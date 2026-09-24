A crezut că locuința mamei ascunde un secret. Ce a găsit în perete a devenit viral
O femeie din Wisconsin, SUA, era convinsă de ceva timp că locuința mamei sale ascunde un secret. Casa din Milwaukee, construită în 1901, nu fusese renovată de când mama ei se mutase acolo, în 2022, așa că anumite elemente originale puteau fi încă ascunse în spatele pereților sau al finisajelor.
Bethany a povestit pe TikTok că suspiciunea i-a rămas în minte până când a observat ceva neobișnuit în apropierea intrării într-una dintre camere. Nu era vorba despre o încăpere ascunsă sau despre un spațiu misterios, ci despre un element de construcție care fusese acoperit și uitat de-a lungul anilor. Descoperirea a strâns ulterior milioane de vizualizări pe internet, scrie Newsweek.com.
O ușă ascunsă chiar în peretele casei
Bethany a identificat inițial locuința drept una în stil victorian, însă oamenii care au urmărit videoclipul au corectat-o. Casa a fost construită în 1901, ceea ce o încadrează tehnic în perioada Edwardiană. În același timp, clădirea are multe elemente decorative și lucrări din lemn specifice caselor victoriene, motiv pentru care confuzia este ușor de înțeles.
Mult mai interesant decât clasificarea arhitecturală a fost ceea ce se afla lângă una dintre uși. În interiorul peretelui era ascunsă o ușă glisantă de tip pocket door, proiectată să intre complet într-o cavitate a peretelui atunci când era deschisă.
Bethany nu a descoperit-o pur și simplu întâmplător. Un videoclip de renovare pe care îl văzuse online despre o persoană care găsise o ușă similară a făcut-o să se uite mai atent la casa mamei sale. Când a revenit acolo, a observat că partea inferioară a unei plăci care acoperea peretele începuse să se desprindă.
Acel mic detaliu a fost suficient pentru a scoate la iveală o parte din construcția originală pe care nimeni nu o mai văzuse de mult timp.
Casa fusese cumpărată în 2022 și nimeni nu observase nimic
Potrivit lui Bethany, mama ei cumpărase casa în 2022, iar ușa ascunsă nu fusese observată până la momentul descoperirii. În tot acest timp, locuința nu trecuse prin renovări care să scoată la iveală eventualele elemente ascunse.
Este genul de detaliu care poate trece foarte ușor neobservat într-o casă veche. O ușă glisantă de acest tip nu funcționează ca una obișnuită, pentru că foaia de ușă dispare în interiorul peretelui. Dacă mecanismul se strică și accesul la componentele sale devine dificil, proprietarii pot ajunge să acopere pur și simplu zona.
Bethany crede că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care ușa a fost ascunsă. În starea în care se află acum, mecanismul pare să fi fost dificil și costisitor de reparat. Pentru a ajunge la componentele din interiorul peretelui ar fi putut fi necesară chiar desfacerea unei porțiuni din construcție.
O altă explicație ar putea fi mult mai simplă. Proprietarii anteriori poate că nu mai foloseau ușa sau au decis să o acopere pentru că în casă erau copii care se jucau cu ea. Bethany spune că pot exista mai multe motive pentru care cineva ar fi preferat să nu mai folosească mecanismul.
Internetul a ajutat la descoperirea unui detaliu uitat
Povestea este un exemplu interesant despre felul în care informațiile găsite online pot schimba modul în care oamenii își privesc propriile locuințe. Fără videoclipul despre o altă ușă pocket door, Bethany probabil nu ar fi avut motivul să verifice zona respectivă din casa mamei sale.
În cazul caselor vechi, asemenea elemente pot fi ascunse sub straturi de vopsea, lemn sau alte finisaje adăugate ulterior. O renovare poate scoate la iveală lucruri care au fost cândva perfect normale pentru proprietarii casei, dar care au devenit neobișnuite pentru generațiile următoare.
Exact acest lucru pare să se fi întâmplat și aici. Ușa nu fusese construită ca un pasaj secret, ci ca o soluție practică pentru economisirea spațiului. Atunci când era deschisă, dispărea în perete, iar camera putea fi folosită fără ca o ușă obișnuită să ocupe spațiu. Faptul că elementul a fost ascuns atât de bine este însă ceea ce a transformat descoperirea într-o poveste virală.
Videoclipul a trecut de 2,9 milioane de vizualizări
Descoperirea a atras rapid atenția pe TikTok. Videoclipul publicat de Bethany a depășit 2,9 milioane de vizualizări, iar reacțiile oamenilor s-au concentrat în special asupra ideii că o casă cumpărată cu ani înainte putea ascunde încă un asemenea detaliu.
Pentru mama lui Bethany, descoperirea lasă acum o întrebare practică: ce va face cu ușa? Dacă mecanismul poate fi reparat fără intervenții costisitoare asupra peretelui, ea ar putea redeveni o parte funcțională a locuinței. Dacă nu, proprietara va trebui să decidă dacă păstrează elementul original sau îl acoperă din nou.
Deocamdată, nu există o explicație sigură pentru motivul pentru care ușa a fost ascunsă de proprietarii anteriori. Este foarte posibil să fi fost pur și simplu un mecanism care nu mai funcționa și pe care cineva a preferat să nu îl repare.