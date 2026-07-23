Apple schimbă MacBook-ul din temelii: Neo primește mai mult RAM, iar modelul Pro trece la OLED și touchscreen
Apple pregătește una dintre cele mai ample actualizări ale gamei Mac din ultimii ani. Aproape fiecare familie de computere ar urma să primească modele noi. Potrivit publicației internaționale Mashable, planurile includ un MacBook Neo mai puternic, laptopuri MacBook Pro cu ecrane tactile și actualizări importante pentru MacBook Air, Mac mini, Mac Studio și iMac.
Informațiile provin dintr-un raport semnat de Mark Gurman de la Bloomberg. Apple nu a confirmat oficial dispozitivele. Compania testează însă mai multe configurații. Unele ar putea ajunge pe piață în toamna anului 2026. Altele sunt pregătite pentru 2027 sau chiar începutul lui 2028.
MacBook Neo primește mai multă memorie și culori noi
MacBook Neo este una dintre cele mai mari surprize comerciale ale Apple. Laptopul accesibil a fost lansat cu procesor A18 Pro și un preț de 599 de dolari. Cererea a depășit estimările inițiale. În anumite piețe, stocurile s-au epuizat rapid.
Apple lucrează deja la următoarea generație. Noul model ar urma să folosească procesorul A19 Pro. Acesta va aduce performanțe mai bune și o eficiență energetică îmbunătățită. Schimbarea importantă va fi însă cantitatea mai mare de memorie unificată.
Actualul model de bază are 8 GB RAM. Configurația este suficientă pentru navigare, aplicații de birou și consum multimedia. Poate deveni însă limitată în multitasking și în aplicațiile care folosesc inteligența artificială. Mai multă memorie ar face laptopul mai potrivit pentru utilizare pe termen lung.
Apple pregătește și noi variante de culoare. Designul vesel a fost o parte importantă a campaniei de lansare. Compania vrea să păstreze această diferențiere față de modelele Air și Pro. Poți vedea cum se comportă actuala generație în review-ul MacBook Neo.
Prețul rămâne principala necunoscută. MacBook Neo a debutat la 599 de dolari, dar a ajuns ulterior la 699 de dolari. Upgrade-ul de memorie ar putea face scumpirea mai ușor de acceptat. În același timp, actualul model ar putea reveni temporar la prețul inițial în timpul campaniilor promoționale.
MacBook Pro trece la ecran OLED și control tactil
Cea mai spectaculoasă schimbare este pregătită pentru MacBook Pro. Apple testează de mai mult timp laptopuri cu ecrane OLED și suport tactil. Noile modele ar putea fi prezentate în octombrie 2026, deși calendarul lansării se poate modifica.
Ecranul OLED ar aduce un contrast mai bun și un negru profund. Culorile ar deveni mai intense. Consumul de energie ar putea scădea în anumite scenarii. Pentru creatorii de conținut, schimbarea ar fi una dintre cele mai importante de la trecerea la panourile mini-LED.
Introducerea touchscreen-ului ar marca o schimbare majoră de strategie. Apple a susținut mult timp că interacțiunea tactilă este potrivită pentru iPad, nu pentru Mac. Concurenții din zona Windows oferă însă de ani buni laptopuri cu ecrane tactile.
Primele modele ar putea folosi cipurile M5 Pro și M5 Max. Apple dezvoltă în paralel și un MacBook Pro mai accesibil, echipat cu un procesor M6. Compania încearcă astfel să extindă gama fără să renunțe la dispozitivele premium. Actualul vârf al portofoliului poate fi descoperit în review-ul MacBook Pro cu M5 Max.
Versiunile mai avansate ar putea apărea în 2027 sau la începutul lui 2028. Prețurile riscă să fie foarte ridicate. Ecranele OLED, cipurile noi și cantitățile mari de memorie vor crește costurile de producție.
MacBook Air, Mac mini și Mac Studio intră și ele la schimb
MacBook Air ar putea primi primul redesign important din ultimii patru ani. Raportul nu oferă toate detaliile despre aspect. Este posibil ca Apple să reducă grosimea și marginile ecranului. Compania ar putea modifica și sistemul de porturi.
Noile modele Air vor continua să ocupe spațiul dintre MacBook Neo și MacBook Pro. Neo rămâne varianta pentru bugete mai mici. Air oferă mai multă performanță și opțiuni suplimentare. Pro este destinat utilizatorilor care lucrează cu aplicații solicitante.
Apple testează și noi versiuni Mac mini. Una ar putea folosi M5 Pro. O alta ar putea trece direct la M6. Mac Studio este pregătit cu procesoare M5 Max și M5 Ultra. Lansarea depinde însă de disponibilitatea memoriei.
Cererea pentru sisteme capabile să ruleze instrumente AI a crescut. Mac mini și Mac Studio au devenit atractive pentru dezvoltatori și companii. În același timp, boomul inteligenței artificiale a creat probleme în lanțul de aprovizionare.
Criza globală de memorie poate întârzia unele modele. Poate duce și la prețuri mai mari. Actualul Neo a demonstrat deja cât de repede se poate schimba situația, după ce Apple nu a mai făcut față cererii.
Apple pregătește și actualizări pentru iMac. Pe termen lung, compania testează ecrane OLED inclusiv pentru iMac și MacBook Air. Dacă informațiile se confirmă, următorii doi ani vor aduce nu doar procesoare mai rapide, ci o schimbare vizibilă a întregului portofoliu Mac.