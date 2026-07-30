A apărut o plajă uriașă pe Dunăre, în apropierea centralei de la Cernavodă. Ce spun specialiștii despre reactorul 2
O întindere uriașă de nisip a apărut pe Dunăre, în dreptul localității Rasova, la doar câțiva kilometri de Centrala Nucleară de la Cernavodă, imagine care arată cât de gravă a devenit seceta din această vară. Nivelul extrem de scăzut al fluviului a pus sub presiune funcționarea celei mai importante centrale nucleare din România și a determinat autoritățile să ia măsuri fără precedent. Cu toate acestea, după o analiză realizată în cursul nopții, Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 va rămâne, cel puțin temporar, conectată la Sistemul Energetic Național.
Dunărea s-a transformat într-o întindere de nisip
În zona Rasova, peisajul este complet diferit față de anii obișnuiți. Acolo unde până nu demult curgea Dunărea, acum se poate observa cu ochiul liber o suprafață întinsă de nisip, semn al debitului extrem de redus al fluviului.
Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au dus Dunărea la unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate în ultimele decenii. Situația afectează nu doar navigația fluvială, ci și funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, care utilizează apa fluviului pentru răcirea instalațiilor.
Potrivit prognozelor hidrologice, debitul Dunării este de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală specifică acestei perioade.
Decizia de ultim moment privind reactorul 2
Miercuri seară, Ministerul Energiei și Nuclearelectrica anunțaseră că Unitatea 2 urma să fie oprită controlat în cursul zilei de joi, din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile. Totuși, după monitorizarea permanentă a instalațiilor și analiza efectuată în noaptea de 29 spre 30 iulie, specialiștii au ajuns la o altă concluzie.
„Parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță. Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2”, a transmis Nuclearelectrica.
Compania subliniază că funcționarea reactorului se face numai cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară și pe baza monitorizării permanente a tuturor parametrilor tehnici.
Unitatea 1 rămâne oprită
Dacă reactorul 2 continuă, deocamdată, să producă energie, situația este diferită în cazul Unității 1. Nuclearelectrica precizează că aceasta rămâne în stare de oprire sigură și va fi reconectată la Sistemul Energetic Național doar atunci când nivelul Dunării va permite funcționarea în condiții de siguranță.
Compania avertizează însă că evoluția fluviului rămâne imprevizibilă, iar dacă debitul va continua să scadă, oprirea Unității 2 poate deveni necesară în orice moment.
„Având în vedere situația actuală și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centralei”, au transmis reprezentanții societății.
De ce este atât de important nivelul Dunării
Reactoarele de la Cernavodă folosesc apa din Dunăre pentru răcirea sistemelor tehnologice. Dacă debitul scade sub anumite limite, instalațiile nu mai pot funcționa în condiții de maximă siguranță, iar procedurile centralei prevăd reducerea puterii sau oprirea controlată a reactoarelor.
Nu este pentru prima dată când seceta afectează centrala. O situație asemănătoare s-a înregistrat în 2003, însă atunci funcționa doar Unitatea 1. Diferența este că acum România dispune de două reactoare nucleare, iar impactul asupra producției de energie ar fi mult mai mare dacă ambele ar fi oprite.
Ce înseamnă pentru sistemul energetic
Centrala de la Cernavodă asigură, în mod obișnuit, aproximativ 18-20% din producția de energie electrică a României și reprezintă una dintre cele mai stabile surse de electricitate, deoarece produce continuu, indiferent de condițiile meteorologice.
Menținerea în funcțiune a Unității 2 contribuie la reducerea presiunii asupra Sistemului Energetic Național, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza temperaturilor extreme, iar producția hidroenergetică este afectată de aceeași secetă.
Totuși, perspectivele rămân incerte. În lipsa unor precipitații importante și a unei creșteri a debitului Dunării, autoritățile și operatorul centralei vor continua să monitorizeze permanent situația, iar orice deteriorare a condițiilor hidrologice poate duce la noi decizii privind funcționarea reactoarelor de la Cernavodă.