Apple schimbă MacBook-ul din temelii: Neo primește mai mult RAM, iar modelul Pro trece la OLED și touchscreen

MacBook Neo primește mai multă memorie și culori noi

MacBook Neo este una dintre cele mai mari surprize comerciale ale Apple. Laptopul accesibil a fost lansat cu procesor A18 Pro și un preț de 599 de dolari. Cererea a depășit estimările inițiale. În anumite piețe, stocurile s-au epuizat rapid.

Apple lucrează deja la următoarea generație. Noul model ar urma să folosească procesorul A19 Pro. Acesta va aduce performanțe mai bune și o eficiență energetică îmbunătățită. Schimbarea importantă va fi însă cantitatea mai mare de memorie unificată.

Actualul model de bază are 8 GB RAM. Configurația este suficientă pentru navigare, aplicații de birou și consum multimedia. Poate deveni însă limitată în multitasking și în aplicațiile care folosesc inteligența artificială. Mai multă memorie ar face laptopul mai potrivit pentru utilizare pe termen lung.

Apple pregătește și noi variante de culoare. Designul vesel a fost o parte importantă a campaniei de lansare. Compania vrea să păstreze această diferențiere față de modelele Air și Pro. Poți vedea cum se comportă actuala generație în review-ul MacBook Neo.

Prețul rămâne principala necunoscută. MacBook Neo a debutat la 599 de dolari, dar a ajuns ulterior la 699 de dolari. Upgrade-ul de memorie ar putea face scumpirea mai ușor de acceptat. În același timp, actualul model ar putea reveni temporar la prețul inițial în timpul campaniilor promoționale.

MacBook Pro trece la ecran OLED și control tactil

Cea mai spectaculoasă schimbare este pregătită pentru MacBook Pro. Apple testează de mai mult timp laptopuri cu ecrane OLED și suport tactil. Noile modele ar putea fi prezentate în octombrie 2026, deși calendarul lansării se poate modifica.

Ecranul OLED ar aduce un contrast mai bun și un negru profund. Culorile ar deveni mai intense. Consumul de energie ar putea scădea în anumite scenarii. Pentru creatorii de conținut, schimbarea ar fi una dintre cele mai importante de la trecerea la panourile mini-LED.