierile fac parte dintr-o restructurare amplă a diviziei Xbox. Aproximativ 1.600 de posturi ar fi fost eliminate în noul val. Bethesda, id Software, Obsidian și ZeniMax Online Studios se numără printre echipele afectate.
Industria jocurilor video a trecut prin numeroase concedieri în ultimii ani. Microsoft a cumpărat ZeniMax Media, compania-mamă Bethesda, pentru 7,5 miliarde de dolari. Ulterior, gigantul a achiziționat Activision Blizzard pentru aproape 69 de miliarde de dolari. Investițiile uriașe nu au împiedicat însă reducerile de personal.
Playtech a relatat anterior despre consecințele concedierilor în masă de la Microsoft. Mai multe jocuri au fost anulate. Unele studiouri au fost închise. Alte echipe au pierdut sute de specialiști.
Compania a fost criticată și după ce un executiv Microsoft le-a recomandat angajaților concediați să folosească AI pentru redactarea CV-urilor și gestionarea perioadei dificile. Mesajul a fost perceput de mulți drept lipsit de empatie.
Noul conflict arată distanța dintre promisiunile făcute jucătorilor și realitatea dezvoltatorilor. Microsoft și Bethesda pregătesc o nouă eră pentru „Fallout”. O parte dintre oamenii care au construit vechea eră trebuie însă să lupte acum pentru compensații și beneficii medicale.