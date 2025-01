Whiskey cu gheață, o satiră politică nordică pe Disney+

Pe 22 ianuarie 2025, Disney+ a lansat primul său serial original produs în țările nordice, intitulat „Whiskey cu gheață”, o satiră politică bazată pe evenimente reale din timpul Războiului Rece. Toate cele șase episoade sunt disponibile acum pentru vizionare, aducând pe ecrane o combinație captivantă de umor, dramă și suspans.

Serialul este rezultatul unei colaborări între radiodifuzorul public suedez SVT și The Walt Disney Company Nordic & Baltic, marcând un moment important în peisajul producțiilor internaționale. Povestea este inspirată de un eveniment real din octombrie 1981, când un submarin sovietic s-a izbit de stânci în apele suedeze, lângă Karlskrona, declanșând o criză politică și militară fără precedent.

O poveste absurdă cu accente dramatice și comice

Acțiunea serialului „Whiskey cu gheață” se petrece într-un context tensionat: Războiul Rece era în plină desfășurare, iar lumea părea să fie la un pas de un conflict nuclear. Într-o noapte geroasă, echipajul submarinului sovietic U-137 sărbătorește nașterea fiicei unui coleg, dar petrecerea scapă de sub control. În urma consumului exagerat de alcool, nava se lovește de stânci în apropierea unei baze navale ultrasecrete din Suedia, creând o situație internațională delicată.

Serialul urmărește atât latura comică a acestui incident absurd, cât și miza politică majoră pe care o implică. Toată responsabilitatea pentru evitarea unui conflict nuclear cade pe umerii prim-ministrului suedez Thorbjörn Fälldin, interpretat magistral de actorul suedez Rolf Lassgård. Pe lângă el, distribuția include actori de renume precum Elsa Saisio, Anders Mossling, Niklas Engdahl, Filip Berg și Adam Lundgren.

Un element deosebit al serialului este reprezentarea liderilor mondiali ai vremii: actorul lituanian Kęstutis Stasys Jakštas îl interpretează pe Leonid Brejnev, iar actorul britanic Mark Noble pe Ronald Reagan. Această alegere adaugă o notă de autenticitate și umor, punând în evidență absurditatea situației politice și militare din acea perioadă.

Creatori și producători de renume

Serialul „Whiskey cu gheață” se bazează pe o poveste scrisă de Jonas Jonasson, autorul romanului de succes „The 100-Year-Old Man Who Jumped Out the Window and Disappeared”. Scenariul este semnat de Henrik Jansson-Schweizer, cunoscut pentru producții precum „Thicker Than Water” și „Superswede”, iar regia este asigurată de Björn Stein, un regizor apreciat pentru filmele „Shed No Tears” și „Midnight Sun”.

Producția este coordonată de o echipă internațională de producători executivi, printre care Patrick Nebout, Magnus Bimberg și Henrik Jansson-Schweizer din partea Humanoids, alături de Sonja Hermele și Anna Croneman de la SVT. Pentru Disney+, proiectul a fost supravegheat de Nanna Mailand-Mercado, care a asigurat alinierea cu standardele platformei.

Unul dintre punctele forte ale serialului este limbajul vizual folosit pentru a amplifica umorul și tensiunea. Potrivit regizorului Björn Stein, „Whiskey cu gheață” îmbină în mod unic suspansul cu comedia, oferind publicului o experiență rar întâlnită în genul satiric.

Disponibilitatea pe Disney+ și controlul parental

Abonații Disney+ pot viziona „Whiskey cu gheață” începând cu 22 ianuarie, având acces la toate cele șase episoade ale acestui serial captivant. Datorită funcției de control parental a platformei, conținutul poate fi adaptat pentru toate vârstele. Părinții pot crea profiluri protejate prin PIN pentru adulți și profiluri dedicate copiilor, asigurând o experiență de vizionare sigură și personalizată.

Cu o poveste inspirată din realitate, o distribuție de excepție și o combinație originală de umor și dramă, „Whiskey cu gheață” este un serial care merită urmărit. Tensiunile Războiului Rece și absurdul unei erori umane transformate în criză politică fac din această producție o explorare fascinantă a istoriei recente, văzută prin lentila satirei nordice.