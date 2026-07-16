Cele mai periculoase plaje din Grecia din cauza curenților. Ce trebuie să știe turiștii înainte să intre în apă

Plajele unde curenții pot deveni periculoși

Printre plajele care necesită prudență se numără Myrtos (Kefalonia), renumită pentru apa turcoaz și peisajele spectaculoase. Specialiștii avertizează că plaja are o intrare bruscă în apă, iar atunci când bate vântul se formează valuri mari și curenți puternici care pot trage înotătorii spre larg.

Pe insula Lefkada, Kathisma și Porto Katsiki sunt alte două plaje unde condițiile se pot schimba rapid. Ambele sunt expuse Mării Ionice, iar în zilele cu vânt puternic apar valuri înalte și curenți care fac înotul riscant. La Kathisma, salvamarii arborează frecvent steagul roșu atunci când intrarea în apă devine periculoasă.

În Zakynthos, celebra Navagio (Shipwreck Beach) rămâne una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Grecia, însă accesul pe plajă și înotul sunt restricționate din cauza riscului de prăbușire a stâncilor și a curenților puternici.

Pe lista plajelor unde este recomandată atenție sporită se mai află Matala (Creta), unde vânturile puternice pot genera valuri mari și curenți periculoși, dar și Lalaria (Skiathos), accesibilă doar cu barca și cunoscută pentru valurile puternice atunci când bate vântul din nord.

Cum recunoști curenții și ce trebuie să faci

Curenții de retur sunt dificil de observat, însă există câteva semne care îi pot trăda. Printre acestea se numără o zonă în care valurile par să nu se spargă, apă mai închisă la culoare sau o fâșie în care apa pare că se deplasează rapid spre larg. Dacă observi astfel de zone sau dacă pe plajă este arborat steagul roșu, nu intra în apă.

Specialiștii recomandă să alegi plaje supravegheate de salvamari și să respecți întotdeauna semnificația steagurilor de avertizare. De asemenea, evită să înoți singur și nu intra în mare atunci când valurile sunt puternice sau bate vântul.

Dacă ești prins de un curent de retur, nu încerca să înoți direct spre țărm, deoarece riști să îți consumi rapid energia. Recomandarea este să înoți paralel cu plaja până ieși din curent, apoi să revii spre mal și să ceri ajutor dacă este nevoie.