Cât primești pe un gram de aur vechi în Istanbul. Unde ieși mai bine la bani, ce spun cei care au încercat în România şi în Turcia
Tot mai mulți români care ajung în Istanbul nu sunt interesați doar de cumpărături și de vizitarea obiectivelor turistice, ci și de piața aurului, renumită pentru volumele mari de tranzacții și pentru prețurile considerate de mulți mai avantajoase decât cele din România. O întrebare postată recent pe grupul de Facebook „La pas prin Istanbul” a generat numeroase răspunsuri din partea celor care au vândut sau cumpărat aur în metropola turcă.
Aur vechi vândut în Istanbul sau la amanet în România?
Un român a cerut ajutorul membrilor grupului pentru a afla dacă este mai avantajos să vândă aur vechi în Istanbul sau la un amanet din România.
„Bună ziua. Aveți idee, dacă dau aur vechi, cât îmi calculează pe gram în Istanbul? Aș vrea să știu dacă este mai convenabil la ei sau la noi, la un amanet. Mulțumesc”, a scris acesta.
Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar majoritatea celor care au trecut prin această experiență au susținut că prețurile oferite în Istanbul sunt, în general, mai bune decât cele întâlnite la multe amanete din România.
Ce sume spun românii că au primit
Unul dintre membrii grupului a povestit că a obținut un preț foarte bun pentru aurul vândut.
„Mie mi-au dat 92 de euro pe gram”, a scris acesta.
O altă persoană a făcut comparația cu experiența avută în România.
„Față de România este mult mai avantajos. Am schimbat anul trecut și am primit cu aproximativ 50 de lei mai mult pe gram decât mi se oferea acasă. Când am vrut să vând în România, pierdeam aproape 200 de lei la gram”, a relatat utilizatorul.
Alți români au menționat valori cuprinse între 70 și 73 de euro pe gram pentru aurul vechi.
„Săptămâna trecută am primit 70 de euro pe gram, în condițiile în care aurul nou se vindea cu aproximativ 82,5 euro pe gram”, a explicat unul dintre participanții la discuție.
Un alt comentariu a oferit și numele unui comerciant din Istanbul:
„Sâmbăta trecută, la Carina Gold din Istanbul, aurul vechi era cumpărat cu 73 de euro pe gram, iar aurul nou de 14 karate costa 83 de euro pe gram.”
De ce contează caratajul?
Mai mulți membri ai grupului au atras atenția că prețul nu poate fi calculat doar în funcție de greutate, ci și de puritatea aurului.
„Trebuie să țineți cont și de carataj. Un gram de aur de 14 karate conține aproximativ 585 mg aur pur, iar un gram de aur de 18 karate conține aproximativ 750 mg aur pur. Verificați cât este gramul de aur de 24 karate și faceți echivalentul. Sunt convins că este mai convenabil acolo decât la amanet”, a explicat unul dintre utilizatori.
Practic, cu cât bijuteria are un carataj mai mare, cu atât conține mai mult aur pur și poate obține un preț mai bun la vânzare.
De ce este Istanbul atât de atractiv pentru tranzacțiile cu aur
Istanbul este unul dintre cele mai importante centre comerciale pentru aur din regiune. În zone precum Marele Bazar, există sute de magazine și case de schimb specializate în cumpărarea și vânzarea metalelor prețioase. Concurența mare dintre comercianți îi determină pe mulți să ofere prețuri mai apropiate de valoarea reală a aurului de pe piețele internaționale decât cele practicate de unele amanete.
Nu este de mirare că majoritatea răspunsurilor primite de românul care a lansat discuția au avut aceeași concluzie.
„Este mai bine la ei decât la noi”, a scris un utilizator.
„Este mai convenabil în Istanbul”, a concluzionat un alt membru al grupului.
Chiar dacă prețurile diferă de la un comerciant la altul și depind de carataj, experiențele împărtășite de români arată că Istanbulul rămâne una dintre destinațiile preferate pentru cei care doresc să valorifice aurul vechi la un preț cât mai bun.