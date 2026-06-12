Agenții AI încep să plătească și să tranzacționeze singuri. Coinbase lansează un instrument care ar putea schimba cumpărăturile online

Ce poate face noul agent Coinbase

Instrumentul poate folosi Coinbase Advanced, platforma pentru traderi profesioniști, ca să analizeze piața și să execute tranzacții. În practică, un utilizator i-ar putea cere agentului să reechilibreze portofoliul, să urmeze o anumită strategie de investiții sau să ofere o recomandare pentru o tranzacție punctuală.

Deocamdată, agentul poate lucra cu piețe cripto spot și derivate, iar Coinbase spune că vrea să adauge în viitor acțiuni și piețe de predicții. Compania lucrează și la limite personalizate, precum suma maximă pe tranzacție, serviciile cu care agentul poate interacționa și bugetul pe care îl poate cheltui.

Coinbase nu este un nume nou pentru piața cripto. Playtech.ro a scris încă de la listarea Coinbase pe Nasdaq despre interesul uriaș pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor, iar acum compania încearcă să prindă și valul agenților AI.

De ce contează pentru cumpărăturile online

Partea interesantă nu este doar tranzacționarea. Coinbase folosește protocolul x402, creat împreună cu parteneri precum AWS, Anthropic, Circle și Near, pentru ca agenții AI să poată plăti automat servicii digitale, API-uri sau date premium, fără abonamente complicate și fără autentificări repetate.

Asta poate schimba felul în care funcționează cumpărăturile online. Dacă astăzi un utilizator caută, compară și plătește singur, mâine un agent AI ar putea face mare parte din acest drum în locul lui, cu aprobările și limitele stabilite dinainte. Playtech.ro a mai explicat această direcție într-un material despre Operator, asistentul AI capabil să cumpere produse și să facă rezervări.

Există însă și riscuri. Cu cât agenții AI primesc mai mult acces la conturi, bani și servicii online, cu atât devine mai important controlul utilizatorului. Într-un articol despre browserele cu agenți AI și riscurile de prompt injection, Playtech.ro a arătat deja că astfel de sisteme pot deveni ținte atractive pentru atacatori.

Noul instrument Coinbase arată direcția în care se mișcă internetul: de la aplicații pe care le folosim direct, la agenți care negociază, cumpără și tranzacționează pentru noi. Confortul poate fi uriaș, dar la fel de mare trebuie să fie și atenția la limite, securitate și bani reali.