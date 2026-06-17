8 metode simple care pot dubla producția pomilor fructiferi
Orice grădinar își dorește pomi încărcați cu fructe mari, dulci și sănătoase. Totuși, mulți proprietari de livezi sau grădini observă că recolta nu este întotdeauna pe măsura așteptărilor. Specialiștii în horticultură spun însă că există câteva metode simple care pot crește semnificativ producția de fructe și pot îmbunătăți calitatea acestora.
De la tăieri corecte și fertilizare adecvată până la polenizare și udare, fiecare detaliu poate influența cantitatea și gustul fructelor obținute. Iată care sunt cele mai importante lucrări recomandate de experți.
Tăierea regulată a pomilor
Specialiștii consideră că tăierile reprezintă cea mai importantă lucrare pentru stimularea producției de fructe. Fructele se dezvoltă cel mai bine pe ramurile care beneficiază de lumină directă, iar o coroană prea deasă poate reduce considerabil recolta.
Tăierile efectuate la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii permit eliminarea ramurilor uscate, a celor care se intersectează și a lăstarilor inutili din interiorul coroanei. Astfel, lumina și aerul pătrund mai ușor în întregul pom.
Fertilizarea corectă
Fertilizarea ajută pomii să primească nutrienții necesari pentru o dezvoltare sănătoasă și pentru formarea fructelor. Înainte de aplicarea îngrășămintelor, este recomandată analiza solului pentru a identifica eventualele carențe.
Experții avertizează însă că excesul de azot poate avea efecte nedorite. În loc să producă mai multe fructe, pomul va dezvolta o cantitate mare de frunze și lăstari. Din acest motiv, sunt recomandate îngrășămintele cu eliberare lentă, aplicate primăvara.
Udarea profundă
Pomii fructiferi preferă udările mai rare, dar abundente, în locul celor frecvente și superficiale. Apa care pătrunde adânc în sol stimulează dezvoltarea rădăcinilor și ajută pomul să reziste mai bine perioadelor de secetă.
Lipsa unei umidități constante poate duce la căderea prematură a fructelor sau la apariția unor defecte de dezvoltare, în special la meri.
Aplicarea unui strat de mulci
Mulciul ajută la păstrarea umidității în sol, reduce fluctuațiile de temperatură și împiedică dezvoltarea buruienilor care concurează cu pomii pentru apă și nutrienți.
Specialiștii recomandă aplicarea unui strat de mulci în jurul pomului, fără ca acesta să atingă direct trunchiul. Această metodă contribuie la menținerea sănătății rădăcinilor și la creșterea producției.
Rărirea fructelor tinere
Deși poate părea surprinzător, îndepărtarea unei părți dintre fructele aflate la început de dezvoltare poate duce la o recoltă mai bună.
Atunci când un pom produce prea multe fructe, nu reușește întotdeauna să le hrănească suficient. Rezultatul poate fi o recoltă formată din fructe mici și mai puțin gustoase. Prin rărire, energia pomului este direcționată către fructele rămase, care vor deveni mai mari și mai aromate.
Această metodă este recomandată în special la meri, peri, piersici, pruni și caiși.
Plantarea unor soiuri pentru polenizare încrucișată
Multe specii de pomi fructiferi au nevoie de polenizare încrucișată pentru a produce recolte bogate. Chiar și soiurile considerate autofertile pot beneficia de prezența altor soiuri compatibile.
Experții recomandă plantarea a două sau trei soiuri diferite care înfloresc în aceeași perioadă. Pentru atragerea albinelor și a altor polenizatori, în apropierea pomilor pot fi cultivate plante precum mărarul, muștarul sau facelia.
Asigurarea unui drenaj bun al solului
Rădăcinile pomilor nu tolerează excesul de apă. Solurile care rețin prea multă umiditate favorizează apariția putregaiului și reduc capacitatea plantei de a absorbi nutrienții.
În cazul terenurilor argiloase, specialiștii recomandă îmbunătățirea structurii solului înainte de plantare prin adăugarea de materiale organice care facilitează drenajul.
Utilizarea stimulatorilor de creștere
Aplicarea unor stimulatori de creștere în perioadele potrivite poate contribui la dezvoltarea rădăcinilor și la creșterea rezistenței pomilor la boli.
Potrivit experților, aceste produse pot stimula înflorirea, formarea fructelor și procesul de coacere, contribuind la obținerea unor recolte mai bogate și a unor fructe cu gust mai intens.
Respectarea acestor recomandări nu garantează automat o producție dublă, însă poate crește considerabil șansele de a obține o recoltă mai mare și mai sănătoasă. În multe cazuri, diferența este făcută de lucrările simple, realizate la momentul potrivit.