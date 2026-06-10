Ai un copac bătrân în curte? Noile reguli pot interzice tăierea, dar aduc despăgubiri pentru proprietari

Printre exemplele care ar putea intra în această categorie se numără stejarii seculari, teii foarte vechi, castanii istorici sau arborii care au devenit simboluri ale unei comunități.

Cum poate fi identificat un arbore remarcabil

Noile norme stabilesc că identificarea acestor arbori poate fi făcută de personalul silvic, de administratorii spațiilor verzi sau de administratorii ariilor naturale protejate. În același timp, orice persoană fizică sau juridică poate solicita inventarierea unui arbore pe care îl consideră remarcabil.

Pentru aceasta trebuie transmisă o cerere către ocolul silvic sau către autoritatea locală competentă, împreună cu fotografii și coordonatele geografice ale arborelui.

Datele vor fi analizate, iar dacă arborele îndeplinește criteriile prevăzute de lege, acesta poate fi inclus în Catalogul arborilor remarcabili, administrat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.

În ce situații poate fi tăiat un astfel de copac

Mulți proprietari se întreabă dacă vor mai putea tăia un arbore aflat pe terenul lor după ce acesta este inclus în catalog. Răspunsul este da, dar numai în situații strict reglementate.

Conform normelor, tăierea este permisă doar dacă arborele este complet uscat, dacă a fost doborât sau dezrădăcinat din cauze naturale ori dacă pune în pericol siguranța oamenilor și a bunurilor și nu există altă soluție pentru eliminarea riscului.

Chiar și în aceste cazuri, intervenția nu poate fi făcută fără o evaluare prealabilă și fără avizul favorabil al gărzii forestiere competente.