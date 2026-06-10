Ai un copac bătrân în curte? Noile reguli pot interzice tăierea, dar aduc despăgubiri pentru proprietari
Românii care au pe terenurile lor arbori foarte vechi trebuie să știe că legislația privind protecția acestora a fost completată cu reguli noi. Autoritățile au publicat normele de aplicare ale Legii nr. 97/2023 privind protecția arborilor remarcabili, stabilind clar în ce situații acești copaci pot fi tăiați, cine îi inventariază și cum pot fi acordate despăgubiri proprietarilor. Noile prevederi sunt cuprinse în Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.048/2026 și vizează arborii remarcabili aflați în afara fondului forestier național, inclusiv cei din localități, parcuri, curți sau terenuri private.
Ce sunt arborii remarcabili sau seculari
Pe înțelesul tuturor, arborii remarcabili sunt copaci considerați deosebit de valoroși datorită vârstei, dimensiunii sau importanței istorice. În general, pot intra în această categorie arborii care au cel puțin 160 de ani, însă nu doar vârsta contează. Un copac poate fi declarat remarcabil și dacă are o circumferință foarte mare a trunchiului, stabilită în funcție de specie, sau dacă este legat de un eveniment istoric, de o personalitate importantă ori de o legendă locală.
Printre exemplele care ar putea intra în această categorie se numără stejarii seculari, teii foarte vechi, castanii istorici sau arborii care au devenit simboluri ale unei comunități.
Cum poate fi identificat un arbore remarcabil
Noile norme stabilesc că identificarea acestor arbori poate fi făcută de personalul silvic, de administratorii spațiilor verzi sau de administratorii ariilor naturale protejate. În același timp, orice persoană fizică sau juridică poate solicita inventarierea unui arbore pe care îl consideră remarcabil.
Pentru aceasta trebuie transmisă o cerere către ocolul silvic sau către autoritatea locală competentă, împreună cu fotografii și coordonatele geografice ale arborelui.
Datele vor fi analizate, iar dacă arborele îndeplinește criteriile prevăzute de lege, acesta poate fi inclus în Catalogul arborilor remarcabili, administrat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.
În ce situații poate fi tăiat un astfel de copac
Mulți proprietari se întreabă dacă vor mai putea tăia un arbore aflat pe terenul lor după ce acesta este inclus în catalog. Răspunsul este da, dar numai în situații strict reglementate.
Conform normelor, tăierea este permisă doar dacă arborele este complet uscat, dacă a fost doborât sau dezrădăcinat din cauze naturale ori dacă pune în pericol siguranța oamenilor și a bunurilor și nu există altă soluție pentru eliminarea riscului.
Chiar și în aceste cazuri, intervenția nu poate fi făcută fără o evaluare prealabilă și fără avizul favorabil al gărzii forestiere competente.
Proprietarii pot primi despăgubiri
O noutate importantă este reprezentată de posibilitatea acordării unor despăgubiri proprietarilor privați. Acestea sunt acordate deoarece proprietarul nu mai poate valorifica materialul lemnos rezultat din exploatarea arborelui.
Pentru a beneficia de compensații, arborele trebuie să fie înscris în Catalogul arborilor remarcabili, iar proprietarul trebuie să îl mențină și să îl protejeze, fără intervenții ilegale și fără exploatarea lemnului.
Valoarea despăgubirii se calculează prin înmulțirea volumului arborelui cu prețul mediu al unui metru cub de lemn. De asemenea, este important de menționat că suma nu este plătită integral dintr-o singură dată, ci în cinci tranșe anuale egale.
Cum se obțin banii
Cererea pentru acordarea despăgubirilor trebuie depusă la garda forestieră competentă teritorial. Dosarul trebuie să conțină datele proprietarului, identificarea arborelui prin codul unic din Catalog, documentele care dovedesc proprietatea terenului și o declarație pe propria răspundere privind menținerea și protejarea arborelui.
Prin aceste măsuri, autoritățile încearcă să protejeze copacii seculari ai României, considerați adevărate monumente naturale, oferind în același timp proprietarilor o compensație financiară pentru restricțiile impuse asupra utilizării acestora.