Benzină veche într-un hibrid plug-in: ce se întâmplă când motorul termic pornește foarte rar

Cum se degradează benzina păstrată prea mult timp în rezervor

Benzina este un amestec complex de hidrocarburi și aditivi, iar proprietățile sale se pot modifica în timpul depozitării. Unele componente volatile se pot pierde treptat, în funcție de etanșeitatea și construcția sistemului de alimentare, în timp ce reacțiile de oxidare pot favoriza apariția unor compuși și depuneri nedorite. Procesul nu se desfășoară identic în toate automobilele, deoarece temperatura ambientală, compoziția carburantului și caracteristicile rezervorului influențează viteza degradării.

Prezența etanolului în benzină introduce o particularitate suplimentară, deoarece acesta poate absorbi umiditate, iar în anumite condiții poate apărea separarea fazelor din amestecul de combustibil. Nu înseamnă că orice rezervor cu benzină E10 va dezvolta automat asemenea probleme după câteva luni, însă depozitarea îndelungată, mai ales în condiții nefavorabile, crește riscul modificării calității carburantului. Consecințele pot include porniri dificile, funcționare neregulată, depuneri în sistemul de alimentare și, în cazurile mai serioase, probleme ale injectoarelor sau pompei de combustibil.

Unele automobile hibride plug-in sunt proiectate să gestioneze această situație. De exemplu, anumite modele Ford au un mod automat de împrospătare a combustibilului, care determină utilizarea motorului termic atunci când benzina nu a fost înlocuită o perioadă îndelungată. Toyota recomandă, pentru anumite modele plug-in hybrid, alimentarea cu un total de minimum 20 de litri de benzină într-un interval de 12 luni. Aceste exemple arată că degradarea carburantului nu este doar o posibilitate teoretică, ci o problemă luată în calcul încă din faza de proiectare.

Totuși, nu există un termen universal după care benzina devine inutilizabilă. Un carburant păstrat șase luni nu este automat compromis, așa cum nici un an de depozitare nu garantează că motorul va prezenta defecțiuni. Importantă este respectarea recomandărilor specifice automobilului, nu aplicarea unei reguli generale tuturor hibridelor plug-in.

De ce și motorul termic are nevoie de funcționare periodică

Combustibilul nu este singura componentă care poate suferi atunci când motorul pornește rar. În timpul funcționării normale, uleiul circulă prin sistemul de ungere, motorul ajunge la temperatura de lucru, iar anumite depuneri și urme de umiditate pot fi eliminate mai eficient. Dacă motorul este pornit ocazional doar pentru câteva minute, fără să atingă temperatura corespunzătoare, beneficiile pot fi limitate.

Pornirile scurte și repetate favorizează, în anumite condiții, acumularea condensului și diluarea uleiului cu combustibil, fenomene asociate funcționării la rece. În plus, un automobil plug-in poate folosi motorul termic foarte rar, dar îl poate solicita imediat într-o depășire sau pe o porțiune de autostradă. Sistemele moderne de management sunt concepute să controleze aceste tranziții, însă întreținerea corectă rămâne esențială, indiferent cât de puțini kilometri au fost parcurși folosind benzina.

O soluție practică este evitarea alimentărilor excesive atunci când știi că vei conduce aproape exclusiv electric. Un rezervor plin nu este obligatoriu pentru fiecare deplasare urbană, iar cantitatea de combustibil poate fi adaptată utilizării reale, fără să cobori sub limitele recomandate de producător. În același timp, este util ca motorul termic să funcționeze periodic într-o deplasare suficient de lungă pentru a ajunge la temperatura normală, dacă manualul automobilului permite sau recomandă acest lucru.