Ai datorii la bancă și primești o moștenire. Poate creditorul să pună poprire pe banii moșteniți?
Da, banii moșteniți pot fi urmăriți pentru plata datoriilor tale, inclusiv prin poprire asupra contului în care sunt încasați. Proveniența dintr-o succesiune nu îi protejează automat de executare, însă simplul fapt că ai un credit nu îi permite creditorului să îți blocheze banii fără îndeplinirea condițiilor legale.
Moștenirea nu este protejată automat de creditorii personali
Regula generală apare în articolul 2.324 din Codul civil. Persoana obligată să plătească o datorie răspunde cu bunurile sale prezente și viitoare, cu excepția celor pe care legea le declară insesizabile.
Prin urmare, faptul că datoria exista înainte să primești moștenirea nu împiedică urmărirea banilor dobândiți ulterior. Nici legătura de familie cu persoana decedată și nici destinația personală pe care vrei să o dai sumei nu creează, singure, o scutire.
Trebuie însă diferențiat creditul plătit la zi de o creanță pentru care sunt îndeplinite condițiile executării silite. Dacă îți achiți ratele conform contractului, primirea unei moșteniri nu declanșează automat o poprire.
Pentru executarea silită, creditorul trebuie să aibă un titlu executoriu și o creanță care îndeplinește condițiile legale. Procedura se desfășoară prin executor judecătoresc, cu încuviințarea instanței, nu prin simpla decizie a creditorului de a lua banii moșteniți.
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Ce se întâmplă dacă banii intră într-un cont deja poprit
Articolul 781 alineatul (2) din Codul de procedură civilă permite urmărirea atât a soldului conturilor bancare, cât și a încasărilor viitoare. Sunt respectate limitele și excepțiile prevăzute de lege, atunci când acestea se aplică.
Dacă primești banii din succesiune într-un cont asupra căruia există deja o poprire, suma poate fi indisponibilizată pentru executare. Nu este necesar ca moștenirea să fi existat în cont în ziua în care banca a primit adresa executorului.
De exemplu, dacă obligația urmărită, împreună cu accesoriile și cheltuielile de executare, este de 20.000 de lei, iar în cont intră o moștenire de 50.000 de lei, executarea privește suma necesară stingerii obligației. Creditorul nu dobândește dreptul asupra întregii moșteniri doar pentru că aceasta depășește datoria.
Situația trebuie analizată în raport cu dosarul de executare și eventualele alte popriri. Certificatul de moștenitor dovedește drepturile succesorale, dar nu reprezintă, prin el însuși, un document care face banii imposibil de urmărit.
Limita de o treime pentru salariu nu se aplică automat moștenirii
O confuzie frecventă privește limitele popririi veniturilor. Articolul 729 din Codul de procedură civilă protejează, în anumite limite, salariile, pensiile și alte venituri periodice destinate asigurării mijloacelor de existență.
Pentru o datorie bancară obișnuită, salariul poate fi urmărit, de regulă, până la o treime din venitul lunar net. Această regulă nu se extinde automat asupra unei sume primite o singură dată prin moștenire.
Prin urmare, nu poți presupune că executorul poate lua doar o treime din banii moșteniți. Suma succesorală poate fi urmărită până la acoperirea obligației executate, dacă nu există o protecție legală distinctă aplicabilă situației concrete.
Dacă în același cont intră și salariul sau sume exceptate de la executare, natura lor rămâne relevantă. Documentele care arată proveniența fiecărei încasări ajută la verificarea respectării limitelor legale.
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Renunțarea la moștenire poate fi contestată în caz de fraudă
Nici renunțarea la succesiune nu înlătură întotdeauna posibilitatea creditorului de a interveni. Articolul 1.122 din Codul civil reglementează situația în care succesibilul renunță la moștenire în frauda creditorilor săi.
Creditorii pot cere instanței revocarea renunțării în ceea ce îi privește, în termen de trei luni de când au cunoscut-o. Existența unei datorii nu face însă orice renunțare frauduloasă; condițiile trebuie dovedite în instanță.
Dacă acțiunea este admisă, efectele acceptării se produc numai în privința creditorului reclamant și în limita creanței sale. Este o procedură judiciară, nu o anulare automată a declarației date la notar.
Dacă ai primit deja o adresă de poprire, verifică suma urmărită, actele executorului și natura banilor indisponibilizați. Pentru o eventuală contestație la executare, termenele se calculează în funcție de actul contestat și de momentul în care ai luat cunoștință de acesta.
Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic.