Avionul electric care ar putea schimba zborurile europene. Transportă 90 de pasageri, promite 1.000 km autonomie și ar putea zbura din 2034

Cum funcționează avionul electric cu șase motoare și baterii integrate în aripi

Elysian Aircraft dezvoltă modelul E9X în colaborare cu specialiști din domeniul aeronautic, inclusiv cercetători ai Universității Tehnice din Delft. Proiectul presupune o arhitectură diferită de cea a aeronavelor comerciale obișnuite, construită în jurul propulsiei electrice și al unor aripi de dimensiuni generoase.

Avionul este proiectat cu șase motoare electrice care acționează elice, în locul motoarelor cu reacție alimentate cu combustibili convenționali. Sistemele de stocare a energiei sunt integrate în structura aripilor, unde aeronavele clasice transportă, de regulă, o parte importantă a combustibilului.

Aripile au o anvergură proiectată de peste 50 de metri, ceea ce impune soluții speciale pentru compatibilitatea cu infrastructura aeroportuară existentă. Printre acestea se numără extremitățile pliabile, concepute pentru a permite utilizarea unor porți de îmbarcare și spații de parcare standard.

Distribuția bateriilor în aripi reprezintă una dintre cele mai mari provocări inginerești. Energia necesară transportului a aproximativ 90 de pasageri este considerabilă, iar acumulatorii disponibili astăzi au o densitate energetică mult mai mică decât kerosenul.

În plus, un avion trebuie să transporte rezerve de energie pentru situații neprevăzute, devieri de traseu și aterizări alternative. Autonomia tehnică declarată nu poate fi interpretată automat drept distanța comercială maximă disponibilă în orice condiții meteorologice.

Elysian a realizat deja un al doilea proces de evaluare conceptuală a proiectului și a testat în aer un demonstrator la scară redusă, în colaborare cu specialiștii centrului aerospațial german DLR. Aceste etape contribuie la validarea unor soluții, dar nu demonstrează încă performanțele aeronavei comerciale finale.

Ar putea exista zboruri electrice între orașele din România?

O autonomie de 800–1.000 km ar putea acoperi numeroase legături regionale europene, inclusiv unele trasee interne din România. Distanțele aeriene dintre București și Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași sunt sub aceste valori, ceea ce le face exemple interesante pentru evaluarea potențialului aviației electrice.