Apple, dată în judecată după ce o aplicație falsă din App Store ar fi dus la furtul a 1,8 milioane de dolari în Bitcoin
Apple se confruntă cu un nou proces în Statele Unite, după ce trei utilizatori susțin că au pierdut împreună aproximativ 1,8 milioane de dolari în Bitcoin din cauza unei aplicații frauduloase distribuite prin App Store. Reclamanții acuză compania că nu a verificat suficient de atent aplicațiile publicate în magazinul său digital, în ciuda faptului că promovează platforma ca fiind un mediu sigur pentru descărcarea de software.
Procesul a fost depus pe 24 iulie în California și readuce în atenție una dintre cele mai mari probleme ale ecosistemelor de aplicații: apariția programelor care imită produse legitime și încearcă să fure date sensibile de la utilizatori, scrie Bleeping Computer.
O aplicație falsă Sparrow Wallet ar fi golit portofelele victimelor
Potrivit documentelor depuse în instanță, cei trei reclamanți au descărcat din App Store o aplicație care pretindea că este Sparrow Wallet, un portofel pentru Bitcoin cunoscut în comunitatea utilizatorilor de criptomonede.
În realitate, aplicația nu avea legătură cu dezvoltatorul original. După instalare, aceasta le solicita utilizatorilor să introducă fraza de recuperare (seed phrase), informația care oferă acces complet la un portofel crypto. Imediat după introducerea acesteia, fondurile ar fi fost transferate către portofele controlate de atacatori.
Dezvoltatorul Sparrow Wallet subliniază că aplicația oficială există doar pentru Windows, macOS și Linux și că nu a lansat niciodată o versiune pentru iPhone sau iPad.
Victimele spun că Apple fusese avertizată cu mult înainte
Conform plângerii, James Ramirez, Christopher Ellis și Jalen Delgado au descărcat aplicația falsă în momente diferite din 2025. Delgado ar fi fost primul afectat, după ce a instalat aplicația la începutul lunii mai și a pierdut aproximativ 1,05 Bitcoin, evaluat atunci la circa 120.000 de dolari.
Câteva luni mai târziu, Ramirez ar fi descărcat aceeași aplicație și ar fi rămas fără 7,4 Bitcoin, în valoare de aproximativ 875.000 de dolari. Acesta susține că a raportat imediat aplicația și furtul către Apple, însă afirmă că nu a primit niciun răspuns.
La puțin peste o săptămână după acel incident, Ellis ar fi instalat la rândul său aplicația falsă și ar fi pierdut criptomonede evaluate la aproximativ 840.000 de dolari.
Reclamanții susțin că aplicația nu doar că era disponibilă în App Store, ci apărea și în colecții recomandate dedicate aplicațiilor pentru criptomonede, ceea ce le-ar fi oferit utilizatorilor impresia că este legitimă.
Dezvoltatorul aplicației originale avertizase încă din 2024
Dosarul mai arată că dezvoltatorul Sparrow Wallet, Craig Raw, atrăsese atenția încă din ianuarie 2024 asupra existenței unor aplicații care foloseau în mod fraudulos numele produsului său.
Acesta afirmase public că el și alți utilizatori raportaseră aplicațiile false, însă unele dintre ele au rămas disponibile în App Store. Tot atunci, Raw îi sfătuia pe utilizatori să descarce Sparrow Wallet exclusiv de pe site-ul oficial și să nu considere automat sigură o aplicație doar pentru că este publicată într-un magazin oficial.
Ulterior, dezvoltatorul a încercat chiar să publice o aplicație fără funcționalitate, doar pentru a avertiza utilizatorii că toate aplicațiile iOS care folosesc numele Sparrow Wallet sunt false. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Apple i-ar fi suspendat inițial contul de dezvoltator, decizie care a fost anulată ulterior.
Apple spune că a eliminat aplicațiile și a închis conturile dezvoltatorilor
Apple a transmis că a eliminat rapid aplicațiile care imitau Sparrow Wallet imediat ce acestea au fost identificate și că a suspendat conturile dezvoltatorilor implicați.
Compania mai precizează că deținătorii drepturilor asupra unei aplicații pot sesiza încălcările către departamentul juridic, iar utilizatorii au la dispoziție serviciul „Report a Problem” pentru raportarea aplicațiilor suspecte sau a tentativelor de fraudă.
Procesul nu urmărește doar recuperarea criptomonedelor pierdute. Reclamanții solicită și daune compensatorii și punitive, plata cheltuielilor de judecată și obligarea Apple să își îmbunătățească procedurile de verificare a aplicațiilor din App Store. De asemenea, aceștia cer introducerea unor avertismente mai vizibile privind riscurile asociate aplicațiilor dedicate criptomonedelor, pentru a reduce șansele ca astfel de incidente să se repete.