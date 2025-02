Tânărul milionar român a pierdut o avere în proiectul Nordis, dar acum a ales să investească în altceva. „Am fost în Germania”

peste 1000 de români care au plătit pentru un apartament Nordis s-au trezit acum că nu au primit nici locuința, dar nici banii înapoi. printre ei se numără și Florin Gardoș, fost internațional român.

Florin Gardoș, victima Nordis

Așadar, scandalul Nordis a lovit și în Florin Gardoș, fostul fotbalist al lui FCSB, care a investit nu mai puțin de 100 de mii de euro în ceea ce urma să fie o locuință frumoasă la malul mării. Din păcate pentru el și pentru alți peste 1.000 de oameni, proiectul imobiliar s-a dovedit a fi o țeapă de proporții imense, pentru care procuroii au deschis deja dosar penal.

După ce se pare că a pierdut banii investiți, Florin Gardoș, ajuns la vârsta de 36 de ani, s-a decis să facă o nouă investiție, dar de data aceasta în Germania. Mai exact, fostul fotbalist s-a gândit că are nevoie de o meserie de viitor, așa că a decis să investească în educația lui nu mai puțin de 50.000 de euro.

A investit în propria sa educație

A plecat în Germania, unde s-a înscris la un curs UEFA. Concret, este vorba despre un curs de director sportiv care este ceva mai complex decât cel care are loc în cadrul Federației Române de Fotbal. Învață marketing, management și va avea competențe pentru a deveni CEO au unui club de fotbal.

”După ce se termină cursul, majoritatea merge spre zona de director sportiv. Va fi echivalat cu ce face Federația la noi. Însă, ceea ce facem e puțin mai complex, pentru că merge pe zona de președinte de club, CEO. Mergem și pe marketing, am fost în Germania, în decembrie, și am făcut managementul stadionului”, a declarat Florin Gardoș. Cursul eostă în jur de 30.000 de euro, însă cursanții trebuie să își plătească singuri și cazările, deplasările, etc.

”Cursul costă cam 30.000 de euro și e organizat de UEFA. Mai sunt cazările și deplasările, pe care le plătim noi. Totul te duce cam în 50.000 de euro. Mergem în diferite orașe din Europa. Urmează să mergem și la Miami (n.r. – în Florida, Statele Unite ale Americii) în aprilie, iar apoi în America de Sud. În orașele respective ne ducem la echipele cele mai importante și se discută de sport, însă în asta din Londra s-a vorbit despre marketing”, a completat Florin Gardoș, care este încrezător în noua sa carieră aleasă.

Carieră în fotbal

Florin Gardoș a jucat pe post de fundaș central la echipe ca FCSB, Universitatea Craiova, Chiajna și Southampton. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru România Sub-19, România Sub-21 și a bifat 14 meciuri pentru națională mare a României.

Florin Gardoș are în palmares cu FCSB Cupa României 2010-2011, două titluri în Liga I 2012-2013, 2013-2014, dar și Supercupa României, în anul 2013. De asemenea, cu Universitatea Craiova, Florin Gardoș și-a trecut în palmares Cupa României, ediția 2017-2018.