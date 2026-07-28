Apple, dată în judecată după ce o aplicație falsă din App Store ar fi dus la furtul a 1,8 milioane de dolari în Bitcoin

O aplicație falsă Sparrow Wallet ar fi golit portofelele victimelor

Potrivit documentelor depuse în instanță, cei trei reclamanți au descărcat din App Store o aplicație care pretindea că este Sparrow Wallet, un portofel pentru Bitcoin cunoscut în comunitatea utilizatorilor de criptomonede.

În realitate, aplicația nu avea legătură cu dezvoltatorul original. După instalare, aceasta le solicita utilizatorilor să introducă fraza de recuperare (seed phrase), informația care oferă acces complet la un portofel crypto. Imediat după introducerea acesteia, fondurile ar fi fost transferate către portofele controlate de atacatori.

Dezvoltatorul Sparrow Wallet subliniază că aplicația oficială există doar pentru Windows, macOS și Linux și că nu a lansat niciodată o versiune pentru iPhone sau iPad.

Victimele spun că Apple fusese avertizată cu mult înainte

Conform plângerii, James Ramirez, Christopher Ellis și Jalen Delgado au descărcat aplicația falsă în momente diferite din 2025. Delgado ar fi fost primul afectat, după ce a instalat aplicația la începutul lunii mai și a pierdut aproximativ 1,05 Bitcoin, evaluat atunci la circa 120.000 de dolari.

Câteva luni mai târziu, Ramirez ar fi descărcat aceeași aplicație și ar fi rămas fără 7,4 Bitcoin, în valoare de aproximativ 875.000 de dolari. Acesta susține că a raportat imediat aplicația și furtul către Apple, însă afirmă că nu a primit niciun răspuns.

La puțin peste o săptămână după acel incident, Ellis ar fi instalat la rândul său aplicația falsă și ar fi pierdut criptomonede evaluate la aproximativ 840.000 de dolari.

Reclamanții susțin că aplicația nu doar că era disponibilă în App Store, ci apărea și în colecții recomandate dedicate aplicațiilor pentru criptomonede, ceea ce le-ar fi oferit utilizatorilor impresia că este legitimă.