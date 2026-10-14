4 UPS-uri care te pot ajuta să îți protejezi echipamentele: modele de 600VA, 1600VA și o variantă pentru centrala termică
Întreruperile de curent pot deveni o problemă atunci când afectează echipamentele folosite pentru muncă, dispozitivele electronice sau centrala termică. Un UPS poate oferi o soluție pentru alimentarea temporară a aparatelor conectate, însă alegerea modelului potrivit depinde de puterea necesară, de tipul echipamentelor și de caracteristicile sistemului de alimentare.
Pe piață există modele cu specificații diferite, de la variante de 600VA și 360W până la un UPS de 1600VA și 900W. Diferențele de putere nu sunt singurul criteriu care merită luat în calcul. Numărul și tipul prizelor, capacitatea bateriei și compatibilitatea cu echipamentele care trebuie alimentate pot conta la fel de mult.
Patru modele care ilustrează aceste diferențe sunt Larice Micropower600, Volt Polska Sinus Pro E, APC Back-UPS BX1600MI și Pico 600. Acestea au caracteristici distincte, iar specificațiile disponibile în denumirile produselor oferă câteva repere pentru cei care caută o soluție de alimentare de rezervă.
Larice Micropower600, un UPS de 600VA cu ecran LCD
UPS-ul Larice Micropower600 are o putere nominală de 600VA și 360W. Modelul este echipat cu o baterie de 7Ah și dispune de un ecran LCD, conform denumirii produsului.
Puterea de 360W reprezintă unul dintre principalele repere pentru alegerea acestui model. Înainte de conectarea echipamentelor, trebuie calculat consumul total al acestora, astfel încât să nu depășească limita specificată. Valoarea exprimată în VA nu trebuie confundată cu puterea în wați, cele două unități descriind caracteristici diferite ale alimentării electrice.
Bateria de 7Ah este un alt element menționat în specificații. Capacitatea acesteia, consumul aparatelor conectate și condițiile de funcționare influențează autonomia efectivă. În lipsa unor informații suplimentare despre durata de alimentare, nu poate fi stabilit un interval exact pentru funcționarea echipamentelor în cazul unei pene de curent.
Ecranul LCD diferențiază modelul în lista de produse prezentate, însă funcțiile exacte afișate pe acesta trebuie verificate în specificațiile complete. Pentru o alegere potrivită, este important ca puterea disponibilă să corespundă necesităților aparatelor care urmează să fie conectate.
Volt Polska Sinus Pro E, o variantă destinată centralei termice
Volt Polska Sinus Pro E este un model prezentat explicit ca UPS pentru centrala termică. Denumirea include valorile de 500W și 800W, precum și parametrii de alimentare de 12V și 230V. Produsul este identificat prin codul 3SP080012E.
Un aspect important al acestui model este menționarea formei de undă sinusoidale pure. Pentru echipamentele care necesită anumite caracteristici ale alimentării electrice, forma de undă reprezintă un criteriu care trebuie verificat înainte de cumpărare. Compatibilitatea efectivă depinde însă de cerințele aparatului conectat și de specificațiile complete ale sistemului de alimentare.
Spre deosebire de modelele prezentate prin valorile de 600VA și 360W, Volt Polska Sinus Pro E este asociat direct cu utilizarea pentru o centrală termică. Această destinație îl face relevant pentru persoanele care caută o soluție de rezervă pentru un astfel de echipament.
Înainte de alegere, trebuie clarificate puterea continuă disponibilă, puterea maximă, tipul bateriei compatibile și autonomia obținută în funcție de consum. Valorile de 500W și 800W din denumire nu ar trebui interpretate fără verificarea specificațiilor tehnice complete, deoarece pot descrie limite de funcționare diferite.
APC Back-UPS BX1600MI oferă o putere de 900W și șase prize IEC C13
APC Back-UPS BX1600MI este modelul cu cea mai mare putere nominală exprimată în VA dintre cele patru produse prezentate. Specificațiile din denumire indică 1600VA și 900W, alături de șase prize IEC C13.
Puterea de 900W oferă un reper pentru evaluarea echipamentelor care pot fi conectate, cu condiția ca suma consumurilor să rămână în limitele admise. Alegerea nu ar trebui făcută exclusiv în funcție de valoarea de 1600VA. Consumul real al aparatelor și cerințele acestora trebuie comparate cu puterea exprimată în wați.
Cele șase prize IEC C13 reprezintă un element concret de luat în calcul. Tipul conectorilor și numărul lor influențează modul în care poate fi organizată conectarea echipamentelor. Înainte de achiziție, trebuie verificat dacă aparatele folosite au nevoie de acest tip de conexiune sau dacă sunt necesare cabluri compatibile suplimentare.
Modelul APC poate intra în discuție atunci când sunt necesare o putere nominală mai mare și mai multe puncte de conectare decât oferă variantele de 600VA. Totuși, autonomia, tipurile exacte de protecție și funcțiile suplimentare nu pot fi stabilite doar din denumirea produsului. Aceste detalii trebuie verificate în fișa tehnică înainte de a lua o decizie.
Pico 600, un UPS de 360W cu baterie de 7Ah
UPS-ul Pico 600 are o putere de 600VA, echivalentă cu 360W în denumirea produsului, și include o baterie de 7Ah. Din acest punct de vedere, valorile sale nominale sunt similare cu cele indicate pentru Larice Micropower600.
Asemănarea dintre puterea nominală și capacitatea bateriei nu înseamnă însă că cele două modele oferă automat aceeași autonomie sau aceleași funcții. Pentru o comparație corectă sunt necesare informații suplimentare despre caracteristicile tehnice, tipurile de protecție, conexiuni și condițiile de funcționare.
În cazul unui UPS, puterea disponibilă trebuie raportată la consumul echipamentelor care vor fi alimentate. Un model de 360W nu poate susține în siguranță orice combinație de aparate, iar depășirea limitei nominale trebuie evitată. Totodată, bateria de 7Ah nu indică singură cât timp vor funcționa dispozitivele conectate după întreruperea alimentării.
Cele patru modele se diferențiază prin puterea declarată, tipul de utilizare indicat și conexiunile menționate în denumirile produselor. Larice Micropower600 și Pico 600 au specificații nominale similare, Volt Polska Sinus Pro E este prezentat pentru centrala termică și menționează sinusul pur, iar APC Back-UPS BX1600MI oferă o putere declarată de 900W și șase prize IEC C13. Alegerea finală trebuie făcută în funcție de echipamentele care urmează să fie alimentate și de specificațiile tehnice complete ale fiecărui model.