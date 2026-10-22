Ai datorii la bancă și primești o moștenire. Poate creditorul să pună poprire pe banii moșteniți?

Prin urmare, faptul că datoria exista înainte să primești moștenirea nu împiedică urmărirea banilor dobândiți ulterior. Nici legătura de familie cu persoana decedată și nici destinația personală pe care vrei să o dai sumei nu creează, singure, o scutire.

Trebuie însă diferențiat creditul plătit la zi de o creanță pentru care sunt îndeplinite condițiile executării silite. Dacă îți achiți ratele conform contractului, primirea unei moșteniri nu declanșează automat o poprire.

Pentru executarea silită, creditorul trebuie să aibă un titlu executoriu și o creanță care îndeplinește condițiile legale. Procedura se desfășoară prin executor judecătoresc, cu încuviințarea instanței, nu prin simpla decizie a creditorului de a lua banii moșteniți.

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Ce se întâmplă dacă banii intră într-un cont deja poprit

Articolul 781 alineatul (2) din Codul de procedură civilă permite urmărirea atât a soldului conturilor bancare, cât și a încasărilor viitoare. Sunt respectate limitele și excepțiile prevăzute de lege, atunci când acestea se aplică.

Dacă primești banii din succesiune într-un cont asupra căruia există deja o poprire, suma poate fi indisponibilizată pentru executare. Nu este necesar ca moștenirea să fi existat în cont în ziua în care banca a primit adresa executorului.

De exemplu, dacă obligația urmărită, împreună cu accesoriile și cheltuielile de executare, este de 20.000 de lei, iar în cont intră o moștenire de 50.000 de lei, executarea privește suma necesară stingerii obligației. Creditorul nu dobândește dreptul asupra întregii moșteniri doar pentru că aceasta depășește datoria.