Moldoveanca din Botoșani care a făcut afacere în Anglia din tradiția românească: „Am venit la Londra direct de la coada vacii”

Ana Afloarei, o moldoveancă autentică din Botoșani, a reușit să-și construiască o afacere în Anglia pornind de la tradițiile românești. Povestea ei este un exemplu de perseverență și curaj, demonstrând că, indiferent de unde vii, cu ambiție și muncă poți reuși oriunde în lume. Plecată din satul Hudești, comuna Vatra, județul Botoșani, în 2015, Ana a trecut prin multe provocări înainte de a-și face un nume în comunitatea românească din Londra.

Astăzi, ea este cunoscută nu doar pentru atelierul său de croitorie, unde creează costume populare la comandă, ci și pentru micul „muzeu” intitulat „Odaia bunicii”, un loc în care păstrează vii tradițiile și cultura românească. Însă drumul de la satul natal până la propriul atelier din Londra nu a fost deloc ușor.

De la munca grea în hoteluri la propriul atelier de croitorie

Ana Afloarei a ajuns în Marea Britanie fără să știe engleză și, ca mulți alți români plecați în căutarea unei vieți mai bune, a fost nevoită să muncească din greu. A început prin a lucra la un hotel, unde zilele lungi și efortul fizic erau parte din rutina zilnică. Cu toate acestea, nu a renunțat la visul său de a avea propria afacere.

De meserie croitoreasă, Ana a început să economisească bani și, după multă muncă, a reușit să închirieze un spațiu pentru a-și deschide un atelier de croitorie. A fost un moment de cotitură în viața ei, dar și unul plin de riscuri:

„După ce am reușit să strâng niște bani, am închiriat un spațiu ca să-mi deschid un atelier de croitorie. Am plătit depozitul, chiria și toate cheltuielile care au mai fost, și am mai rămas doar cu 10 lire în buzunar… Dar am devenit patroană la Londra!”, a mărturisit Ana în cadrul podcastului „Succesul are voce”, realizat de Ecaterina Olesea Mazur.

„Odaia bunicii” – un colț de Românie în inima Londrei

Pe lângă atelierul său, Ana a creat un spațiu special pentru comunitatea românească din Anglia, numit „Odaia bunicii”, un loc unde sunt expuse obiecte tradiționale românești, menite să păstreze vie legătura cu rădăcinile. Această inițiativă a transformat-o într-o figură cunoscută în rândul românilor din diaspora, care vin să își amintească de copilăria petrecută la bunici și să se bucure de elementele autentice ale culturii populare românești.

Succesul Anei nu este doar o poveste despre reușită financiară, ci și despre dragoste pentru tradiții și despre puterea de a păstra identitatea culturală chiar și departe de casă. Costumele populare pe care le creează la cerere sunt purtate de românii din Anglia la evenimente, festivaluri și serbări tradiționale, iar fiecare piesă cusută de mâinile ei poartă o poveste.

O lecție de curaj și determinare

Drumul Anei Afloarei, de la viața simplă dintr-un sat din Botoșani la statutul de antreprenor în Londra, este o poveste despre ambiție, muncă și perseverență. În ciuda tuturor greutăților, ea a reușit să își îndeplinească visul și să construiască o afacere de succes, fără să uite de unde a plecat.

„Am venit la Londra direct de la coada vacii”, spune Ana, dar astăzi, datorită muncii sale, a devenit un exemplu pentru toți cei care cred că un vis poate deveni realitate cu suficientă determinare.

Povestea ei este o inspirație pentru orice român plecat în străinătate care visează să-și construiască un viitor mai bun, păstrând în același timp legătura cu tradițiile și valorile autentice românești.