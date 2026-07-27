ASUS trece de la chatbot la asistentul care îți face treaba: Zenni Claw intră în beta

Ce poate face ASUS Zenni Claw

Aplicația include trei asistenți principali în versiunea actuală: Work Assistant, Life Assistant și Travel Assistant. Work Assistant poate organiza notițele unei ședințe, poate extrage sarcinile care trebuie rezolvate, poate urmări noutățile dintr-o industrie și poate genera prezentări editabile pornind de la informații neprelucrate.

Life Assistant este orientat către organizarea activităților personale. Acesta poate crea un rezumat de dimineață cu știri și informații relevante, poate recomanda echipamente pentru activități în aer liber sau poate ajuta un grup să aleagă un restaurant în funcție de buget, numărul de persoane și preferințele participanților.

Travel Assistant poate monitoriza variantele de zbor, poate alcătui itinerare și poate căuta experiențe locale care nu apar neapărat în ghidurile turistice obișnuite. Printre fluxurile pregătite de ASUS se numără Flight Monitor, Trip Itinerary Planner, Slide Generator, Industry News Digest, Meeting Actions, Morning Briefing și Outdoor Gear Advisor.

Zenni Claw poate fi controlat din interfața proprie, dar și prin Telegram sau WhatsApp. Utilizatorul își poate conecta conturile, poate atașa fișiere și poate vedea instrumentele folosite de agent în timpul executării unei sarcini. ASUS pregătește și noi module, inclusiv Creator Assistant și System Assistant, precum și integrarea cu aplicații proprii precum MuseTree și StoryCube.

Cerințele tehnice pentru instalare și AI local

Cerințele generale pornesc de la Windows 11, minimum 16 GB RAM și cel puțin 20 GB spațiu liber. Pentru folosirea unui model AI local, ASUS recomandă minimum 40 GB de stocare, deoarece programul trebuie să instaleze și componentele necesare mediului de rulare.

Pentru AI local există două variante hardware. Prima presupune o placă video NVIDIA GeForce RTX 5090 cu minimum 24 GB VRAM, alături de cel puțin 16 GB RAM și 40 GB spațiu de stocare. A doua variantă utilizează un procesor cu accelerare AI integrată, precum Intel Core Ultra X9 388H sau un model din seria AMD Ryzen AI Max+ 300, împreună cu minimum 32 GB RAM și 40 GB stocare.

Printre sistemele menționate de ASUS se numără Zenbook DUO UX8407, Zenbook A16, ProArt P16, ProArt PZ14, ProArt PX13 HN7306, ExpertBook Ultra, ExpertBook B5 G2, ExpertBook P5 G2 și desktopul ExpertCenter P700 Mini Tower. Lista poate fi extinsă, deoarece aplicația este destinată în principal sistemelor Copilot+ PC compatibile. ExpertBook Ultra, unul dintre modelele vizate, a fost deja lansat oficial în România.