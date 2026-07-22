Cursurile de calificare care îți pot aduce un salariu de peste 8.000 de lei. Meseriile pe care le poți învăța în doar câteva luni

Meseriile pentru care salariile pot depăși 8.000 de lei

Printre cele mai căutate calificări se numără cea de electrician. Specialiștii în instalații electrice pentru clădiri, industrie sau rețele energetice sunt greu de găsit, iar salariile pot depăși 8.000 de lei pentru cei cu experiență sau pentru cei care lucrează în proiecte complexe.

O altă meserie bine plătită este cea de instalator. Cererea este ridicată atât în construcțiile rezidențiale, cât și în cele comerciale, iar profesioniștii care lucrează pe cont propriu pot obține venituri chiar mai mari.

Și sudorii se numără printre cei mai căutați specialiști. În funcție de calificare și de domeniul în care activează, aceștia pot câștiga peste 8.000 de lei pe lună, iar în unele proiecte internaționale veniturile sunt considerabil mai mari.

Pe lista meseriilor bine plătite se află și:

tehnician HVAC (instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat);

operator CNC;

mecanic utilaje grele;

macaragiu;

operator de instalații industriale;

tehnician în automatizări.

Cât durează cursurile de calificare

Durata cursurilor diferă în funcție de ocupație și de nivelul de calificare, însă multe programe pot fi finalizate în aproximativ trei până la șase luni. Unele includ atât pregătire teoretică, cât și practică, pentru ca absolvenții să poată intra rapid pe piața muncii.

La final, participanții susțin un examen de absolvire și obțin un certificat de calificare care le permite să se angajeze în domeniul pentru care s-au pregătit.

Există și cursuri mai complexe, care pot dura până la un an, în special pentru ocupațiile care presupun utilizarea unor echipamente speciale sau respectarea unor norme stricte de siguranță.