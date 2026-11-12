Atac cibernetic asupra gigantului Maersk: hackerii cer 5 milioane de dolari și susțin că au furat date despre zeci de mii de șoferi
Grupul danez Maersk a confirmat un incident de securitate informatică, după ce un grup de hackeri care folosește ransomware-ul WhiteArmor a revendicat un atac asupra infrastructurii unei companii preluate anterior de gigantul din transporturi. Atacatorii susțin că au furat aproximativ 100 GB de date și cer o răscumpărare de 5 milioane de dolari în bitcoin.
Potrivit informațiilor publicate de gruparea de ransomware, printre datele sustrase s-ar afla informații despre aproape 30.000 de șoferi, parole stocate în format text simplu, documente de livrare și înregistrări din sistemele logistice. Maersk a confirmat compromiterea unui sistem local, dar susține că, pe baza dovezilor disponibile în prezent, nu au fost divulgate date sensibile, scrie Bleeping Computer.
Compania afirmă că incidentul este izolat și că nu se așteaptă la întreruperi ale operațiunilor. Ancheta este în desfășurare, iar amploarea exactă a informațiilor accesate de atacatori nu a fost stabilită public.
Maersk confirmă compromiterea unui sistem informatic
Incidentul de securitate a fost făcut public după ce gruparea WhiteArmor a inclus Maersk pe site-ul său de divulgare a datelor furate. Hackerii au susținut că au obținut acces la platforma OCF/LF Logistics, asociată activităților de logistică și gestionare a lanțurilor de aprovizionare.
Într-un comunicat publicat pe 11 noiembrie 2026, Maersk a confirmat că un atacator a pătruns într-un sistem aparținând unei companii achiziționate anterior. Reprezentanții grupului danez au precizat că investigația continuă, dar că dovezile disponibile până în acest moment nu indică divulgarea unor date sensibile.
Compania a subliniat că incidentul este limitat la un sistem local și că nu există indicii privind afectarea celorlalte infrastructuri informatice Maersk sau a sistemelor clienților și partenerilor conectați prin integrări precum API și EDI.
De asemenea, grupul nu anticipează probleme în desfășurarea activităților comerciale. Clienții pot continua să rezerve transporturi și să își gestioneze expedierile prin sistemele companiei.
Maersk nu a oferit însă detalii despre momentul în care a avut loc intruziunea, natura exactă a sistemului compromis sau tipurile de informații la care ar fi avut acces atacatorii.
WhiteArmor cere 5 milioane de dolari și amenință că publică 100 GB de date
Gruparea WhiteArmor a revendicat atacul în weekendul anterior anunțului Maersk și a publicat pe site-ul propriu de divulgare a informațiilor furate un mesaj prin care solicită plata unei răscumpărări de 5 milioane de dolari. Suma ar trebui achitată în bitcoin, iar hackerii au stabilit un termen de 30 de zile pentru ca reprezentanții companiei să îi contacteze.
Atacatorii susțin că dețin aproximativ 100 GB de informații extrase din platforma OCF/LF Logistics, utilizată în activitățile de logistică și gestionare a comenzilor. În mesajul public, gruparea face referire la divizia de logistică contractuală a Maersk și susține că suma solicitată reprezintă echivalentul a aproximativ patru ore din EBITDA-ul acestei activități.
Potrivit revendicărilor hackerilor, printre informațiile obținute se numără aproape 30.000 de înregistrări referitoare la șoferi și parole stocate în format text simplu, fără criptare. Gruparea afirmă că a intrat în posesia a 33 de conturi SUPER_ADMIN, care oferă cele mai ridicate niveluri de privilegii într-un sistem informatic.
Lista prezentată de atacatori mai include confirmări de livrare semnate și 14,44 de înregistrări de inventar, asociate comenzilor de achiziție și notificărilor Advance Shipping Notice (ASN). Aceste documente sunt utilizate în procesele logistice pentru transmiterea informațiilor despre mărfurile care urmează să fie expediate.
Un alt element menționat de WhiteArmor este reprezentat de 27.842 de jurnale de activitate provenite de la dispozitive mobile. Conform grupării, acestea ar conține numere de telefon, adrese de e-mail și identificatori IMEI (International Mobile Equipment Identity), utilizați pentru identificarea telefoanelor mobile.
Toate aceste informații reprezintă, în acest moment, afirmațiile atacatorilor. Maersk nu a confirmat public că respectivele categorii de date au fost furate sau că parolele și conturile menționate au fost compromise.
Platforma afectată aparține unei companii cumpărate de Maersk în 2022
Incidentul are legătură cu infrastructura fostei LF Logistics, companie pe care Maersk a achiziționat-o în 2022 de la grupul Li & Fung. Platforma OCF/LF Logistics este asociată activităților de logistică contractuală și gestionare a lanțurilor de aprovizionare.
Maersk este unul dintre cei mai mari operatori de transport maritim de containere din lume. Grupul danez desfășoară activități în 130 de țări și operează nave de transport, terminale portuare, depozite și servicii de transport aerian și terestru.
Compania are aproximativ 700 de nave pentru transportul containerelor, reprezentând circa 13,5% din capacitatea flotei globale, precum și 60 de terminale în 35 de țări. Grupul are aproximativ 100.000 de angajați și a raportat pentru anul precedent venituri de 54 de miliarde de dolari și un profit net de 2,9 miliarde de dolari.
Maersk a precizat că va informa clienții pe măsură ce apar detalii relevante și dacă investigația va identifica persoane sau organizații care trebuie anunțate în legătură cu incidentul.
Compania le-a recomandat, totodată, clienților să fie atenți la mesajele neașteptate care pretind că au legătură cu atacul și să verifice orice comunicare prin canalele obișnuite de contact. Astfel, grupul încearcă să reducă riscul unor tentative suplimentare de fraudă sau phishing care ar putea profita de situație.
Maersk a mai fost victima unui atac ransomware de proporții
Incidentul readuce în atenție un episod grav din istoria companiei. În 2017, Maersk a fost lovită de atacul ransomware NotPetya, unul dintre cele mai cunoscute atacuri informatice care au afectat infrastructura unor companii internaționale.
Atacul a provocat probleme majore în sistemele informatice ale grupului danez, care a fost nevoit să reconstruiască de la zero o infrastructură ce cuprindea peste 4.000 de servere și 45.000 de stații de lucru.
Compania a funcționat fără acces la sistemele IT timp de aproximativ zece zile, iar pagubele financiare au fost estimate atunci la până la 300 de milioane de dolari. Incidentul a demonstrat cât de vulnerabile pot deveni operațiunile unei companii globale atunci când infrastructura digitală este compromisă.