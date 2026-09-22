Ai cumpărat un teren pentru casă? Actele pe care trebuie să le verifici înainte să începi construcția
Ai cumpărat un teren pe care vrei să îți construiești casa? Înainte de a începe lucrările, este important să verifici documentele care arată situația juridică a proprietății, datele cadastrale și condițiile în care se poate realiza construcția. Actele terenului și documentele de urbanism oferă informațiile necesare pentru a vedea dacă proiectul pe care îl ai în plan se poate încadra în regulile aplicabile parcelei.
Verifică extrasul de carte funciară
Unul dintre primele documente care trebuie verificat este extrasul de carte funciară pentru informare. Acesta permite verificarea informațiilor înscrise în cartea funciară, iar ANCPI pune la dispoziție serviciul pentru obținerea online a extrasului de carte funciară pentru informare.
Datele din cartea funciară sunt importante și pentru identificarea drepturilor asupra imobilului. Legea privind autorizarea lucrărilor de construcții prevede, în documentația pentru obținerea autorizației, dovada titlului asupra terenului, iar în anumite situații sunt necesare și extrasul de plan cadastral și extrasul de carte funciară actualizate.
Verifică actul de proprietate și datele cadastrale
Actul prin care ai dobândit terenul trebuie să corespundă cu datele imobilului înscrise în documentele cadastrale. Sunt importante identificarea terenului, numărul cadastral, suprafața și informațiile care apar în cartea funciară.
Și planul cadastral trebuie verificat, pentru ca datele referitoare la imobil să fie clare înainte de pregătirea documentației pentru construcție. ANCPI oferă inclusiv serviciul de obținere a extrasului din planul cadastral pe ortofotoplan.
Certificatul de urbanism arată ce se poate construi
Un document esențial înainte de începerea demersurilor pentru construcție este certificatul de urbanism. Potrivit Legii nr. 50/1991, acesta este un act de informare prin care sunt prezentate informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și sunt stabilite cerințele urbanistice care trebuie respectate în funcție de amplasament.
Certificatul de urbanism poate indica și lista avizelor și acordurilor necesare pentru autorizarea lucrărilor. Documentul trebuie analizat cu atenție deoarece reglementările urbanistice pot stabili condițiile în care terenul poate fi construit, inclusiv aspecte legate de regimul imobilului, utilizarea terenului, edificabil și accesuri.
Uită-te la regimul juridic și urbanistic al terenului
Înainte să începi proiectul casei, trebuie verificat dacă terenul este supus unor restricții sau unor reglementări speciale. Legea urbanismului prevede că regimul juridic poate include informații despre dreptul de proprietate, servituți de utilitate publică, situarea în intravilan sau extravilan și eventuale interdicții de construire.
Tot certificatul de urbanism poate furniza informații despre regimul economic și tehnic al terenului. Acestea pot include funcțiunile permise sau interzise, echiparea cu utilități, edificabilul admis pe parcelă, circulațiile și accesurile, parcajele necesare și înălțimea minimă sau maximă admisă pentru construcții.
Autorizația de construire vine după verificarea documentelor
Faptul că un teren este cumpărat și există un drept de proprietate asupra lui nu înseamnă că lucrările pot începe fără parcurgerea procedurii de autorizare. Legea nr. 50/1991 stabilește că autorizația de construire este actul pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții și că aceasta se emite în baza documentației tehnice și cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate.
Procedura începe cu solicitarea certificatului de urbanism și continuă, după caz, cu obținerea avizelor și acordurilor indicate, elaborarea documentației tehnice și depunerea documentației pentru autorizarea lucrărilor. Autorizația de construire este etapa finală a acestei proceduri.
Prin urmare, înainte de a începe construcția unei case, documentele care merită verificate sunt actul de proprietate, extrasul de carte funciară, documentele cadastrale și certificatul de urbanism. Împreună, acestea oferă imaginea juridică și urbanistică necesară pentru a continua demersurile către autorizarea construcției.