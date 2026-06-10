ANM a emis Cod galben de furtuni. Sunt așteptate vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe județe

Și aici sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii izolate. Rafalele pot depăși 50-70 km/h, iar pe alocuri vor fi condiții pentru grindină.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne caldă, cu temperaturi apropiate de 30 de grade Celsius în timpul după-amiezii. Cerul va fi parțial senin în prima parte a zilei, însă spre după-amiază și seară norii se vor înmulți, crescând șansele pentru ploi de scurtă durată, fenomene electrice și rafale temporare de vânt.

Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade. Meteorologii anunță și o scădere a presiunii atmosferice pe parcursul zilei, urmată de variații ușoare în timpul nopții.

Prognoza pentru litoral

Pe litoral, vremea va fi în general plăcută, cu temperaturi maxime între 23 și 25 de grade. Totuși, în a doua parte a zilei sunt așteptate înnorări temporare și există posibilitatea apariției unor averse însoțite de descărcări electrice. În anumite zone nu sunt excluse nici căderile de grindină.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se poate forma ceață. Temperatura apei mării va varia între 18 și 22 de grade Celsius.

Ploi și furtuni la munte

În zonele montane, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată, mai ales după-amiaza și seara. Sunt prognozate ploi, descărcări electrice și perioade cu averse torențiale pe arii extinse.

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cantitățile de apă pot depăși local 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot ajunge la 30-40 l/mp. În unele zone vor fi posibile și căderi de grindină.