Cât primești pe un gram de aur vechi în Istanbul. Unde ieși mai bine la bani, ce spun cei care au încercat în România şi în Turcia

„Bună ziua. Aveți idee, dacă dau aur vechi, cât îmi calculează pe gram în Istanbul? Aș vrea să știu dacă este mai convenabil la ei sau la noi, la un amanet. Mulțumesc”, a scris acesta.

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar majoritatea celor care au trecut prin această experiență au susținut că prețurile oferite în Istanbul sunt, în general, mai bune decât cele întâlnite la multe amanete din România.

Ce sume spun românii că au primit

Unul dintre membrii grupului a povestit că a obținut un preț foarte bun pentru aurul vândut.

„Mie mi-au dat 92 de euro pe gram”, a scris acesta.

O altă persoană a făcut comparația cu experiența avută în România.

„Față de România este mult mai avantajos. Am schimbat anul trecut și am primit cu aproximativ 50 de lei mai mult pe gram decât mi se oferea acasă. Când am vrut să vând în România, pierdeam aproape 200 de lei la gram”, a relatat utilizatorul.

Alți români au menționat valori cuprinse între 70 și 73 de euro pe gram pentru aurul vechi.

„Săptămâna trecută am primit 70 de euro pe gram, în condițiile în care aurul nou se vindea cu aproximativ 82,5 euro pe gram”, a explicat unul dintre participanții la discuție.

Un alt comentariu a oferit și numele unui comerciant din Istanbul:

„Sâmbăta trecută, la Carina Gold din Istanbul, aurul vechi era cumpărat cu 73 de euro pe gram, iar aurul nou de 14 karate costa 83 de euro pe gram.”

De ce contează caratajul?

Mai mulți membri ai grupului au atras atenția că prețul nu poate fi calculat doar în funcție de greutate, ci și de puritatea aurului.

„Trebuie să țineți cont și de carataj. Un gram de aur de 14 karate conține aproximativ 585 mg aur pur, iar un gram de aur de 18 karate conține aproximativ 750 mg aur pur. Verificați cât este gramul de aur de 24 karate și faceți echivalentul. Sunt convins că este mai convenabil acolo decât la amanet”, a explicat unul dintre utilizatori.

Practic, cu cât bijuteria are un carataj mai mare, cu atât conține mai mult aur pur și poate obține un preț mai bun la vânzare.