Avionul electric care ar putea schimba zborurile europene. Transportă 90 de pasageri, promite 1.000 km autonomie și ar putea zbura din 2034
Avioanele electrice au fost multă vreme asociate cu aparate experimentale de mici dimensiuni, capabile să transporte unul sau doi pasageri pe distanțe relativ scurte. O companie din Olanda încearcă să schimbe această percepție prin dezvoltarea unei aeronave comerciale care ar putea transporta aproximativ 90 de persoane, fără să utilizeze kerosen în timpul zborului.
Proiectul se numește Elysian E9X și urmărește să demonstreze că aviația electrică poate deveni o alternativă viabilă pentru cursele regionale europene. Constructorul estimează o autonomie inițială de aproximativ 800 km, cu posibilitatea extinderii până la 1.000 km, și vizează intrarea în serviciul comercial în jurul anului 2034. Deocamdată, însă, avionul există în faza de dezvoltare, iar testele de zbor au fost realizate cu un demonstrator la scară redusă.
Cum funcționează avionul electric cu șase motoare și baterii integrate în aripi
Elysian Aircraft dezvoltă modelul E9X în colaborare cu specialiști din domeniul aeronautic, inclusiv cercetători ai Universității Tehnice din Delft. Proiectul presupune o arhitectură diferită de cea a aeronavelor comerciale obișnuite, construită în jurul propulsiei electrice și al unor aripi de dimensiuni generoase.
Avionul este proiectat cu șase motoare electrice care acționează elice, în locul motoarelor cu reacție alimentate cu combustibili convenționali. Sistemele de stocare a energiei sunt integrate în structura aripilor, unde aeronavele clasice transportă, de regulă, o parte importantă a combustibilului.
Aripile au o anvergură proiectată de peste 50 de metri, ceea ce impune soluții speciale pentru compatibilitatea cu infrastructura aeroportuară existentă. Printre acestea se numără extremitățile pliabile, concepute pentru a permite utilizarea unor porți de îmbarcare și spații de parcare standard.
Distribuția bateriilor în aripi reprezintă una dintre cele mai mari provocări inginerești. Energia necesară transportului a aproximativ 90 de pasageri este considerabilă, iar acumulatorii disponibili astăzi au o densitate energetică mult mai mică decât kerosenul.
În plus, un avion trebuie să transporte rezerve de energie pentru situații neprevăzute, devieri de traseu și aterizări alternative. Autonomia tehnică declarată nu poate fi interpretată automat drept distanța comercială maximă disponibilă în orice condiții meteorologice.
Elysian a realizat deja un al doilea proces de evaluare conceptuală a proiectului și a testat în aer un demonstrator la scară redusă, în colaborare cu specialiștii centrului aerospațial german DLR. Aceste etape contribuie la validarea unor soluții, dar nu demonstrează încă performanțele aeronavei comerciale finale.
Ar putea exista zboruri electrice între orașele din România?
O autonomie de 800–1.000 km ar putea acoperi numeroase legături regionale europene, inclusiv unele trasee interne din România. Distanțele aeriene dintre București și Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași sunt sub aceste valori, ceea ce le face exemple interesante pentru evaluarea potențialului aviației electrice.
Totuși, faptul că două aeroporturi se află suficient de aproape nu garantează că o rută va putea fi operată de E9X. Autonomia comercială finală, rezervele obligatorii, infrastructura de încărcare, capacitatea aeronavei și certificarea europeană vor determina unde poate fi folosit efectiv avionul.
Un avantaj anticipat este reducerea zgomotului și eliminarea emisiilor directe de carbon în timpul zborului. Asta nu înseamnă că întregul ciclu de viață al aeronavei va avea emisii zero. Fabricarea bateriilor, producerea electricității și construcția avionului continuă să genereze un impact asupra mediului, care trebuie evaluat separat.
Elysian susține că aproximativ jumătate dintre cursele comerciale programate la nivel mondial ar putea intra în categoria distanțelor abordabile de o asemenea aeronavă. Compania estimează și un potențial de reducere a emisiilor aviației de aproximativ 20%, însă aceasta este o proiecție dependentă de adoptarea tehnologiei la scară mare.
Constructorul colaborează cu KLM și Transavia pentru a evalua cerințele operaționale și comerciale ale viitoarelor avioane electrice. Sunt analizate inclusiv procedurile aeroportuare, infrastructura și integrarea aeronavei în programul obișnuit al companiilor aeriene.
Anul 2034 reprezintă obiectivul de intrare în exploatare, nu o dată garantată pentru primele bilete puse în vânzare. Până atunci, proiectul trebuie să depășească provocările legate de baterii, să ajungă la un prototip de dimensiuni reale și să obțină certificările necesare transportului de pasageri.
E9X demonstrează că industria aeronautică începe să privească electrificarea dincolo de avioanele de școală și taxiurile aeriene. Dacă proiectul va reuși, unele dintre zborurile europene de scurtă durată ar putea arăta foarte diferit în următorul deceniu.