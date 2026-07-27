ASUS trece de la chatbot la asistentul care îți face treaba: Zenni Claw intră în beta
ASUS a lansat versiunea beta a Zenni Claw, o aplicație de inteligență artificială capabilă să transforme cererile obișnuite în fluxuri de lucru formate din mai multe etape. Potrivit anunțului oficial ASUS, software-ul este disponibil gratuit pentru dispozitivele compatibile și poate fi folosit pentru sarcini profesionale, planificarea călătoriilor și organizarea activităților zilnice.
Zenni Claw a fost prezentat inițial la Computex 2026, iar ASUS îl descrie drept o platformă de inteligență artificială „agentică”. Spre deosebire de un chatbot care răspunde la întrebări, aplicația încearcă să înțeleagă obiectivul final, să stabilească pașii necesari, să folosească instrumentele disponibile și să livreze un rezultat complet.
Ce poate face ASUS Zenni Claw
Aplicația include trei asistenți principali în versiunea actuală: Work Assistant, Life Assistant și Travel Assistant. Work Assistant poate organiza notițele unei ședințe, poate extrage sarcinile care trebuie rezolvate, poate urmări noutățile dintr-o industrie și poate genera prezentări editabile pornind de la informații neprelucrate.
Life Assistant este orientat către organizarea activităților personale. Acesta poate crea un rezumat de dimineață cu știri și informații relevante, poate recomanda echipamente pentru activități în aer liber sau poate ajuta un grup să aleagă un restaurant în funcție de buget, numărul de persoane și preferințele participanților.
Travel Assistant poate monitoriza variantele de zbor, poate alcătui itinerare și poate căuta experiențe locale care nu apar neapărat în ghidurile turistice obișnuite. Printre fluxurile pregătite de ASUS se numără Flight Monitor, Trip Itinerary Planner, Slide Generator, Industry News Digest, Meeting Actions, Morning Briefing și Outdoor Gear Advisor.
Zenni Claw poate fi controlat din interfața proprie, dar și prin Telegram sau WhatsApp. Utilizatorul își poate conecta conturile, poate atașa fișiere și poate vedea instrumentele folosite de agent în timpul executării unei sarcini. ASUS pregătește și noi module, inclusiv Creator Assistant și System Assistant, precum și integrarea cu aplicații proprii precum MuseTree și StoryCube.
Cerințele tehnice pentru instalare și AI local
Cerințele generale pornesc de la Windows 11, minimum 16 GB RAM și cel puțin 20 GB spațiu liber. Pentru folosirea unui model AI local, ASUS recomandă minimum 40 GB de stocare, deoarece programul trebuie să instaleze și componentele necesare mediului de rulare.
Pentru AI local există două variante hardware. Prima presupune o placă video NVIDIA GeForce RTX 5090 cu minimum 24 GB VRAM, alături de cel puțin 16 GB RAM și 40 GB spațiu de stocare. A doua variantă utilizează un procesor cu accelerare AI integrată, precum Intel Core Ultra X9 388H sau un model din seria AMD Ryzen AI Max+ 300, împreună cu minimum 32 GB RAM și 40 GB stocare.
Printre sistemele menționate de ASUS se numără Zenbook DUO UX8407, Zenbook A16, ProArt P16, ProArt PZ14, ProArt PX13 HN7306, ExpertBook Ultra, ExpertBook B5 G2, ExpertBook P5 G2 și desktopul ExpertCenter P700 Mini Tower. Lista poate fi extinsă, deoarece aplicația este destinată în principal sistemelor Copilot+ PC compatibile. ExpertBook Ultra, unul dintre modelele vizate, a fost deja lansat oficial în România.
Instalatorul verifică automat sistemul de operare, memoria, stocarea, placa video și memoria video. Ulterior, configurează WSL2, Ubuntu 22.04 LTS, Docker, furnizorul AI local, LiteLLM, mecanismele de protecție și biblioteca de abilități. Dacă sistemul nu poate rula un model local, aplicația rămâne disponibilă în modul Cloud-only.
Modele din cloud, costuri și protecția datelor
Zenni Claw poate funcționa în mod Hybrid sau Cloud-only. Modul Hybrid combină modelele locale cu serviciile din cloud, selectând motorul potrivit în funcție de sarcină, performanță, confidențialitate și cost. Modul Cloud-only este destinat calculatoarelor care îndeplinesc cerințele generale, dar nu au hardware suficient de puternic pentru procesarea locală.
Aplicația acceptă furnizori precum OpenAI, Anthropic și Google Gemini. Utilizatorul trebuie să introducă propria cheie API și poate urmări consumul de tokenuri. Zenni Claw este gratuit, dar utilizarea modelelor avansate din cloud poate genera costuri stabilite de furnizorul ales.
ASUS susține că platforma folosește izolarea prin WSL2 și Docker, precum și mecanisme Guardrail care verifică datele introduse și rezultatele generate. Sunt incluse protecții pentru parole și tentative de manipulare a agentului, importante în contextul în care aplicațiile AI pot fi vizate de atacuri de tip prompt injection.
Zenni Claw se află încă în versiune beta și nu vine instalat automat pe dispozitivele ASUS. Aplicația trebuie descărcată separat, iar disponibilitatea poate varia în funcție de regiune și configurația dispozitivului.