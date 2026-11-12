Atac cibernetic asupra gigantului Maersk: hackerii cer 5 milioane de dolari și susțin că au furat date despre zeci de mii de șoferi

Compania afirmă că incidentul este izolat și că nu se așteaptă la întreruperi ale operațiunilor. Ancheta este în desfășurare, iar amploarea exactă a informațiilor accesate de atacatori nu a fost stabilită public.

Maersk confirmă compromiterea unui sistem informatic

Incidentul de securitate a fost făcut public după ce gruparea WhiteArmor a inclus Maersk pe site-ul său de divulgare a datelor furate. Hackerii au susținut că au obținut acces la platforma OCF/LF Logistics, asociată activităților de logistică și gestionare a lanțurilor de aprovizionare.

Într-un comunicat publicat pe 11 noiembrie 2026, Maersk a confirmat că un atacator a pătruns într-un sistem aparținând unei companii achiziționate anterior. Reprezentanții grupului danez au precizat că investigația continuă, dar că dovezile disponibile până în acest moment nu indică divulgarea unor date sensibile.

Compania a subliniat că incidentul este limitat la un sistem local și că nu există indicii privind afectarea celorlalte infrastructuri informatice Maersk sau a sistemelor clienților și partenerilor conectați prin integrări precum API și EDI.

De asemenea, grupul nu anticipează probleme în desfășurarea activităților comerciale. Clienții pot continua să rezerve transporturi și să își gestioneze expedierile prin sistemele companiei.

Maersk nu a oferit însă detalii despre momentul în care a avut loc intruziunea, natura exactă a sistemului compromis sau tipurile de informații la care ar fi avut acces atacatorii.

WhiteArmor cere 5 milioane de dolari și amenință că publică 100 GB de date

Gruparea WhiteArmor a revendicat atacul în weekendul anterior anunțului Maersk și a publicat pe site-ul propriu de divulgare a informațiilor furate un mesaj prin care solicită plata unei răscumpărări de 5 milioane de dolari. Suma ar trebui achitată în bitcoin, iar hackerii au stabilit un termen de 30 de zile pentru ca reprezentanții companiei să îi contacteze.