Assassin’s Creed Hexe ar fi fost amânat până în 2028. Ubisoft pregătește și două jocuri noi din serie
Viitorul seriei Assassin’s Creed ar putea arăta diferit față de planurile inițiale ale Ubisoft. Două jocuri noi ar fi intrat în dezvoltare, potrivit unor informații apărute recent, însă unul dintre cele mai așteptate proiecte ale francizei ar avea nevoie de mai mult timp înainte de lansare. Assassin’s Creed Hexe, prezentat în 2022, ar fi fost amânat intern din 2027 până în 2028.
Informațiile provin din relatări publicate de Insider Gaming și dintr-un videoclip al unui cunoscut insider Ubisoft, care a prezentat detalii despre două proiecte aflate în pregătire. Deocamdată, compania nu a confirmat oficial aceste jocuri sau noul calendar de lansare pentru Hexe.
Două jocuri Assassin’s Creed ar fi în pregătire la Ubisoft
Pe 6 noiembrie, insiderul Ubisoft cunoscut sub numele de j0nathan a publicat un videoclip în care a menționat două proiecte noi din universul Assassin’s Creed. Primul poartă numele de cod Mars și ar urma să fie un joc de acțiune și aventură construit după formula clasică a seriei. Povestea ar avea loc în Roma Antică, o perioadă istorică folosită deja de franciză în titluri precum Assassin’s Creed Origins, dar într-un context diferit.
Al doilea proiect s-ar numi Assassin’s Creed Pocket și ar fi destinat dispozitivelor mobile. Jocul ar urma să preia idei din Mastery Challenges, provocările introduse în Assassin’s Creed Valhalla, și să aibă acțiunea plasată în Ierusalim.
Apariția acestor informații a fost urmată de o relatare publicată de Insider Gaming pe 7 noiembrie. Publicația a precizat că a auzit despre proiecte cu nume de cod asemănătoare, fără să poată verifica suficient detaliile pentru a le prezenta drept informații confirmate. Prin urmare, existența și caracteristicile celor două jocuri trebuie privite deocamdată ca informații neconfirmate oficial.
Assassin’s Creed Hexe ar putea ajunge pe piață abia în 2028
Cea mai importantă informație din relatarea Insider Gaming privește Assassin’s Creed Hexe. Jocul era așteptat inițial în 2027, însă lansarea ar fi fost mutată intern pentru 2028. Publicația susține că dezvoltarea proiectului a întâmpinat probleme, iar mai mulți angajați cu funcții importante au plecat din Ubisoft în perioada în care echipa lucra la titlu.
Hexe a fost prezentat pentru prima dată în 2022, în cadrul planurilor Ubisoft pentru viitorul francizei. Spre deosebire de alte jocuri din serie, proiectul ar urma să aibă o atmosferă mai întunecată și elemente inspirate de magie și supranatural.
Acțiunea ar fi plasată în secolul al XVII-lea, în teritoriile Sfântului Imperiu Roman. Alegerea perioadei istorice și direcția artistică anunțată sugerează o abordare diferită de cea din jocurile Assassin’s Creed care au pus accent pe explorarea unor orașe istorice și pe confruntările dintre asasini și templieri.
Ubisoft a promis că va oferi mai multe informații despre Hexe în 2027, însă până acum nu a prezentat secvențe de gameplay. Dacă amânarea relatată de Insider Gaming se confirmă, jucătorii ar putea avea de așteptat încă doi ani până la lansarea efectivă.
Când ar putea fi lansat noul joc Assassin’s Creed despre Roma Antică
Potrivit estimărilor prezentate de Insider Gaming, proiectul Mars ar putea ajunge pe piață abia în 2029 sau 2030. Publicația nu se așteaptă ca jocul să fie lansat mai devreme și nici măcar să fie prezentat oficial în viitorul apropiat.
Roma Antică ar reprezenta un cadru important pentru franciză, mai ales că Ubisoft ar avea deja în pregătire o adaptare live-action Assassin’s Creed pentru Netflix, plasată în aceeași perioadă istorică. Totuși, nu există deocamdată informații confirmate despre legături narative între serial și jocul cu numele de cod Mars.
În cazul Assassin’s Creed Pocket, detaliile sunt și mai puține. Informațiile disponibile indică un joc pentru telefoane mobile, inspirat de provocările din Valhalla și plasat în Ierusalim, dar nu există un calendar de lansare sau o prezentare oficială.
Ubisoft nu a confirmat noile proiecte și amânarea lui Hexe
Toate aceste informații provin din relatări ale unor surse din apropierea francizei și nu reprezintă un anunț oficial al Ubisoft. În special în cazul proiectelor Mars și Pocket, detaliile despre gameplay, platforme și calendarul de lansare rămân neclare.
Pentru Assassin’s Creed Hexe, amânarea până în 2028 ar indica o perioadă de dezvoltare mai lungă decât cea anticipată inițial. Plecările unor dezvoltatori cu funcții importante și problemele interne menționate de Insider Gaming ar putea explica întârzierea, însă Ubisoft nu a oferit până acum un punct de vedere public asupra acestor informații.
Până la apariția unor anunțuri oficiale, următorul joc important din serie rămâne Assassin’s Creed Black Flag Resynced, proiectul asociat revenirii la una dintre cele mai apreciate povești ale francizei.