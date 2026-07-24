ANM a emis Cod galben de furtuni în aproape jumătate din țară. Zonele în care sunt așteptate ploi de până la 50 l/mp

În acest interval, instabilitatea atmosferică se va manifesta în cea mai mare parte a Munteniei și în zona de munte, precum și în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei.

Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Rafalele de vânt sunt estimate să atingă viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, iar cantitățile de apă acumulate în timpul ploilor pot ajunge local la 25-30 l/mp și, izolat, până la 40-50 l/mp.

Ce fenomene sunt prognozate în zonele vizate

Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie vizează episoade de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate prin ploi torențiale și intensificări temporare ale vântului.

În regiunile aflate sub Cod galben sunt așteptate și descărcări electrice, iar vijeliile pot însoți perioadele cu precipitații abundente.

ANM precizează că cele mai afectate zone vor fi cea mai mare parte a Munteniei, zona montană, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei.

Totodată, meteorologii atrag atenția că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului, chiar dacă aceste zone nu sunt incluse în avertizarea Cod galben.