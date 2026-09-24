A crezut că locuința mamei ascunde un secret. Ce a găsit în perete a devenit viral

O ușă ascunsă chiar în peretele casei

Bethany a identificat inițial locuința drept una în stil victorian, însă oamenii care au urmărit videoclipul au corectat-o. Casa a fost construită în 1901, ceea ce o încadrează tehnic în perioada Edwardiană. În același timp, clădirea are multe elemente decorative și lucrări din lemn specifice caselor victoriene, motiv pentru care confuzia este ușor de înțeles.

Mult mai interesant decât clasificarea arhitecturală a fost ceea ce se afla lângă una dintre uși. În interiorul peretelui era ascunsă o ușă glisantă de tip pocket door, proiectată să intre complet într-o cavitate a peretelui atunci când era deschisă.

Bethany nu a descoperit-o pur și simplu întâmplător. Un videoclip de renovare pe care îl văzuse online despre o persoană care găsise o ușă similară a făcut-o să se uite mai atent la casa mamei sale. Când a revenit acolo, a observat că partea inferioară a unei plăci care acoperea peretele începuse să se desprindă.

Acel mic detaliu a fost suficient pentru a scoate la iveală o parte din construcția originală pe care nimeni nu o mai văzuse de mult timp.

Casa fusese cumpărată în 2022 și nimeni nu observase nimic

Potrivit lui Bethany, mama ei cumpărase casa în 2022, iar ușa ascunsă nu fusese observată până la momentul descoperirii. În tot acest timp, locuința nu trecuse prin renovări care să scoată la iveală eventualele elemente ascunse.

Este genul de detaliu care poate trece foarte ușor neobservat într-o casă veche. O ușă glisantă de acest tip nu funcționează ca una obișnuită, pentru că foaia de ușă dispare în interiorul peretelui. Dacă mecanismul se strică și accesul la componentele sale devine dificil, proprietarii pot ajunge să acopere pur și simplu zona.

Bethany crede că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care ușa a fost ascunsă. În starea în care se află acum, mecanismul pare să fi fost dificil și costisitor de reparat. Pentru a ajunge la componentele din interiorul peretelui ar fi putut fi necesară chiar desfacerea unei porțiuni din construcție.