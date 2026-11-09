ASUS lansează dispozitivul care transformă un laptop obișnuit într-un PC de gaming. Are placă video Radeon cu 16 GB și încape într-o geantă
Laptopurile subțiri sunt excelente pentru mobilitate, dar performanța grafică rămâne una dintre principalele lor limitări. ASUS propune o soluție interesantă pentru cei care vor să se bucure de jocuri moderne, editare video sau aplicații de inteligență artificială fără să investească într-un calculator complet nou. Compania a prezentat un dispozitiv compact care poate adăuga puterea unei plăci video dedicate unui laptop, mini-PC sau console portabile compatibile.
Potrivit unui comunicat oficial publicat de ASUS pe 6 noiembrie 2026, noul XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB GDDR6 este o soluție grafică externă bazată pe arhitectura AMD RDNA 4. Dispozitivul se conectează prin USB4 și promite să extindă considerabil posibilitățile calculatoarelor compacte, fără modificarea componentelor interne.
O placă video Radeon cu 16 GB, într-un dispozitiv surprinzător de mic
Principala atracție a noului ASUS XG Core este integrarea procesorului grafic AMD Radeon RX 9060 XT LP, însoțit de 16 GB de memorie GDDR6. Această configurație este concepută pentru utilizatorii care au nevoie de accelerare grafică suplimentară, dar preferă să păstreze un laptop ușor sau un calculator de dimensiuni reduse.
Dispozitivul măsoară numai 144 x 117 x 39 de milimetri, ceea ce îl face suficient de compact pentru a fi transportat într-o geantă alături de laptop. Spre deosebire de o placă video tradițională, care trebuie instalată în interiorul unui desktop, XG Core funcționează ca o soluție externă, conectată printr-un cablu compatibil.
Conexiunea USB4 oferă o lățime de bandă de până la 40 Gbps. Deși aceasta este inferioară lățimii de bandă disponibile unei plăci video instalate direct într-un slot PCI Express modern, reprezintă o metodă practică de a adăuga performanță grafică unui dispozitiv care nu permite instalarea unui GPU dedicat.
ASUS precizează că soluția poate fi utilizată pentru jocuri, editare video, randare 3D și alte aplicații care beneficiază de accelerare grafică. Performanțele efective vor depinde însă de calculatorul conectat, de aplicațiile utilizate și de limitările interfeței externe.
Compatibilitate cu laptopuri, mini-PC-uri și console portabile
Unul dintre avantajele importante ale noului XG Core este compatibilitatea cu mai multe categorii de dispozitive. ASUS menționează laptopurile, mini-PC-urile și consolele portabile de gaming, inclusiv ROG Ally X și ROG Xbox Ally X, în configurații compatibile.
Practic, un utilizator poate păstra avantajele unui dispozitiv portabil atunci când călătorește, iar acasă poate conecta soluția grafică externă pentru aplicații mai solicitante. Astfel, același calculator poate fi utilizat pentru activități obișnuite și pentru sesiuni de gaming care necesită resurse grafice suplimentare.
Această abordare reflectă interesul tot mai mare pentru calculatoarele compacte și performante, care încearcă să ofere puterea unor sisteme desktop fără să ocupe foarte mult spațiu.
Noul dispozitiv include ieșiri HDMI și DisplayPort, astfel încât poate fi conectat la un monitor extern. De asemenea, ASUS anunță compatibilitatea cu anumite sisteme Thunderbolt 3, dar subliniază că suportul pentru plăci video externe trebuie verificat înainte de utilizare.
Această precizare este importantă deoarece simpla existență a unui port USB-C nu garantează funcționarea unui GPU extern. Calculatorul trebuie să accepte tehnologia necesară transferului de date și utilizării accelerării grafice.
Inteligență artificială locală și control asupra performanței
ASUS nu promovează XG Core exclusiv pentru gaming. Cei 16 GB de memorie video pot fi utili și în anumite aplicații de inteligență artificială care rulează direct pe calculator, fără să depindă permanent de servicii cloud.
Compania menționează compatibilitatea cu aplicații precum ComfyUI, LM Studio și Ollama, utilizate pentru generarea de imagini, experimentarea cu modele lingvistice și alte sarcini AI. Totuși, posibilitatea de a executa un anumit model și viteza de procesare depind de cerințele software și de configurația sistemului.
Această direcție se înscrie în strategia ASUS de a extinde utilizarea inteligenței artificiale pe dispozitive personale, nu doar în centre de date.
Pentru utilizatorii care vor să ajusteze funcționarea plăcii video, ASUS oferă suport pentru GPU Tweak III. Aplicația permite monitorizarea frecvențelor, temperaturilor și altor parametri, precum și ajustarea setărilor disponibile pentru performanță și răcire.
Prin această soluție, ASUS încearcă să ofere mai multă flexibilitate utilizatorilor de laptopuri și sisteme compacte. În locul achiziționării unui calculator complet nou, aceștia pot adăuga resurse grafice atunci când au nevoie.
Deocamdată, comunicatul oficial nu precizează prețul sau data disponibilității în România. Aceste informații vor fi importante pentru a determina cât de atractivă este soluția în comparație cu achiziționarea unui laptop de gaming sau a unui desktop echipat cu placă video dedicată.