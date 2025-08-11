Ultima ora
11 aug. 2025 | 13:07
de Cristian Cojocaru

Frica de gândaci de bucătărie: de ce îi detestăm atât de mult, chiar dacă rareori ne fac rău

În ultimii ani, specialiștii în entomologie și combaterea dăunătorilor au tras semnale de alarmă: populațiile de gândaci de bucătărie nu doar că par mai numeroase, dar și mai adaptate decât în trecut. Dacă odinioară se furișau rapid la prima mișcare din apropiere, astăzi par mult mai îndrăzneți – se mișcă nestingheriți în bucătării și băi, evită cu o abilitate surprinzătoare loviturile și, de cele mai multe ori, nu apar singuri. Regula nescrisă este simplă: dacă ai văzut un gândac, există șanse mari ca zeci alții să fie ascunși în jur.

Schimbările climatice și rezistența la insecticide, doi factori-cheie

Cercetările recente indică două motive principale pentru această creștere: schimbările climatice și rezistența sporită la insecticide. Temperaturile mai ridicate, caracteristice tot mai multor zone urbane, accelerează ciclul de reproducere al gândacilor și extind perioada din an în care aceștia se pot înmulți. În paralel, multe populații, în special ale gândacului german (Blattella germanica) – cel mai comun în gospodării – au dezvoltat o rezistență îngrijorătoare la substanțele chimice folosite în mod obișnuit pentru exterminare.

Această adaptabilitate este dublată de mediile tot mai „ospitaliere” pe care orașele le oferă. Conductele de apă, spațiile de ventilație, depozitele de gunoi și resturile alimentare creează rețele de adăpost și surse constante de hrană, chiar și în zone unde igiena este la standarde ridicate.

O aversiune născută din instinct

De ce ne provoacă gândacii un sentiment atât de puternic de respingere, însoțit adesea de frică? Psihologii și biologii comportamentali susțin că răspunsul se află în modul în care creierul nostru procesează simultan două emoții fundamentale: dezgustul și teama.

Spre deosebire de țânțari – care, statistic, sunt responsabili pentru răspândirea unor boli grave – gândacii nu sunt o sursă majoră de epidemii. Conform CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA), legătura dintre aceștia și transmiterea unor boli severe este slab documentată. Cu toate acestea, aspectul lor – carapacea lucioasă, antenele în mișcare constantă, picioarele acoperite de perișori – și comportamentul lor – viteza mare și mișcările bruște – activează un reflex de respingere puternic.

Frica de contaminare, mai puternică decât frica de atac

Specialiștii explică faptul că, în cazul gândacilor, frica nu este de a fi atacați sau răniți, ci de a fi „contaminați”. Este un reflex evolutiv care a protejat strămoșii noștri de pericolele ascunse în alimente stricate sau obiecte murdare. În subconștient, un gândac echivalează cu o potențială sursă de boli, ceea ce face ca dezgustul să fie perceput ca un semnal de pericol.

Psihologul Jeffrey Lockwood, citat de publicațiile de specialitate, subliniază că reacția noastră este disproporționată față de pericolul real, dar perfect logică din perspectivă evolutivă. „Țânțarii sunt mult mai periculoși, însă reacția noastră instinctivă este mult mai puternică în fața gândacilor”, explică acesta.

Când mintea spune „nu” chiar și în fața dovezilor

Puterea acestei repulsii a fost demonstrată într-un celebru experiment psihologic: voluntarilor li s-a oferit un pahar cu suc în care fusese scufundată, pentru câteva secunde, o gândacă sterilizată și complet curățată. Deși li s-a explicat că lichidul era sigur, majoritatea au refuzat să îl bea. Fenomenul este explicat prin „legea contaminării”: orice obiect asociat cu ceva perceput ca dezgustător este respins automat, indiferent de realitatea obiectivă.

În final, frica de gândaci nu este doar o chestiune de igienă sau de experiențe neplăcute. Este o moștenire adânc înscrisă în biologia noastră, întărită de experiențele personale și culturale, care ne determină să vedem în aceste insecte nu doar niște intruși, ci simboluri vii ale pericolului.

