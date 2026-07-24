ANM a emis Cod galben de furtuni în aproape jumătate din țară. Zonele în care sunt așteptate ploi de până la 50 l/mp
Vremea rămâne instabilă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii avertizează că urmează câteva ore cu fenomene specifice furtunilor de vară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru ziua de vineri, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în aproape jumătate din județele României. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, iar în unele zone cantitățile de apă pot ajunge până la 50 de litri pe metru pătrat.
Codul galben este valabil între orele 12:00 și 21:00
Potrivit avertizării emise de ANM, Codul galben intră în vigoare vineri, la ora 12:00, și va rămâne valabil până la ora 21:00.
În acest interval, instabilitatea atmosferică se va manifesta în cea mai mare parte a Munteniei și în zona de munte, precum și în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei.
Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.
Rafalele de vânt sunt estimate să atingă viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, iar cantitățile de apă acumulate în timpul ploilor pot ajunge local la 25-30 l/mp și, izolat, până la 40-50 l/mp.
Ce fenomene sunt prognozate în zonele vizate
Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie vizează episoade de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate prin ploi torențiale și intensificări temporare ale vântului.
În regiunile aflate sub Cod galben sunt așteptate și descărcări electrice, iar vijeliile pot însoți perioadele cu precipitații abundente.
ANM precizează că cele mai afectate zone vor fi cea mai mare parte a Munteniei, zona montană, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei.
Totodată, meteorologii atrag atenția că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului, chiar dacă aceste zone nu sunt incluse în avertizarea Cod galben.
Ploile și vijeliile vor afecta mai multe regiuni ale țării
Episodul de vreme severă anunțat pentru ziua de vineri vine cu un risc crescut de averse torențiale în mai multe regiuni ale României. În intervalul de valabilitate al avertizării, ploile abundente și vântul puternic vor caracteriza evoluția vremii în zonele aflate sub incidența Codului galben.
Meteorologii recomandă atenție în intervalul orar în care avertizarea este activă, având în vedere că fenomenele specifice instabilității atmosferice se pot produce într-un timp scurt și pot fi însoțite de cantități importante de precipitații.
În același timp, ANM subliniază că astfel de manifestări ale vremii vor putea apărea izolat și în alte regiuni ale țării, chiar dacă acestea nu se află sub avertizare meteorologică.