4 UPS-uri care te pot ajuta să îți protejezi echipamentele: modele de 600VA, 1600VA și o variantă pentru centrala termică

Patru modele care ilustrează aceste diferențe sunt Larice Micropower600, Volt Polska Sinus Pro E, APC Back-UPS BX1600MI și Pico 600. Acestea au caracteristici distincte, iar specificațiile disponibile în denumirile produselor oferă câteva repere pentru cei care caută o soluție de alimentare de rezervă.

Larice Micropower600, un UPS de 600VA cu ecran LCD

UPS-ul Larice Micropower600 are o putere nominală de 600VA și 360W. Modelul este echipat cu o baterie de 7Ah și dispune de un ecran LCD, conform denumirii produsului.

Puterea de 360W reprezintă unul dintre principalele repere pentru alegerea acestui model. Înainte de conectarea echipamentelor, trebuie calculat consumul total al acestora, astfel încât să nu depășească limita specificată. Valoarea exprimată în VA nu trebuie confundată cu puterea în wați, cele două unități descriind caracteristici diferite ale alimentării electrice.

Bateria de 7Ah este un alt element menționat în specificații. Capacitatea acesteia, consumul aparatelor conectate și condițiile de funcționare influențează autonomia efectivă. În lipsa unor informații suplimentare despre durata de alimentare, nu poate fi stabilit un interval exact pentru funcționarea echipamentelor în cazul unei pene de curent.

Ecranul LCD diferențiază modelul în lista de produse prezentate, însă funcțiile exacte afișate pe acesta trebuie verificate în specificațiile complete. Pentru o alegere potrivită, este important ca puterea disponibilă să corespundă necesităților aparatelor care urmează să fie conectate.

Volt Polska Sinus Pro E, o variantă destinată centralei termice

Volt Polska Sinus Pro E este un model prezentat explicit ca UPS pentru centrala termică. Denumirea include valorile de 500W și 800W, precum și parametrii de alimentare de 12V și 230V. Produsul este identificat prin codul 3SP080012E.

Un aspect important al acestui model este menționarea formei de undă sinusoidale pure. Pentru echipamentele care necesită anumite caracteristici ale alimentării electrice, forma de undă reprezintă un criteriu care trebuie verificat înainte de cumpărare. Compatibilitatea efectivă depinde însă de cerințele aparatului conectat și de specificațiile complete ale sistemului de alimentare.