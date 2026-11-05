Ashton Kutcher revine într-o comedie neagră alături de Kate Mara. „Home Shopper”, noul film al regizorului horrorului „Cuckoo”
Ashton Kutcher revine în atenția publicului cu un proiect cinematografic neobișnuit, care îl va reuni cu o distribuție formată din actori cunoscuți atât pentru comedie, cât și pentru producții dramatice. Noul film, intitulat „Home Shopper”, va fi o comedie neagră regizată de Tilman Singer, cineastul german care a atras atenția pasionaților de horror cu „Cuckoo”.
Potrivit Deadline, Kutcher va juca alături de Kate Mara, Leslie Mann și Billy Eichner. Proiectul este inspirat dintr-un scurtmetraj cu același nume, prezentat la Festivalul de Film Sundance în 2018 și regizat de Dev Patel.
O distribuție neobișnuită pentru o comedie neagră
Ashton Kutcher este cunoscut în special pentru rolurile sale din comedii romantice și seriale de televiziune, precum „That ’70s Show” și „Two and a Half Men”. De-a lungul carierei, actorul a alternat producțiile de divertisment cu proiecte dramatice și apariții în filme biografice.
Participarea la „Home Shopper” ar putea reprezenta o nouă oportunitate de a explora un tip de umor mai întunecat decât cel asociat de obicei cu imaginea sa.
Kate Mara este cunoscută pentru aparițiile în „House of Cards”, „The Martian” și alte producții dramatice, în timp ce Leslie Mann are o experiență îndelungată în comedia americană, inclusiv în filme precum „Knocked Up” și „This Is 40”.
Billy Eichner completează distribuția, aducând experiența sa din comedie și din producții precum „Bros”.
Combinația dintre acești actori ar putea oferi filmului un echilibru între umor, tensiune și situații absurde. Totuși, personajele pe care le vor interpreta nu au fost încă prezentate în detaliu.
Regizorul „Cuckoo” pregătește un proiect diferit
Tilman Singer a devenit cunoscut în cinematografia de gen datorită filmului „Luz”, urmat de „Cuckoo”, un horror care combină misterul, atmosfera apăsătoare și elementele suprarealiste.
Stilul său cinematografic se remarcă prin situații în care lucrurile aparent normale devin treptat stranii. Această abordare ar putea funcționa foarte bine într-o comedie neagră, unde umorul apare adesea din contrastele dintre comportamentul personajelor și gravitatea situațiilor.
„Home Shopper” are la bază scurtmetrajul regizat de Dev Patel în 2018. Proiectul original a fost prezentat la Sundance, iar noua producție își propune să dezvolte conceptul într-un lungmetraj.
Detaliile complete despre povestea noii adaptări nu au fost comunicate, motiv pentru care rămâne de văzut cât de mult va păstra filmul din structura și atmosfera scurtmetrajului.
Proiectul este promovat în contextul American Film Market, eveniment important pentru industria cinematografică internațională, unde producătorii prezintă filme aflate în diferite etape de dezvoltare și negociază distribuția acestora.
Unul dintre elementele interesante este tocmai asocierea dintre o distribuție cu experiență în comedia mainstream și un regizor cunoscut pentru producții horror neconvenționale.
În ultimii ani, granița dintre comedie și horror a devenit tot mai flexibilă, iar filmele care combină cele două genuri pot oferi experiențe surprinzătoare.
„Home Shopper” nu are deocamdată o dată oficială de lansare. Rămâne de văzut dacă filmul va avea o distribuție cinematografică internațională și cât de departe va merge în explorarea umorului negru.