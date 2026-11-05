Ashton Kutcher revine într-o comedie neagră alături de Kate Mara. „Home Shopper”, noul film al regizorului horrorului „Cuckoo”

O distribuție neobișnuită pentru o comedie neagră

Ashton Kutcher este cunoscut în special pentru rolurile sale din comedii romantice și seriale de televiziune, precum „That ’70s Show” și „Two and a Half Men”. De-a lungul carierei, actorul a alternat producțiile de divertisment cu proiecte dramatice și apariții în filme biografice.

Participarea la „Home Shopper” ar putea reprezenta o nouă oportunitate de a explora un tip de umor mai întunecat decât cel asociat de obicei cu imaginea sa.

Kate Mara este cunoscută pentru aparițiile în „House of Cards”, „The Martian” și alte producții dramatice, în timp ce Leslie Mann are o experiență îndelungată în comedia americană, inclusiv în filme precum „Knocked Up” și „This Is 40”.

Billy Eichner completează distribuția, aducând experiența sa din comedie și din producții precum „Bros”.

Combinația dintre acești actori ar putea oferi filmului un echilibru între umor, tensiune și situații absurde. Totuși, personajele pe care le vor interpreta nu au fost încă prezentate în detaliu.

Regizorul „Cuckoo” pregătește un proiect diferit

Tilman Singer a devenit cunoscut în cinematografia de gen datorită filmului „Luz”, urmat de „Cuckoo”, un horror care combină misterul, atmosfera apăsătoare și elementele suprarealiste.

Stilul său cinematografic se remarcă prin situații în care lucrurile aparent normale devin treptat stranii. Această abordare ar putea funcționa foarte bine într-o comedie neagră, unde umorul apare adesea din contrastele dintre comportamentul personajelor și gravitatea situațiilor.