ASUS prezintă dispozitivul care poate transforma un laptop într-un PC de gaming cu RTX 5090. Conexiune Thunderbolt 5 și performanță de desktop

Potrivit unui comunicat oficial ASUS Republic of Gamers din 4 noiembrie 2026, compania a anunțat ROG XG Station 3, o stație externă pentru plăci video care utilizează tehnologia Thunderbolt 5. Dispozitivul poate găzdui inclusiv plăci grafice de ultimă generație și oferă conectivitate extinsă pentru monitoare și periferice.

Un laptop poate folosi puterea unei plăci video RTX 5090

ROG XG Station 3 este conceput pentru utilizatorii care vor să beneficieze de performanța unei plăci video desktop fără să renunțe la portabilitatea laptopului. Dispozitivul funcționează ca o stație externă în care poate fi instalată o placă grafică compatibilă, conectată ulterior la un calculator prin Thunderbolt 5.

ASUS menționează compatibilitatea cu mai multe familii de procesoare grafice, printre care NVIDIA GeForce RTX 50, NVIDIA RTX PRO 6000, AMD Radeon RX 9000 și Intel Arc. Astfel, soluția poate fi utilizată atât pentru gaming, cât și pentru aplicații profesionale de editare video, randare sau procesare grafică.

Printre modelele compatibile se numără și ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition, una dintre plăcile video de vârf din portofoliul companiei. Aceasta poate fi instalată în stația externă prin intermediul unui sistem special de conectare.

Totuși, utilizarea unei plăci video RTX 5090 într-o stație externă nu garantează performanțe identice cu cele obținute într-un desktop. Viteza interfeței, procesorul laptopului și caracteristicile aplicației pot influența rezultatele finale.

Un alt element interesant este designul deschis al dispozitivului. În locul unei carcase complet închise, ASUS a ales o structură care lasă placa video vizibilă și permite accesul direct al aerului la sistemul de răcire.

Thunderbolt 5 aduce viteze de până la 120 Gbps

Una dintre cele mai importante caracteristici ale noului ROG XG Station 3 este utilizarea interfeței Thunderbolt 5. Aceasta oferă o lățime de bandă bidirecțională de până la 80 Gbps, de două ori mai mare decât cea asociată conexiunilor Thunderbolt 4.

În anumite scenarii de transfer video, tehnologia Thunderbolt 5 Bandwidth Boost poate permite atingerea unei lățimi de bandă de până la 120 Gbps. Aceste valori descriu capacitățile interfeței, nu viteza efectivă garantată în toate aplicațiile sau jocurile.

ASUS încearcă astfel să reducă una dintre limitările tradiționale ale soluțiilor grafice externe: transferul de date dintre laptop și placa video. Cu toate acestea, Thunderbolt 5 nu elimină complet diferențele față de o conexiune PCI Express internă.

În plus, ROG XG Station 3 poate alimenta un laptop compatibil prin aceeași conexiune, oferind până la 140 W prin USB Power Delivery. Această funcție poate reduce numărul cablurilor necesare pe birou, deoarece permite atât transferul de date, cât și alimentarea calculatorului.

Dispozitivul include și un port Thunderbolt 5 suplimentar, care poate fi utilizat pentru conectarea unor monitoare USB-C. ASUS menționează posibilitatea utilizării a până la trei ecrane 4K prin conectare în lanț, în condiții de compatibilitate.

Două porturi USB-C de 10 Gbps, amplasate frontal, completează conectivitatea și permit utilizarea unor periferice precum tastaturi, mouse-uri sau unități de stocare externe.

Design futurist, iluminare RGB și un sistem fără cabluri vizibile

ASUS acordă o atenție deosebită aspectului noului dispozitiv. ROG XG Station 3 utilizează o structură deschisă, cu suprafețe metalice și iluminare RGB compatibilă cu Aura Sync, astfel încât poate fi integrat într-un setup de gaming personalizat.

O caracteristică importantă este compatibilitatea cu plăcile video ASUS BTF 2.5. Acestea folosesc un sistem special de alimentare care permite eliminarea cablurilor PCI Express vizibile în cazul anumitor configurații compatibile.

Printre exemplele oferite de companie se numără TUF Gaming GeForce RTX 5080 BTF OC Edition și ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition. Pentru plăcile video obișnuite, cablurile de alimentare rămân necesare.

Prin această abordare, ASUS continuă să dezvolte ecosistemul Republic of Gamers, care include laptopuri, desktopuri și alte echipamente de gaming.

ROG XG Station 3 ar putea fi deosebit de interesant pentru utilizatorii care preferă să lucreze pe un laptop compact, dar vor performanțe grafice ridicate atunci când îl conectează la un monitor extern. În acest scenariu, stația poate prelungi perioada de utilizare a calculatorului prin posibilitatea schimbării plăcii video.

Soluția se adresează însă în principal pasionaților de hardware și profesioniștilor care au nevoie de accelerare grafică serioasă. Costul unei plăci video de vârf, la care se adaugă prețul stației externe, poate face ca investiția totală să fie considerabilă.

ASUS nu a comunicat în acest anunț un preț oficial pentru România și nici o dată exactă de disponibilitate locală.

ROG XG Station 3 nu este un concept complet nou, fiind prezentat anterior de ASUS la evenimente internaționale. Comunicatul din noiembrie oferă însă o nouă prezentare oficială a caracteristicilor sale. Dispozitivul ilustrează o tendință importantă în industria PC: separarea performanței grafice de calculatorul principal, astfel încât un laptop portabil să poată deveni centrul unui sistem de gaming sau al unei stații de lucru mai puternice.