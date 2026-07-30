Actualizarea Windows 11 pe care o poți instala chiar acum promite un Start mai rapid și căutări mai precise

Meniul Start și bara de activități răspund mai rapid

Cea mai importantă schimbare adusă de KB5101684 este optimizarea performanței meniului Start și a barei de activități. Microsoft spune că interfața răspunde mai rapid la comenzi, iar experiența de utilizare este mai fluidă, în special pe calculatoarele care nu folosesc cel mai nou hardware, scrie PCWorld.

Deși diferențele vor varia în funcție de configurația fiecărui PC, actualizarea urmărește să reducă timpul de răspuns al elementelor folosite cel mai des în Windows 11.

În același timp, Windows Search primește îmbunătățiri importante. Motorul de căutare oferă rezultate mai precise și poate identifica mai ușor fișierele chiar dacă introduci termeni scriși greșit sau incomplet.

File Explorer afișează mai clar dimensiunea fișierelor

Microsoft a modificat și modul în care File Explorer afișează dimensiunile fișierelor. În loc ca valorile să fie prezentate exclusiv în kilobyți, acestea vor apărea și în MB sau GB, atunci când este cazul, ceea ce face informațiile mai ușor de înțeles dintr-o privire.

Actualizarea include și certificate Secure Boot noi, extinzând compatibilitatea pentru mai multe sisteme. Această modificare rezolvă o problemă care persistă de mai mult timp și facilitează utilizarea funcției Secure Boot pe un număr mai mare de calculatoare.

Cum instalezi actualizarea KB5101684

Fiind o actualizare opțională, KB5101684 trebuie instalată manual. Pentru a face acest lucru, deschide Settings, apoi accesează Windows Update și activează opțiunea „Get the latest updates as soon as they’re available”.

După aceea, apasă pe Check for updates, iar când verificarea se încheie, intră în Advanced options, apoi în Optional updates, unde ar trebui să apară actualizarea KB5101684. Alternativ, aceasta poate fi descărcată și din Microsoft Update Catalog.