Un avion cu 20 de persoane s-a prăbușit, dar nimeni nu a murit. Mai mulți pasageri erau parașutiști, în Tennessee, SUA

Un accident aviatic petrecut în statul american Tennessee a avut un final neașteptat de fericit: toate cele 20 de persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au supraviețuit prăbușirii. Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei locale 12:45, imediat după decolarea de pe aeroportul regional din Tullahoma, informează News.ro.

Conform declarațiilor oficiale, avionul implicat era un DeHaviland DH-6 Twin Otter, un model cu două motoare și elice, adesea utilizat pentru salturi cu parașuta. Autoritățile locale au confirmat că mai mulți dintre pasageri erau parașutiști, însă nu este clar dacă incidentul a avut loc înainte sau după ce aceștia ar fi urmat să sară.

Într-un comunicat transmis de poliția din Tullahoma, purtătorul de cuvânt Lyle Russell a precizat că „nu au existat victime”, subliniind caracterul excepțional al acestui accident care, în alte condiții, ar fi putut avea urmări tragice. Trei persoane au fost transportate cu elicopterul la spital pentru îngrijiri medicale, iar o altă persoană a fost dusă cu ambulanța din cauza unor răni mai serioase. Restul pasagerilor au suferit răni minore și au primit îngrijiri la fața locului.

Deși avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare, nici infrastructura aeroportului și nici instalațiile de la sol nu au fost afectate, potrivit autorității americane de reglementare a aviației (FAA).

În urma accidentului, pe rețelele sociale au apărut fotografii cu avionul avariat, așezat pe o zonă cu iarbă din apropierea pistei. Una dintre aripi era complet ruptă, iar fuzelajul fusese vizibil deteriorat. Cu toate acestea, structura avionului a rămas parțial intactă, semn că impactul nu a fost devastator.

Potrivit presei locale, aeronava era folosită frecvent în activități de parașutism. Acest tip de avion este popular în astfel de misiuni datorită capacității sale de a transporta mai mulți pasageri și de a opera de pe piste scurte.

Happening Now: Coffee County – THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/LhfRXUTb3M

— Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025