Cursurile de calificare care îți pot aduce un salariu de peste 8.000 de lei. Meseriile pe care le poți învăța în doar câteva luni
Tot mai mulți români aleg să urmeze cursuri de calificare în locul unei facultăți, iar pentru unele meserii decizia se dovedește profitabilă. În domenii precum construcțiile, industria, energia sau instalațiile, angajatorii se confruntă cu un deficit de personal calificat și oferă salarii care pot depăși 8.000 de lei pe lună, în funcție de experiență și de locul de muncă.
În multe cazuri, pregătirea durează doar câteva luni, iar cursurile sunt organizate de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. După absolvire, participanții primesc certificate de calificare recunoscute la nivel național, iar unele sunt acceptate și în alte state ale Uniunii Europene.
Meseriile pentru care salariile pot depăși 8.000 de lei
Printre cele mai căutate calificări se numără cea de electrician. Specialiștii în instalații electrice pentru clădiri, industrie sau rețele energetice sunt greu de găsit, iar salariile pot depăși 8.000 de lei pentru cei cu experiență sau pentru cei care lucrează în proiecte complexe.
O altă meserie bine plătită este cea de instalator. Cererea este ridicată atât în construcțiile rezidențiale, cât și în cele comerciale, iar profesioniștii care lucrează pe cont propriu pot obține venituri chiar mai mari.
Și sudorii se numără printre cei mai căutați specialiști. În funcție de calificare și de domeniul în care activează, aceștia pot câștiga peste 8.000 de lei pe lună, iar în unele proiecte internaționale veniturile sunt considerabil mai mari.
Pe lista meseriilor bine plătite se află și:
- tehnician HVAC (instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat);
- operator CNC;
- mecanic utilaje grele;
- macaragiu;
- operator de instalații industriale;
- tehnician în automatizări.
Cât durează cursurile de calificare
Durata cursurilor diferă în funcție de ocupație și de nivelul de calificare, însă multe programe pot fi finalizate în aproximativ trei până la șase luni. Unele includ atât pregătire teoretică, cât și practică, pentru ca absolvenții să poată intra rapid pe piața muncii.
La final, participanții susțin un examen de absolvire și obțin un certificat de calificare care le permite să se angajeze în domeniul pentru care s-au pregătit.
Există și cursuri mai complexe, care pot dura până la un an, în special pentru ocupațiile care presupun utilizarea unor echipamente speciale sau respectarea unor norme stricte de siguranță.
De ce sunt atât de căutate aceste meserii
În ultimii ani, numeroși specialiști au plecat să lucreze în străinătate, iar companiile din România întâmpină dificultăți în recrutarea personalului calificat. În plus, investițiile în construcții, infrastructură și industrie au crescut cererea pentru electricieni, instalatori, sudori și tehnicieni.
În multe cazuri, angajatorii oferă, pe lângă salariu, beneficii precum:
- tichete de masă;
- prime de performanță;
- transport asigurat;
- cazare pentru lucrările din alte localități;
- programe de perfecționare.
Facultatea nu este singura cale către un venit ridicat
Specialiștii în recrutare spun că diploma universitară nu mai este singurul criteriu care asigură un salariu peste medie. În numeroase domenii tehnice, competențele practice și calificarea profesională cântăresc mai mult decât studiile universitare.
Totuși, nivelul salariului depinde de experiență, regiunea în care se desfășoară activitatea, complexitatea proiectelor și angajator. Veniturile de peste 8.000 de lei sunt întâlnite în special în cazul profesioniștilor cu experiență sau al celor care lucrează în sectoare unde deficitul de personal este ridicat.
Pentru persoanele care vor să intre rapid pe piața muncii sau să își schimbe cariera, un curs de calificare poate reprezenta o alternativă la facultate și o oportunitate de a obține un loc de muncă bine plătit într-un domeniu în care cererea de specialiști rămâne ridicată.