Ai cumpărat un teren pentru casă? Actele pe care trebuie să le verifici înainte să începi construcția

Datele din cartea funciară sunt importante și pentru identificarea drepturilor asupra imobilului. Legea privind autorizarea lucrărilor de construcții prevede, în documentația pentru obținerea autorizației, dovada titlului asupra terenului, iar în anumite situații sunt necesare și extrasul de plan cadastral și extrasul de carte funciară actualizate.

Verifică actul de proprietate și datele cadastrale

Actul prin care ai dobândit terenul trebuie să corespundă cu datele imobilului înscrise în documentele cadastrale. Sunt importante identificarea terenului, numărul cadastral, suprafața și informațiile care apar în cartea funciară.

Și planul cadastral trebuie verificat, pentru ca datele referitoare la imobil să fie clare înainte de pregătirea documentației pentru construcție. ANCPI oferă inclusiv serviciul de obținere a extrasului din planul cadastral pe ortofotoplan.

Certificatul de urbanism arată ce se poate construi

Un document esențial înainte de începerea demersurilor pentru construcție este certificatul de urbanism. Potrivit Legii nr. 50/1991, acesta este un act de informare prin care sunt prezentate informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și sunt stabilite cerințele urbanistice care trebuie respectate în funcție de amplasament.

Certificatul de urbanism poate indica și lista avizelor și acordurilor necesare pentru autorizarea lucrărilor. Documentul trebuie analizat cu atenție deoarece reglementările urbanistice pot stabili condițiile în care terenul poate fi construit, inclusiv aspecte legate de regimul imobilului, utilizarea terenului, edificabil și accesuri.

Uită-te la regimul juridic și urbanistic al terenului

Înainte să începi proiectul casei, trebuie verificat dacă terenul este supus unor restricții sau unor reglementări speciale. Legea urbanismului prevede că regimul juridic poate include informații despre dreptul de proprietate, servituți de utilitate publică, situarea în intravilan sau extravilan și eventuale interdicții de construire.

Tot certificatul de urbanism poate furniza informații despre regimul economic și tehnic al terenului. Acestea pot include funcțiunile permise sau interzise, echiparea cu utilități, edificabilul admis pe parcelă, circulațiile și accesurile, parcajele necesare și înălțimea minimă sau maximă admisă pentru construcții.