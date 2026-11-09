Assassin’s Creed Hexe ar fi fost amânat până în 2028. Ubisoft pregătește și două jocuri noi din serie

Două jocuri Assassin’s Creed ar fi în pregătire la Ubisoft

Pe 6 noiembrie, insiderul Ubisoft cunoscut sub numele de j0nathan a publicat un videoclip în care a menționat două proiecte noi din universul Assassin’s Creed. Primul poartă numele de cod Mars și ar urma să fie un joc de acțiune și aventură construit după formula clasică a seriei. Povestea ar avea loc în Roma Antică, o perioadă istorică folosită deja de franciză în titluri precum Assassin’s Creed Origins, dar într-un context diferit.

Al doilea proiect s-ar numi Assassin’s Creed Pocket și ar fi destinat dispozitivelor mobile. Jocul ar urma să preia idei din Mastery Challenges, provocările introduse în Assassin’s Creed Valhalla, și să aibă acțiunea plasată în Ierusalim.

Apariția acestor informații a fost urmată de o relatare publicată de Insider Gaming pe 7 noiembrie. Publicația a precizat că a auzit despre proiecte cu nume de cod asemănătoare, fără să poată verifica suficient detaliile pentru a le prezenta drept informații confirmate. Prin urmare, existența și caracteristicile celor două jocuri trebuie privite deocamdată ca informații neconfirmate oficial.

Assassin’s Creed Hexe ar putea ajunge pe piață abia în 2028

Cea mai importantă informație din relatarea Insider Gaming privește Assassin’s Creed Hexe. Jocul era așteptat inițial în 2027, însă lansarea ar fi fost mutată intern pentru 2028. Publicația susține că dezvoltarea proiectului a întâmpinat probleme, iar mai mulți angajați cu funcții importante au plecat din Ubisoft în perioada în care echipa lucra la titlu.

Hexe a fost prezentat pentru prima dată în 2022, în cadrul planurilor Ubisoft pentru viitorul francizei. Spre deosebire de alte jocuri din serie, proiectul ar urma să aibă o atmosferă mai întunecată și elemente inspirate de magie și supranatural.

Acțiunea ar fi plasată în secolul al XVII-lea, în teritoriile Sfântului Imperiu Roman. Alegerea perioadei istorice și direcția artistică anunțată sugerează o abordare diferită de cea din jocurile Assassin’s Creed care au pus accent pe explorarea unor orașe istorice și pe confruntările dintre asasini și templieri.

Ubisoft a promis că va oferi mai multe informații despre Hexe în 2027, însă până acum nu a prezentat secvențe de gameplay. Dacă amânarea relatată de Insider Gaming se confirmă, jucătorii ar putea avea de așteptat încă doi ani până la lansarea efectivă.