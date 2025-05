Întrebarea care l-a emoţionat peste măsură pe Nicușor Dan. Aproape a plâns în faţa tuturor

Un moment plin de emoție a avut loc marți seară în platoul Știrilor PRO TV, în cadrul interviului realizat de Andreea Esca cu candidatul la președenția României, Nicușor Dan. Invitat în emisiune pentru a discuta despre proiectele și planurile sale, edilul a fost vizibil mișcat de o întrebare simplă, dar profundă: „Ce vă emoționează când vă gândiți la România?”

Întrebarea care l-a emoţionat pe Nicușor Dan

Întrebarea a declanșat un val de amintiri pentru candidatul independent la președinția României, care a oferit un răspuns sincer și cald, vorbind despre copilăria sa la țară și legătura profundă cu familia și tradițiile românești.

Andreea Esca: Pe dumneavoastră, de exemplu, ce vă emoționează când vă gândiți la România?

Nicușor Dan: ”Amintirile din copilărie. Bunica. Părinții. Mămăliga cu lapte pe care o mâncam seara, deși aveam multe alte lucruri de mâncat acolo, la bunica… Când mergeam cu colinda”.

Răspunsul l-a dezvăluit pe Nicușor Dan dincolo de rolul său politic, într-o lumină personală, apropiată, care a surprins atât telespectatorii, cât și pe Andreea Esca. Emoția din glasul său a fost ușor de observat, într-unul dintre rarele momente în care un lider politic își deschide sufletul în direct.

„Mi-au reproșat soția, copiii că lipsesc”

Discuția a continuat cu o întrebare despre viața personală și provocările pe care le presupune o funcție de mare responsabilitate. Primarul a vorbit deschis despre impactul pe care l-a avut rolul său asupra familiei, dar și despre ceea ce anticipează că ar putea pierde dacă ar ajunge președintele României.

Andreea Esca: Dacă veți ajunge președinte, ce credeți că o să vă lipsească cel mai mult din viața pe care o aveți acum?

Nicușor Dan: ”Fără discuție, relația cu familia. Am avut experiența asta când am câștigat primăria și vreun an și jumătate-doi, am muncit din greu ca să o aduc pe linia de plutire și mi-au reproșat soția, copiii că lipsesc. Cu România e cam același lucru. Un an-doi de acum încolo o să fie foarte greu până când lucrurile merg, în sfârșit, în direcția corectă”.

„O Românie care să fie o opțiune reală”

În încheierea interviului, discuția s-a îndreptat spre viziunea sa asupra viitorului țării și asupra României în care își dorește să crească copiii săi. Nicușor Dan a vorbit despre o societate mai echitabilă, în care fiecare copil, indiferent de unde se naște, are șansa la o viață demnă și la succes.

Andreea Esca: Pentru că am vorbit de copii, cum vedeți România copiilor dumneavoastră?

Nicușor Dan: ”O Românie care să fie o opțiune! Dacă ești un copil ca mine, născut într-un mediu semirural, să știi că ai aceeași șansă de parcurs în viață ca și cineva care s-a născut într-un mare oraș. La fel, dacă ești o doamnă cu copiii plecați în străinătate, să ai speranța că într-o zi ei vor dori să revină acasă… O Românie în care, orice meserie ai avea, din orice zonă ai fi, să ai opțiunea corectă să trăiești aici. Să te simți respectat și statul român să te respecte”.