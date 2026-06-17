8 metode simple care pot dubla producția pomilor fructiferi

Tăierea regulată a pomilor

Specialiștii consideră că tăierile reprezintă cea mai importantă lucrare pentru stimularea producției de fructe. Fructele se dezvoltă cel mai bine pe ramurile care beneficiază de lumină directă, iar o coroană prea deasă poate reduce considerabil recolta.

Tăierile efectuate la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii permit eliminarea ramurilor uscate, a celor care se intersectează și a lăstarilor inutili din interiorul coroanei. Astfel, lumina și aerul pătrund mai ușor în întregul pom.

Fertilizarea corectă

Fertilizarea ajută pomii să primească nutrienții necesari pentru o dezvoltare sănătoasă și pentru formarea fructelor. Înainte de aplicarea îngrășămintelor, este recomandată analiza solului pentru a identifica eventualele carențe.

Experții avertizează însă că excesul de azot poate avea efecte nedorite. În loc să producă mai multe fructe, pomul va dezvolta o cantitate mare de frunze și lăstari. Din acest motiv, sunt recomandate îngrășămintele cu eliberare lentă, aplicate primăvara.

Udarea profundă

Pomii fructiferi preferă udările mai rare, dar abundente, în locul celor frecvente și superficiale. Apa care pătrunde adânc în sol stimulează dezvoltarea rădăcinilor și ajută pomul să reziste mai bine perioadelor de secetă.

Lipsa unei umidități constante poate duce la căderea prematură a fructelor sau la apariția unor defecte de dezvoltare, în special la meri.

Aplicarea unui strat de mulci

Mulciul ajută la păstrarea umidității în sol, reduce fluctuațiile de temperatură și împiedică dezvoltarea buruienilor care concurează cu pomii pentru apă și nutrienți.