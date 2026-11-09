ASUS lansează dispozitivul care transformă un laptop obișnuit într-un PC de gaming. Are placă video Radeon cu 16 GB și încape într-o geantă

O placă video Radeon cu 16 GB, într-un dispozitiv surprinzător de mic

Principala atracție a noului ASUS XG Core este integrarea procesorului grafic AMD Radeon RX 9060 XT LP, însoțit de 16 GB de memorie GDDR6. Această configurație este concepută pentru utilizatorii care au nevoie de accelerare grafică suplimentară, dar preferă să păstreze un laptop ușor sau un calculator de dimensiuni reduse.

Dispozitivul măsoară numai 144 x 117 x 39 de milimetri, ceea ce îl face suficient de compact pentru a fi transportat într-o geantă alături de laptop. Spre deosebire de o placă video tradițională, care trebuie instalată în interiorul unui desktop, XG Core funcționează ca o soluție externă, conectată printr-un cablu compatibil.

Conexiunea USB4 oferă o lățime de bandă de până la 40 Gbps. Deși aceasta este inferioară lățimii de bandă disponibile unei plăci video instalate direct într-un slot PCI Express modern, reprezintă o metodă practică de a adăuga performanță grafică unui dispozitiv care nu permite instalarea unui GPU dedicat.

ASUS precizează că soluția poate fi utilizată pentru jocuri, editare video, randare 3D și alte aplicații care beneficiază de accelerare grafică. Performanțele efective vor depinde însă de calculatorul conectat, de aplicațiile utilizate și de limitările interfeței externe.

Compatibilitate cu laptopuri, mini-PC-uri și console portabile

Unul dintre avantajele importante ale noului XG Core este compatibilitatea cu mai multe categorii de dispozitive. ASUS menționează laptopurile, mini-PC-urile și consolele portabile de gaming, inclusiv ROG Ally X și ROG Xbox Ally X, în configurații compatibile.

Practic, un utilizator poate păstra avantajele unui dispozitiv portabil atunci când călătorește, iar acasă poate conecta soluția grafică externă pentru aplicații mai solicitante. Astfel, același calculator poate fi utilizat pentru activități obișnuite și pentru sesiuni de gaming care necesită resurse grafice suplimentare.

Această abordare reflectă interesul tot mai mare pentru calculatoarele compacte și performante, care încearcă să ofere puterea unor sisteme desktop fără să ocupe foarte mult spațiu.