Pățania unui român care a ajuns pe plajă în Bali. „Am ajuns într-o groapă de gunoi, nu stațiunea de lux de pe Instagram”

Bali, insula exotică a Indoneziei, este adesea promovată pe rețelele sociale drept una dintre cele mai luxoase și idilice destinații de vacanță din lume. Cu plaje albe, resorturi exclusiviste și apusuri de poveste, imaginile care circulă online atrag anual milioane de turiști, inclusiv din România. Totuși, realitatea de la fața locului nu corespunde întotdeauna cu fotografia de pe Instagram.

„Am venit în control, vreau să verific plajele”

Un exemplu concret vine de la Cosmin Avram, un creator de conținut român care a ajuns în Bali cu așteptări mari, dar a avut parte de o experiență dezamăgitoare. Acesta a ales să viziteze stațiunea Kuta, una dintre cele mai populare destinații de pe insulă, cunoscută pentru viața de noapte și plajele întinse. Ce a găsit, însă, nu avea nimic de-a face cu visul tropical din postările influencerilor.

„Am ajuns într-o groapă de gunoi, nu pe o plajă în Bali. Am venit în control, vreau să verific plajele, prea le laudă toată lumea. Este groaznic, nu am mai văzut așa ceva”, a declarat Cosmin, în timp ce filma munții de deșeuri adunați pe nisipul unde altădată se pozau mii de turiști. „Imaginile asta spun, eu asta am găsit. Poate nu autoritățile fac asta, ci resorturile de lux. Marea, oceanul, nu fabrică gunoi”, a completat el.

Creatorul de conținut a atras atenția și asupra problemelor mai profunde ale insulei: „Bali este o insulă care se luptă cu poluarea, lipsa apei și un dezechilibru social tot mai evident. Astăzi nu o să vedeți paradisul, astăzi o să vedeți realitatea”.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o escapadă de vis s-a transformat într-o lecție despre contrastul dur dintre imaginea idealizată și situația reală de pe teren. Iar Kuta, cândva o perlă a turismului balinez, pare acum sufocată de gunoaie, trafic haotic și turism de masă prost gestionat.

Ce trebuie să știi despre Bali înainte să rezervi o vacanță

Bali rămâne o destinație spectaculoasă în multe privințe. Cultura hindusă, templele vechi de secole, tradițiile locale și peisajele spectaculoase atrag în continuare milioane de turiști anual. Insula are o gamă variată de stațiuni, fiecare cu specificul ei:

Ubud – centrul cultural al insulei, cunoscut pentru yoga, artă și peisaje de junglă.

Seminyak – populară pentru hotelurile de lux, restaurante fine și viață de noapte rafinată.

Canggu – preferată de nomazii digitali și surferi, o zonă hip, cu cafenele moderne și vibe relaxat.

Nusa Dua – exclusivistă, cu resorturi premium și plaje curate, frecventată mai ales de familii.

Jimbaran – recunoscută pentru restaurantele pe plajă și apusurile spectaculoase.

Kuta – un loc cândva vibrant, dar care, după cum arată experiența lui Cosmin Avram, a căzut pradă poluării și neglijenței.

Bali nu este doar insula zâmbetelor și a apusurilor de vis. Deși continuă să atragă turiști din întreaga lume, realitatea din teren e uneori departe de promisiunile Instagramului. Înainte de a-ți rezerva vacanța, informează-te bine asupra zonei alese, citește recenzii recente și, cel mai important, fii pregătit să vezi și partea nevăzută a „paradisului”.